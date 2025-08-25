Новини
Събарят над 100 незаконни къщи в Стара Загора

25 Август, 2025 12:20 994 20

  • незаконни къщи-
  • стара загора-
  • събаряне

Акцията се финансира изцяло от общината

Събарят над 100 незаконни къщи в Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започна мащабна акция в Стара Загора за премахването на незаконни къщи в квартал „Лозенец”. Тя обхваща около 150 къщи, които са изградени върху терени от Държавния горски фонд. Операцията преминава при засилено присъствие на полиция и жандармерия, за да се гарантира спокойното ѝ протичане. Досега не са възникнали сблъсъци и напрежение, съобщи Нова тв.

Заповеди за събаряне има за около 150 постройки, като едва малка част от собствениците са решили да ги премахнат доброволно.

Социалните служби вече са разговаряли с хората, чиито домове подлежат на разрушаване и са предложили алтернативни варианти за настаняване. Шест семейства са приели да бъдат преместени в общински жилища.

Акцията се финансира изцяло от общината. До този момент в квартал „Лозенец“ вече са премахнати близо 400 незаконно издигнати постройки.

"Днес ще бъдат премахнати 101 постройки в кв. ,,Лозенец”. Те са абсолютно незаконни. Намеират се извън регулация. Няма как да бъдат узаконени. Няма как да бъдат вързани към ВиК, към ток и въобще към всички услуги, които предлага общината. Затова са се образували и много незаконни сметища. Заповедта за премахване е за 150 къщи, като 14 от тях са вече доброволно съборени”, заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А у факултето

    20 1 Отговор
    Кога ще ги съборят? Там са хиляди...

    12:21 25.08.2025

  • 2 питам само

    11 1 Отговор
    А хлебарки имало ли е в къщите

    12:22 25.08.2025

  • 3 честен ционист

    4 3 Отговор
    Заравявай и боди панелите. Прогонените настанявай по празните панелки на Ганчо.

    12:23 25.08.2025

  • 4 Карлос Друсар

    5 2 Отговор
    Живко памперса прави мръсно на електората си. Да забрави за следващ мандат.

    12:24 25.08.2025

  • 5 1488

    11 1 Отговор
    "ще бъдат преместени в общински жилища"

    свинчето си гледа електората на наш грьб

    12:25 25.08.2025

  • 6 Циганизация БГ

    14 2 Отговор
    Като географско положение кв. Лозенец е едно от най-хубавите места в Ст. Загора, но буквално след "демокрацията" беше окупирано от циганите и застроено! Няма логика, защо старазагорци го позволиха? ! Не че по комунизма ги нямаше там, но после стана страшен бум. Често и пожарите край града точно от там тръгваха! Като цяло, като дойде "демокрацията" града яко се циганизира!

    Коментиран от #16

    12:33 25.08.2025

  • 7 Българин

    3 5 Отговор
    На оръжие братя българи,да спасим нашите братя цигани,нашите братя окраинци и нашите братя македонци.

    12:37 25.08.2025

  • 8 Рушенето

    3 7 Отговор
    Е престъпление, грях! Има три вида хора: съзидатели; безделници и рушители! Какво значи незаконно ? Не са пратили на администрацията…

    Коментиран от #12

    12:40 25.08.2025

  • 9 Без ток и вода!

    5 2 Отговор
    Браво, всички цигани в гета с високи стени и пропускателен режим!

    12:44 25.08.2025

  • 10 Мухаа ха!

    3 1 Отговор
    Хелекторато заапа на т,слата дръжката.Пускат " правилната хартия в урната срещу петдестачка, и след това,получват от същия,който им е ръснал петдесет кинта,багери и фадроми.Да е весело!

    12:45 25.08.2025

  • 11 Заповядайте

    4 1 Отговор
    И в Хасково

    12:49 25.08.2025

  • 12 Кога ще разрушат

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Рушенето":

    ЦУМ, х-л Балкан и партийният дом? Също незаконни! Ще се разшири площада, пред царският дворец!

    12:55 25.08.2025

  • 13 ГЛАВАНАК

    3 3 Отговор
    Браво! Така не ми да продължава. Или ще се спазват законите от всички без изключение, или по-добре да се закрива държавата.

    Коментиран от #15

    12:56 25.08.2025

  • 14 Протестирам!

    4 0 Отговор
    С какво са заслужили да им дадат общински жилища? В Стара Загора няма ли работещи и плащащи данък хора, които да чакат ред за получаване на общинско жилище? И с какво право общината харчи парите на данъкоплатците, за да им излезе безплатно на нарушителите това, че ще събарят незаконните им постройки? И сметищата им чистят пак за сметка на данъкоплатците! А бе нямаме ли държава да ги принуди сами да разрушат копторите и да разчистят терена, а също и сами да разчистят сметищата, които са създали? Докога ще ги обслужваме като благодарност за това, че ни създават ежедневни проблеми и че ежегодно изяждат милиарди от нашите пари под формата на соц.помощи?!

    13:03 25.08.2025

  • 15 На дядо ти

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "ГЛАВАНАК":

    Къщата е също незаконна, както и други такива, по села, паланки и градове! Кво прайм?

    13:06 25.08.2025

  • 16 Генетик

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Циганизация БГ":

    Демокрацията има някакв връзка с циганизацията единствено в аспекта на премахването на задължителното жителство. Индусите се устремиха към големите градове, защото там има повече възможности да се преживява без да се работи. Основната причина за циганизацията е "вносът" на няколкостотин хиляди индуси от съседни държави в периода 1958-1973 г., благодарение на което е постигнат механичен прираст на населението с 5%. След това започва неконтролируемото им развъждане, вследствие на което те като порой заляха България. Да се благодарим на това, че намериха начин да увиснат на вимето на социала в други райони на Европа и затова част от тях се изселиха там. На нас се пада задачата да намерим начин да се отървем и от останалите тук хрантутници.

    Коментиран от #18

    13:14 25.08.2025

  • 17 Катунът

    2 0 Отговор
    от колиби не е квартал с къщи.
    Да сме наясно.

    13:24 25.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Не сто, а сто хиляди цигански коптора трябва да бъдат взривени. Трябва да бъдат иззети и завладените къщи по селата и да се върнат на законните им наследници. Този тумор изпива жизнените последни сили на държавата.
    .

    13:34 25.08.2025

  • 20 Тома

    1 0 Отговор
    Събарят землянките

    13:35 25.08.2025

