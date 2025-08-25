"Възраждане": Опазването на границата от италиански екскурзианти е унижение за българските военни сили

Решението на правителството да настани в база на българска територия италиански военнослужещи ни навява спомени за едни отминали времена отпреди повече от столетие.

Тогава, когато по Ньойския договор френски и италиански окупационни части са вкарани на българска земя. Това е единствената кратка среща на българското население с италианската армия в най-новата история на Третата българска държава. Няма да се спираме на военните успехи и традиции на италианските военни, които са пословично комични по целият свят. За проблемите, които по традиция създават, повече на съюзниците си, отколкото на противниците си.

Това припомнят от "Възраждане".

И най-беглите исторически препратки ни напомнят за катастрофалния провал във войната с Абисиния, когато италианците си позволиха, единствени през Втората световна война, да използват бойни отровни газове, заедно с авиация и танкове, срещу изостаналите на векове във въоръжението си етиопци, и въпреки това да бъдат победени.

Провалите им в Гърция и Северна Африка, принуждаваха техните германски съюзници постоянно да им помагат, след създадените критични ситуации на бойното поле. А когато самите италианци „помагаха“ на съюзниците си, това доведе до Сталинградския чувал. Уповавайки се на своята армия, Италия изгуби единствената си колония – Либия, и потвърди старото военно правили, че на бойното поле няма значение с колко модерно въоръжение разполагате, ако хората в униформа са негодни да го използват.

Унизително е за България, като държава с установени славни традиции на бойното поле, да изпада в положението на зависима от чужди въоръжени сили.

Националният ни суверенитет, който по конституция трябва да се защитава от нашите въоръжени сили, да бъде поставен в зависимост от чуждо военно присъствие на нашата свята българска земя.

Отново българските управници ни компрометираха като нация. Без да попитат нито веднъж българският народ, през последните десетилетия ни набутаха в съмнителни военни споразумения и „коалиции“.

Унизително е българската хазна вместо да финансира изграждането на съвременна българска армия, и да влага средства във възпитанието на съвременните български граждани на чувството за дълг и отговорност пред отечеството, да харчи средства за туристически услуги на „съюзниците“, мислейки основно за комфорта на чуждите военнослужещи вместо за битовите условия на българските войници.

Нашите безотговорни управляващи за пореден път демонстрираха актуалността на старото правило, че който не иска да храни своята армия, е принуден да храни чуждата.

И всичко това беше постигнато без да водим война, и без да сме разгромени на бойното поле.

Доведени сме до там, че като общество трябва да се радваме на италианските екскурзианти в униформа, които щели да ни защитят и пазят. Унижение за България, за българският народ, и за българските въоръжени сили.