Събарят над 100 незаконни къщи в Стара Загора

Започна мащабна акция в Стара Загора за премахването на незаконни къщи в квартал „Лозенец”. Тя обхваща около 150 къщи, които са изградени върху терени от Държавния горски фонд. Операцията преминава при засилено присъствие на полиция и жандармерия, за да се гарантира спокойното ѝ протичане. Досега не са възникнали сблъсъци и напрежение, съобщи Нова тв.

Заповеди за събаряне има за около 150 постройки, като едва малка част от собствениците са решили да ги премахнат доброволно.

Социалните служби вече са разговаряли с хората, чиито домове подлежат на разрушаване и са предложили алтернативни варианти за настаняване. Шест семейства са приели да бъдат преместени в общински жилища.

Акцията се финансира изцяло от общината. До този момент в квартал „Лозенец“ вече са премахнати близо 400 незаконно издигнати постройки.

"Днес ще бъдат премахнати 101 постройки в кв. ,,Лозенец”. Те са абсолютно незаконни. Намеират се извън регулация. Няма как да бъдат узаконени. Няма как да бъдат вързани към ВиК, към ток и въобще към всички услуги, които предлага общината. Затова са се образували и много незаконни сметища. Заповедта за премахване е за 150 къщи, като 14 от тях са вече доброволно съборени”, заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров.