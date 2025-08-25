Васил Василев: Концесия за водите на България?

30 милиарда лева били нужни за подмяна на водната инфраструктура, приплакват клакьори на управляващите. Ако не се намерят, чака ни режим, безводие, суша, мърсотия….
Всички знаят, че такива пари ние нямаме. Няма и да имаме. Тогава? Спокойно! В един момент ще цъфне великодушен чужд инвеститор, ще обещае, че ще поднови всичко и ….ще получи водите на България на концесия.
За това предупреди във "Фейсбук" Васил Василев.
Точно това е целта на шумно рекламирните водни кризи в Плевен и къде ли не.
Хората биват подготвяни да преглътнат поредната гавра на продажната власт - или ще дадем водите на България на концесия или няма да имате вода. Изберете сами!
По същата схема през 1995 г. бе осъществена гигантската далавера Софийска вода. Тогавашният кмет Янчулев източи яз. Искър, за да предизвика водна криза в София, което бе претекст приемникът му Софиянски да даде водата на концесия.
Щели да оправят мрежата, общината нямала пари, сега бил моментът….Столичани не се усетиха как ги изиграха.
Водата, която чужденецът-концесионер купува от държавния язовир Искър по 2 стотинки кубика, им я продават над 120 пъти по-скъпо - по 2.40 - 2.50 кубика. Тази вода е все по-мръсна, вече е негодна за пиене, мрежата тръби и канали е все така разядена, а концесията бе удължена с още 8 години.
Същата съдба е подготвена за водите на България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #19
11:18 25.08.2025
2 Един
Отказва да гласува или гласува за да се добере до службичка - резултата и в двата случая е, че си плаща!
Шайка престъпници му краде живот с негово позволение!
Коментиран от #15, #24, #25
11:20 25.08.2025
3 хаха
11:21 25.08.2025
4 Един
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е без пари... платено е, ама на някого!
Държава ще имаме, когато такива ги качваме на въжето, да дават отчет защо...
11:22 25.08.2025
5 честен ционист
11:24 25.08.2025
6 Не мога да повярвам,
11:24 25.08.2025
7 Евроатлантически безродници
Дремете пак.
Вземат ли ни водата, оставаме без държава.
11:25 25.08.2025
9 разрабени и изсушени
Коментиран от #23
11:26 25.08.2025
10 На площада
11:27 25.08.2025
11 Спомени от комунизма при НРБ
11:28 25.08.2025
12 Бойко Българоубиец
11:28 25.08.2025
13 Да е ясно
11:29 25.08.2025
14 Ивелин Михайлов
Коментиран от #40
11:30 25.08.2025
15 Българин
До коментар #2 от "Един":За кого да гласувам?
Коментиран от #34
11:30 25.08.2025
16 Слава на Евроатлантическа България
Честито,бананите май вече пресядат..
11:31 25.08.2025
17 Мнение
Коментиран от #21
11:32 25.08.2025
18 Българин 🇧🇬
11:32 25.08.2025
19 Истор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пак не си в час.
Какви репарации те гонят?!?!?!
Има Хелзинкска конвенция (1992) и договор между България и Гърция от 1995 г. и директиви на ЕС от 2000 и 2007 г.
И освен това, явно не си ходил на училище и не знаеш, че Места и Марица си текат към Гърция от веки веков.
Коментиран от #22, #53
11:32 25.08.2025
20 Малко история
11:33 25.08.2025
21 Германец
До коментар #17 от "Мнение":След края на герб ще имате дпс ново начало и министър-председател Делян Пеевски 😉😜😅🤣😂💩
11:33 25.08.2025
22 Инженер
До коментар #19 от "Истор":Ти не си в час бе гръкоман
11:34 25.08.2025
23 А бе тъ пчо
До коментар #9 от "разрабени и изсушени":какво общо има нашата вода с еврозоната???????
Коментиран от #38
11:34 25.08.2025
24 Памет
До коментар #2 от "Един":Всичко е платено и построено от нашите прадеди, деди и бащи!
Набирането на средстваза за обществено значими дейности и строежи се урежда нормативно и се въвежда през 1951 г. (6 г. след края на ВСВ) със Закона за самооблагане на селското население. Със Закона за самооблагане (1958 г., с изменения и допълнения) в самооблагането се включва и градското население. Самооблагането се организира по инициатива на обществените организации и въз основа на решение на общо събрание на гражданите. Осъществява се в пари, в доброволен труд или в труд и парични вноски. Максималният размер на самооблагането е 3 % от доходите, определени със Закона за данъка върху общия доход (1950 г., с изменения и допълнения). Събраните средства се използват за благоустрояване, електрификация и водоснабдяване на селищата, за построяване на детски ясли и градини, училища, читалища, здравни заведения и други. Паричните средства, материалите и трудът по самооблагането се отчитат отделно от редовните бюджетни приходи.1
На 1 януари 1980 г. влиза в сила Закон за отменяне на Закона за самооблагане на населението2 и от същата дата самооблагане не се прилага. Съгласно този закон неизразходваните до 31 декември 1979 г. парични средства от самооблагане на населението се прехвърлят във фонд „Развитие на териториалните единици“ към съответния общински (районен) народен съвет. Неиздължените до 31 декември 1979 г. суми от самооблагането се опрощават.
11:34 25.08.2025
25 Наблюдател
До коментар #2 от "Един":Огледало на намагнитения, продажен политик и неговите слуги.
Огромни пари за стари самолети? - има!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!
Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха!
5% от БВП за въоръжаване? - намагнитените казват Да!
Ще си подарявате златото! - марионетките казват Да!
Ще си закриете "Южен поток"! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Фараони, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи и фалшиви комунисти.
А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.
Живееха по тези географски места навремето смели хора, които воюваха на 3 фронта и побеждаваха. Сегашните марионетки? - на трима господари лъскат бастуня и им благодарят с мазна усмивка, че им е разрешено да го докоснат!
Време е за Възраждане!!!
11:35 25.08.2025
26 Гербер
11:35 25.08.2025
27 Хайде
Коментиран от #32
11:36 25.08.2025
28 Бойко Българоубиец
Коментиран от #41
11:36 25.08.2025
29 Програмист
11:37 25.08.2025
30 Едно проучване
11:37 25.08.2025
31 Бойко Българоубиец
11:38 25.08.2025
33 Гербер
11:39 25.08.2025
34 123
До коментар #15 от "Българин":Тези които носят темевизор вместо глава на раменете си, естествено не знаят за кого да гкасуват. Бееееееееееее, бееееееееее.....
Коментиран от #36
11:40 25.08.2025
35 Ивелин Михайлов
11:40 25.08.2025
36 Българин
До коментар #34 от "123":А ти знаеш ли
11:41 25.08.2025
37 селяк
11:44 25.08.2025
38 Майна
До коментар #23 от "А бе тъ пчо":Ооооо има, има. И други простотии имат пряка връзка, ама както е посочил човека с ум колкото на бройлер няма как да вденеш
11:46 25.08.2025
39 Хипотетично
Това е схемата за аргументирано пожизнено заробване на гражданите в лапите на вечните частни ВиК с такси водомер (който в етажната собственост са си задължено заплатили за срок 10 години (до скоро само за 5 години).
11:46 25.08.2025
40 Забравяш въздуха!
До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":Все още е безплатен, но...частникът е добър стопанин!
11:48 25.08.2025
41 Де да
До коментар #28 от "Бойко Българоубиец":Беше на турци България щеше да я бъде. Има едни богоизбрани които държат 70% от пазара на бутилираната вода в света и техните компании държат хранително вкусовата промишленост .Чрез разни евродирективи ще ядеш това което те ти продават и няма да можеш сам да си произвеждаш храната .
11:48 25.08.2025
42 Гербер
11:50 25.08.2025
43 Анонимен
Коментиран от #44
11:51 25.08.2025
44 тутуту
До коментар #43 от "Анонимен":Ма ти що м ислиш, че управниците ни ги еве за националната сигурност :Д Важно е чекмеджетата да не са празни
11:53 25.08.2025
45 000
Коментиран от #49
11:54 25.08.2025
46 Краснов
човекоподобие Васил Василев да се
прави на експерт по водите.
Какво направи с хладилния завод,
който "приватизира" ,бе ченге мръсно.
11:58 25.08.2025
47 БГ жител
Ставаш демократичен роб, ако искаш да си жив: пълно подчинение: готов на всичко !!!
11:59 25.08.2025
48 аман
И от кого беше удължена, нали от Бокото, както и концесията за златото, Гледам оня Нанков, заприличал на свиня-майка вече, но пак го наврели в комисия за крадене
11:59 25.08.2025
49 Имате ли банани и гъзпапир?
До коментар #45 от "000":Е, скачайте по площадите и ревете" Комунизмът си отива, спете спокойно деца!"
12:00 25.08.2025
50 Добри
Коментиран от #54
12:00 25.08.2025
51 Бай Тошо
12:00 25.08.2025
53 1234
До коментар #19 от "Истор":що тогаз гърците искат гарантирано вода,и ако пресъхнат арда и места кво правим
12:03 25.08.2025
54 Анонимен
До коментар #50 от "Добри":Няма значение как гласуват българите,а как се броят гласовете.
12:04 25.08.2025
55 фен на сидеров
12:04 25.08.2025
56 Истината
12:06 25.08.2025
57 Възpожденец 🇧🇬
12:11 25.08.2025
59 гошо
12:17 25.08.2025