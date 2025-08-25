Сирийци в България протестираха за по-бързи визи за семействата си

Сирийската общност в България излезе на протест днес пред сградата на Министерството на външните работи в София с искане за по-бързо издаване на визи за членовете на техните семейства. Според организаторите на протеста през последните месеци българските консулства в Турция, Ливан и Йордания дават неоснователни оправдания за отказ, забавят разглеждането на кандидатури с месеци и игнорират съдебни решения.

Протестиращите настояват близките им да получат визи по-бързо, като повечето от тях вече имат признат статут в България, но административните забавяния засягат техните семейства, останали в съседните на Сирия държави.

"Някои от тях чакат една година, за да получат одобрение и отговор за виза. Искаме поне да забързат процедурата, защото решават бъдещето. Как да оставим децата без родителите?" заяви организаторът на протеста Ихсан Мази, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Въпреки недоволството от визовата процедура, протестиращите подчертаха благодарността си към българските власти за предоставения подслон. "Благодарение на българското правителство ни е осигурен подслон, но сега искаме да се съберем с семействата си, поне докато не се стабилизира държавата ни," добави Мази.

Основният приоритет на протестиращите е да бъдат събрани отново със семействата си. Ако техните искания не бъдат чути, те са готови на още протестни действия, предупредиха организаторите.

България приема сирийски бежанци от началото на гражданската война в Сирия през 2011 година. Според международни организации, много от тези хора са получили различни видове закрила в страната, но процедурите за семейно обединение остават бавни и усложнени.

Падането на режима на Башар Асад в края на 2024 година промени значително ситуацията в Сирия, като стотици хиляди сирийци започнаха да се завръщат в родината си. Същевременно много от живеещите в България продължават да искат да доведат близките си, докато ситуацията в страната не се стабилизира окончателно.