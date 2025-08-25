Новини
България »
"Възраждане": Опазването на границата от италиански екскурзианти е унижение за българските военни сили

"Възраждане": Опазването на границата от италиански екскурзианти е унижение за българските военни сили

25 Август, 2025 13:11 797 0

  • възраждане-
  • италианска армия-
  • българия-
  • охрана-
  • българска граница

Отново българските управници ни компрометираха като нация

"Възраждане": Опазването на границата от италиански екскурзианти е унижение за българските военни сили - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението на правителството да настани в база на българска територия италиански военнослужещи ни навява спомени за едни отминали времена отпреди повече от столетие.

Тогава, когато по Ньойския договор френски и италиански окупационни части са вкарани на българска земя. Това е единствената кратка среща на българското население с италианската армия в най-новата история на Третата българска държава. Няма да се спираме на военните успехи и традиции на италианските военни, които са пословично комични по целият свят. За проблемите, които по традиция създават, повече на съюзниците си, отколкото на противниците си.

Това припомнят от "Възраждане".

И най-беглите исторически препратки ни напомнят за катастрофалния провал във войната с Абисиния, когато италианците си позволиха, единствени през Втората световна война, да използват бойни отровни газове, заедно с авиация и танкове, срещу изостаналите на векове във въоръжението си етиопци, и въпреки това да бъдат победени.

Провалите им в Гърция и Северна Африка, принуждаваха техните германски съюзници постоянно да им помагат, след създадените критични ситуации на бойното поле. А когато самите италианци „помагаха“ на съюзниците си, това доведе до Сталинградския чувал. Уповавайки се на своята армия, Италия изгуби единствената си колония – Либия, и потвърди старото военно правили, че на бойното поле няма значение с колко модерно въоръжение разполагате, ако хората в униформа са негодни да го използват.

Унизително е за България, като държава с установени славни традиции на бойното поле, да изпада в положението на зависима от чужди въоръжени сили.

Националният ни суверенитет, който по конституция трябва да се защитава от нашите въоръжени сили, да бъде поставен в зависимост от чуждо военно присъствие на нашата свята българска земя.

Отново българските управници ни компрометираха като нация. Без да попитат нито веднъж българският народ, през последните десетилетия ни набутаха в съмнителни военни споразумения и „коалиции“.

Унизително е българската хазна вместо да финансира изграждането на съвременна българска армия, и да влага средства във възпитанието на съвременните български граждани на чувството за дълг и отговорност пред отечеството, да харчи средства за туристически услуги на „съюзниците“, мислейки основно за комфорта на чуждите военнослужещи вместо за битовите условия на българските войници.

Нашите безотговорни управляващи за пореден път демонстрираха актуалността на старото правило, че който не иска да храни своята армия, е принуден да храни чуждата.

И всичко това беше постигнато без да водим война, и без да сме разгромени на бойното поле.

Доведени сме до там, че като общество трябва да се радваме на италианските екскурзианти в униформа, които щели да ни защитят и пазят. Унижение за България, за българският народ, и за българските въоръжени сили.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове