Васил Василев: Концесия за водите на България?

30 милиарда лева били нужни за подмяна на водната инфраструктура, приплакват клакьори на управляващите. Ако не се намерят, чака ни режим, безводие, суша, мърсотия….

Всички знаят, че такива пари ние нямаме. Няма и да имаме. Тогава? Спокойно! В един момент ще цъфне великодушен чужд инвеститор, ще обещае, че ще поднови всичко и ….ще получи водите на България на концесия.

За това предупреди във "Фейсбук" Васил Василев.

Точно това е целта на шумно рекламирните водни кризи в Плевен и къде ли не.

Хората биват подготвяни да преглътнат поредната гавра на продажната власт - или ще дадем водите на България на концесия или няма да имате вода. Изберете сами!

По същата схема през 1995 г. бе осъществена гигантската далавера Софийска вода. Тогавашният кмет Янчулев източи яз. Искър, за да предизвика водна криза в София, което бе претекст приемникът му Софиянски да даде водата на концесия.

Щели да оправят мрежата, общината нямала пари, сега бил моментът….Столичани не се усетиха как ги изиграха.

Водата, която чужденецът-концесионер купува от държавния язовир Искър по 2 стотинки кубика, им я продават над 120 пъти по-скъпо - по 2.40 - 2.50 кубика. Тази вода е все по-мръсна, вече е негодна за пиене, мрежата тръби и канали е все така разядена, а концесията бе удължена с още 8 години.

Същата съдба е подготвена за водите на България.