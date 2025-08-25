Новини
България »
Васил Василев: Концесия за водите на България?

Васил Василев: Концесия за водите на България?

25 Август, 2025 11:15

Хората биват подготвяни да преглътнат поредната гавра на продажната власт - или ще дадем водите на България на концесия или няма да имате вода

Васил Василев: Концесия за водите на България? - 1
Снимка: Shutterstock
Васил Василев Васил Василев Бизнесмен

30 милиарда лева били нужни за подмяна на водната инфраструктура, приплакват клакьори на управляващите. Ако не се намерят, чака ни режим, безводие, суша, мърсотия….

Всички знаят, че такива пари ние нямаме. Няма и да имаме. Тогава? Спокойно! В един момент ще цъфне великодушен чужд инвеститор, ще обещае, че ще поднови всичко и ….ще получи водите на България на концесия.

За това предупреди във "Фейсбук" Васил Василев.

Точно това е целта на шумно рекламирните водни кризи в Плевен и къде ли не.

Хората биват подготвяни да преглътнат поредната гавра на продажната власт - или ще дадем водите на България на концесия или няма да имате вода. Изберете сами!

По същата схема през 1995 г. бе осъществена гигантската далавера Софийска вода. Тогавашният кмет Янчулев източи яз. Искър, за да предизвика водна криза в София, което бе претекст приемникът му Софиянски да даде водата на концесия.

Щели да оправят мрежата, общината нямала пари, сега бил моментът….Столичани не се усетиха как ги изиграха.

Водата, която чужденецът-концесионер купува от държавния язовир Искър по 2 стотинки кубика, им я продават над 120 пъти по-скъпо - по 2.40 - 2.50 кубика. Тази вода е все по-мръсна, вече е негодна за пиене, мрежата тръби и канали е все така разядена, а концесията бе удължена с още 8 години.

Същата съдба е подготвена за водите на България.


  • 1 Последния Софиянец

    37 2 Отговор
    Репарациите от Втората световна изтекоха миналото лято но продължават да дават вода на Гърция без пари да си пълнят басейните на Беломорието.

    Коментиран от #4, #19

    11:18 25.08.2025

  • 2 Един

    32 0 Отговор
    Българина си заслужава скубането!
    Отказва да гласува или гласува за да се добере до службичка - резултата и в двата случая е, че си плаща!
    Шайка престъпници му краде живот с негово позволение!

    Коментиран от #15, #24, #25

    11:20 25.08.2025

  • 3 хаха

    18 0 Отговор
    Гайбаньовска работа тоест.

    11:21 25.08.2025

  • 4 Един

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е без пари... платено е, ама на някого!
    Държава ще имаме, когато такива ги качваме на въжето, да дават отчет защо...

    11:22 25.08.2025

  • 5 честен ционист

    27 1 Отговор
    То ще излезе по-евтино да викнете Бригада Вагнер и да ремонтира до кота 0.

    11:24 25.08.2025

  • 6 Не мога да повярвам,

    33 1 Отговор
    В България да няма ВОДА? Утре и въздух няма да има. До къде Ни докараха.?

    11:24 25.08.2025

  • 7 Евроатлантически безродници

    37 0 Отговор
    На 13 септември има национален протест за сваляне на продажното правителство.
    Дремете пак.
    Вземат ли ни водата, оставаме без държава.

    11:25 25.08.2025

  • 9 разрабени и изсушени

    24 1 Отговор
    Държавата била лош стопанин.Стойте сега без вода еврозонисти бройлирани..

    Коментиран от #23

    11:26 25.08.2025

  • 10 На площада

    24 1 Отговор
    Прекратяване на всички концесии! Менеджерите на площада!

    11:27 25.08.2025

  • 11 Спомени от комунизма при НРБ

    25 1 Отговор
    Гигант язовир Сталин е най-големият, както по обем, така и по площ в Балканския полустров. Построен с помощта на СССР и съветски инженери, с труда на българските граждани.

    11:28 25.08.2025

  • 12 Бойко Българоубиец

    20 0 Отговор
    АКЦИЯ! ОБЯВЯВАМ ПЪЛНА РАЗПРОДАЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ! САМО СЕГА КУПИ 10 НА ЦЕНАТА НА 1! ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:28 25.08.2025

  • 13 Да е ясно

    22 1 Отговор
    Без вода си роб за винаги с отложена за три дни смъртна присъда.

    11:29 25.08.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    24 1 Отговор
    90те разпродадоха заводите, после продадоха земята и златото, сега само водата остана за продан

    Коментиран от #40

    11:30 25.08.2025

  • 15 Българин

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    За кого да гласувам?

    Коментиран от #34

    11:30 25.08.2025

  • 16 Слава на Евроатлантическа България

    19 0 Отговор
    20 години ЕС и НАТО!
    Честито,бананите май вече пресядат..

    11:31 25.08.2025

  • 17 Мнение

    17 2 Отговор
    След края на комунизма българите не убиха нито един милиционер, но след края на ГЕРБ ще има бесилки по улиците . Провокация и българоубийстео всеки ден за да имат милиарди и да имат любовници по министерствата и избиратели по гробищата и ромските махали, и за това да плащат българите докато умрат? Не благодаря

    Коментиран от #21

    11:32 25.08.2025

  • 18 Българин 🇧🇬

    11 2 Отговор
    Това е нормално за управляващите протежета (евроатлантици) на турско - американските собственици на България . Толкова са забатачили всичко , че и народен съд не може да ги оправи .

    11:32 25.08.2025

  • 19 Истор

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пак не си в час.
    Какви репарации те гонят?!?!?!

    Има Хелзинкска конвенция (1992) и договор между България и Гърция от 1995 г. и директиви на ЕС от 2000 и 2007 г.
    И освен това, явно не си ходил на училище и не знаеш, че Места и Марица си текат към Гърция от веки веков.

    Коментиран от #22, #53

    11:32 25.08.2025

  • 20 Малко история

    5 2 Отговор
    Бившият кмет на София инж. Иван Иванов, осъден на смърт от народния съд, заради никакви мерки за защита на гражданите от англо-американските бомбардировки, е помилван на доживотен затвор в замяна за надзор на язовир Искър, под милиционерско наблюдение. Милиционерите са го и били малко.

    11:33 25.08.2025

  • 21 Германец

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    След края на герб ще имате дпс ново начало и министър-председател Делян Пеевски 😉😜😅🤣😂💩

    11:33 25.08.2025

  • 22 Инженер

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Истор":

    Ти не си в час бе гръкоман

    11:34 25.08.2025

  • 23 А бе тъ пчо

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "разрабени и изсушени":

    какво общо има нашата вода с еврозоната???????

    Коментиран от #38

    11:34 25.08.2025

  • 24 Памет

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Всичко е платено и построено от нашите прадеди, деди и бащи!
    Набирането на средстваза за обществено значими дейности и строежи се урежда нормативно и се въвежда през 1951 г. (6 г. след края на ВСВ) със Закона за самооблагане на селското население. Със Закона за самооблагане (1958 г., с изменения и допълнения) в самооблагането се включва и градското население. Самооблагането се организира по инициатива на обществените организации и въз основа на решение на общо събрание на гражданите. Осъществява се в пари, в доброволен труд или в труд и парични вноски. Максималният размер на самооблагането е 3 % от доходите, определени със Закона за данъка върху общия доход (1950 г., с изменения и допълнения). Събраните средства се използват за благоустрояване, електрификация и водоснабдяване на селищата, за построяване на детски ясли и градини, училища, читалища, здравни заведения и други. Паричните средства, материалите и трудът по самооблагането се отчитат отделно от редовните бюджетни приходи.1

    На 1 януари 1980 г. влиза в сила Закон за отменяне на Закона за самооблагане на населението2 и от същата дата самооблагане не се прилага. Съгласно този закон неизразходваните до 31 декември 1979 г. парични средства от самооблагане на населението се прехвърлят във фонд „Развитие на териториалните единици“ към съответния общински (районен) народен съвет. Неиздължените до 31 декември 1979 г. суми от самооблагането се опрощават.

    11:34 25.08.2025

  • 25 Наблюдател

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Огледало на намагнитения, продажен политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!

    Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха!

    5% от БВП за въоръжаване? - намагнитените казват Да!

    Ще си подарявате златото! - марионетките казват Да!

    Ще си закриете "Южен поток"! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Фараони, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи и фалшиви комунисти.
    А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.


    Живееха по тези географски места навремето смели хора, които воюваха на 3 фронта и побеждаваха. Сегашните марионетки? - на трима господари лъскат бастуня и им благодарят с мазна усмивка, че им е разрешено да го докоснат!

    Време е за Възраждане!!!

    11:35 25.08.2025

  • 26 Гербер

    9 0 Отговор
    Цялата държавна собственост ще бъде разпродадена и парите в добай хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:35 25.08.2025

  • 27 Хайде

    5 0 Отговор
    сега да познаем какви ще бъдат концесионеритеее 🤔🤔🤔😉

    Коментиран от #32

    11:36 25.08.2025

  • 28 Бойко Българоубиец

    8 0 Отговор
    Ще продам всички плажове по морето на турци 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    Коментиран от #41

    11:36 25.08.2025

  • 29 Програмист

    4 0 Отговор
    Дано да разпродадат всички училища

    11:37 25.08.2025

  • 30 Едно проучване

    13 0 Отговор
    Народ, който се прави, че не вижда какво изнасилване упражняват спрямо него Пеевски и Борисов, не заслужава да има вода и една минута

    11:37 25.08.2025

  • 31 Бойко Българоубиец

    9 0 Отговор
    ПРОДАВАМ МАГИСТРАЛА ХЕМУС ЗА 20 МИЛИОНА ЛЕВА И АЕЦ БЕЛЕНЕ ЗА 50 МИЛИОНА ЛЕВА! КОЙТО РАЗБИРА ТУКА СА СПИРА! ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:38 25.08.2025

  • 33 Гербер

    10 0 Отговор
    Вчера и на Ловеч им спряхме водата 😅🤣😂🤣🤣🤣🤣

    11:39 25.08.2025

  • 34 123

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Тези които носят темевизор вместо глава на раменете си, естествено не знаят за кого да гкасуват. Бееееееееееее, бееееееееее.....

    Коментиран от #36

    11:40 25.08.2025

  • 35 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    Всички гербаджии са турци!

    11:40 25.08.2025

  • 36 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "123":

    А ти знаеш ли

    11:41 25.08.2025

  • 37 селяк

    5 0 Отговор
    Браво! Чудесно! Прекрасно! Само така. Утре и нас ще дадат на концесия ама да си седиме по форумите и да си мрънкаме докато ни таковат

    11:44 25.08.2025

  • 38 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "А бе тъ пчо":

    Ооооо има, има. И други простотии имат пряка връзка, ама както е посочил човека с ум колкото на бройлер няма как да вденеш

    11:46 25.08.2025

  • 39 Хипотетично

    4 0 Отговор
    💲По същата схема през 1995 г. бе осъществена гигантската далавера Софийска вода.💲
    Това е схемата за аргументирано пожизнено заробване на гражданите в лапите на вечните частни ВиК с такси водомер (който в етажната собственост са си задължено заплатили за срок 10 години (до скоро само за 5 години).

    11:46 25.08.2025

  • 40 Забравяш въздуха!

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":

    Все още е безплатен, но...частникът е добър стопанин!

    11:48 25.08.2025

  • 41 Де да

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бойко Българоубиец":

    Беше на турци България щеше да я бъде. Има едни богоизбрани които държат 70% от пазара на бутилираната вода в света и техните компании държат хранително вкусовата промишленост .Чрез разни евродирективи ще ядеш това което те ти продават и няма да можеш сам да си произвеждаш храната .

    11:48 25.08.2025

  • 42 Гербер

    5 0 Отговор
    Сорка водата става частна хехе ГЕРБ ПОБЕЖДАВА!

    11:50 25.08.2025

  • 43 Анонимен

    6 1 Отговор
    Моля...?! Как ще отдават на концесия стратегически ресурс?! Това касае националната сигурност.

    Коментиран от #44

    11:51 25.08.2025

  • 44 тутуту

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Анонимен":

    Ма ти що м ислиш, че управниците ни ги еве за националната сигурност :Д Важно е чекмеджетата да не са празни

    11:53 25.08.2025

  • 45 000

    9 0 Отговор
    вижте, водата е на втори план. важното е да мразим русия, да се подготвим с още злоба и в един момент да я нападнем и да я превземем. после да забием знамето на ес и нато и това е. нашия национален идеал е да мразим русия. водата и храната на раята не са важни. нали, факти!

    Коментиран от #49

    11:54 25.08.2025

  • 46 Краснов

    2 3 Отговор
    е,по-голяма гавра от това това
    човекоподобие Васил Василев да се
    явявя в медии и най-вече да се
    прави на експерт по водите.
    Какво направи с хладилния завод,
    който "приватизира" ,бе ченге мръсно.

    11:58 25.08.2025

  • 47 БГ жител

    6 0 Отговор
    Нали затова е създаден ВиК холдинг ! Така са направили в Африка, Мадагаскар и други поробени държави.Схемата се подготвя с години. Първо ти вземат ел енергията, после земята, гората и водата!
    Ставаш демократичен роб, ако искаш да си жив: пълно подчинение: готов на всичко !!!

    11:59 25.08.2025

  • 48 аман

    3 0 Отговор
    "...а концесията бе удължена с още 8 години."
    И от кого беше удължена, нали от Бокото, както и концесията за златото, Гледам оня Нанков, заприличал на свиня-майка вече, но пак го наврели в комисия за крадене

    11:59 25.08.2025

  • 49 Имате ли банани и гъзпапир?

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "000":

    Е, скачайте по площадите и ревете" Комунизмът си отива, спете спокойно деца!"

    12:00 25.08.2025

  • 50 Добри

    6 0 Отговор
    Стадото е вече дресирано. Гласува за европейски и турски партии изрядно вече 25 години. Затова БЪЛГАРИТЕ ги стрижат като овце.

    Коментиран от #54

    12:00 25.08.2025

  • 51 Бай Тошо

    4 1 Отговор
    Със сълзи ще ревете за мен. Яжте сега банана.

    12:00 25.08.2025

  • 53 1234

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Истор":

    що тогаз гърците искат гарантирано вода,и ако пресъхнат арда и места кво правим

    12:03 25.08.2025

  • 54 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Добри":

    Няма значение как гласуват българите,а как се броят гласовете.

    12:04 25.08.2025

  • 55 фен на сидеров

    2 0 Отговор
    водата ни на концесия !? НИКОГА !!! ЩЕ МРЕМ ОТ ЖАЖДА В МРЪСОТИЯ !!! по милрд., млрд и половина на година без кражби до 20 год. ще имаме прекрасно водоснабдяване !

    12:04 25.08.2025

  • 56 Истината

    3 0 Отговор
    Вижте какво ще ви кажа, ако бяхте арестували Борисов още преди десет години, това нямаше да се случи. Вместо това вие го оставихте да създаде конглимерат от кокаинозависими кметове (пазарджик, пловдив...) чиято работа е ЕДИНСТВЕНО да намират някакъв ниско платен труд в строителство или чистота на ромите, и да събира пари от държавни поръки.

    12:06 25.08.2025

  • 57 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Агент ПАСКАЛ се грижи единствено за интересите на руснята, това е майкопродавец и национален предател !

    12:11 25.08.2025

  • 59 гошо

    1 0 Отговор
    На тая свирка свирят всички герберасти продажници.НИКОЙ досега не е окрал България толкова,колкото лицето Бойко Методиев Борисов и бандата му от крадци.

    12:17 25.08.2025

