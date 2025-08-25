Събарят над 100 незаконни къщи в Стара Загора

Започна мащабна акция в Стара Загора за премахването на незаконни къщи в квартал „Лозенец”. Тя обхваща около 150 къщи, които са изградени върху терени от Държавния горски фонд. Операцията преминава при засилено присъствие на полиция и жандармерия, за да се гарантира спокойното ѝ протичане. Досега не са възникнали сблъсъци и напрежение, съобщи Нова тв.
Заповеди за събаряне има за около 150 постройки, като едва малка част от собствениците са решили да ги премахнат доброволно.
Социалните служби вече са разговаряли с хората, чиито домове подлежат на разрушаване и са предложили алтернативни варианти за настаняване. Шест семейства са приели да бъдат преместени в общински жилища.
Акцията се финансира изцяло от общината. До този момент в квартал „Лозенец“ вече са премахнати близо 400 незаконно издигнати постройки.
"Днес ще бъдат премахнати 101 постройки в кв. ,,Лозенец”. Те са абсолютно незаконни. Намеират се извън регулация. Няма как да бъдат узаконени. Няма как да бъдат вързани към ВиК, към ток и въобще към всички услуги, които предлага общината. Затова са се образували и много незаконни сметища. Заповедта за премахване е за 150 къщи, като 14 от тях са вече доброволно съборени”, заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А у факултето
12:21 25.08.2025
2 питам само
12:22 25.08.2025
3 честен ционист
12:23 25.08.2025
4 Карлос Друсар
12:24 25.08.2025
5 1488
свинчето си гледа електората на наш грьб
12:25 25.08.2025
6 Циганизация БГ
Коментиран от #16
12:33 25.08.2025
7 Българин
12:37 25.08.2025
8 Рушенето
Коментиран от #12
12:40 25.08.2025
9 Без ток и вода!
12:44 25.08.2025
10 Мухаа ха!
12:45 25.08.2025
11 Заповядайте
12:49 25.08.2025
12 Кога ще разрушат
До коментар #8 от "Рушенето":ЦУМ, х-л Балкан и партийният дом? Също незаконни! Ще се разшири площада, пред царският дворец!
12:55 25.08.2025
13 ГЛАВАНАК
Коментиран от #15
12:56 25.08.2025
14 Протестирам!
13:03 25.08.2025
15 На дядо ти
До коментар #13 от "ГЛАВАНАК":Къщата е също незаконна, както и други такива, по села, паланки и градове! Кво прайм?
13:06 25.08.2025
16 Генетик
До коментар #6 от "Циганизация БГ":Демокрацията има някакв връзка с циганизацията единствено в аспекта на премахването на задължителното жителство. Индусите се устремиха към големите градове, защото там има повече възможности да се преживява без да се работи. Основната причина за циганизацията е "вносът" на няколкостотин хиляди индуси от съседни държави в периода 1958-1973 г., благодарение на което е постигнат механичен прираст на населението с 5%. След това започва неконтролируемото им развъждане, вследствие на което те като порой заляха България. Да се благодарим на това, че намериха начин да увиснат на вимето на социала в други райони на Европа и затова част от тях се изселиха там. На нас се пада задачата да намерим начин да се отървем и от останалите тук хрантутници.
Коментиран от #18
13:14 25.08.2025
17 Катунът
Да сме наясно.
13:24 25.08.2025
19 Ха ха ха
.
13:34 25.08.2025
20 Тома
13:35 25.08.2025