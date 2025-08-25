Новини
Сирийци в България протестираха за по-бързи визи за семействата си

25 Август, 2025

  • мвнр-
  • сирийци-
  • протест

България приема сирийски бежанци от началото на гражданската война в Сирия през 2011 година

Сирийци в България протестираха за по-бързи визи за семействата си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Сирийската общност в България излезе на протест днес пред сградата на Министерството на външните работи в София с искане за по-бързо издаване на визи за членовете на техните семейства. Според организаторите на протеста през последните месеци българските консулства в Турция, Ливан и Йордания дават неоснователни оправдания за отказ, забавят разглеждането на кандидатури с месеци и игнорират съдебни решения.

Протестиращите настояват близките им да получат визи по-бързо, като повечето от тях вече имат признат статут в България, но административните забавяния засягат техните семейства, останали в съседните на Сирия държави.

"Някои от тях чакат една година, за да получат одобрение и отговор за виза. Искаме поне да забързат процедурата, защото решават бъдещето. Как да оставим децата без родителите?" заяви организаторът на протеста Ихсан Мази, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Въпреки недоволството от визовата процедура, протестиращите подчертаха благодарността си към българските власти за предоставения подслон. "Благодарение на българското правителство ни е осигурен подслон, но сега искаме да се съберем с семействата си, поне докато не се стабилизира държавата ни," добави Мази.

Основният приоритет на протестиращите е да бъдат събрани отново със семействата си. Ако техните искания не бъдат чути, те са готови на още протестни действия, предупредиха организаторите.

България приема сирийски бежанци от началото на гражданската война в Сирия през 2011 година. Според международни организации, много от тези хора са получили различни видове закрила в страната, но процедурите за семейно обединение остават бавни и усложнени.

Падането на режима на Башар Асад в края на 2024 година промени значително ситуацията в Сирия, като стотици хиляди сирийци започнаха да се завръщат в родината си. Същевременно много от живеещите в България продължават да искат да доведат близките си, докато ситуацията в страната не се стабилизира окончателно.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    11 0 Отговор
    Никакви визи за сирийците. После, като Алгафари ще ги гледаме всеки ден по телевизията, да дават съвети, как да живеем в България.

    15:28 25.08.2025

  • 2 Доста нахални сте станали

    10 1 Отговор
    В държавата ви няма вече война и вие не сте бежанци. Отивайте да си я стабилизирате сами - вие сте икономически мигранти, не бежанци. Помогнахме ви в нужда, сега бъдете така добри да си отидете с здраве вкъщи при семействата си.

    Коментиран от #7

    15:28 25.08.2025

  • 3 Тикваа

    3 2 Отговор
    Борисов отиде в Германия, за да благодари за инвестицията у нас, но го скастриха за лошия немски

    Коментиран от #5

    15:28 25.08.2025

  • 4 честен ционист

    9 0 Отговор
    Сирийците да ловят пътя и да заминават да строят Сирия заедно с ал Джулани. Няма кой да им даде тук повече виза, освен ако е изкочи някоя оферта по ПВУ.

    15:28 25.08.2025

  • 5 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тикваа":

    Вова и той някога говореше перфектен немски, ама на последък гледа умно преводача.

    Коментиран от #9

    15:30 25.08.2025

  • 6 Селена

    7 1 Отговор
    Да си отиват при семействата !

    15:30 25.08.2025

  • 7 Тикваа

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Доста нахални сте станали":

    И в нашата държава "уж" няма война но 1/3 от населението се изнесе.
    В природата няма празно пространство

    15:30 25.08.2025

  • 8 ??????

    8 1 Отговор
    Бърза депортация на тея щом трябва да са заедно със семействата си.

    Коментиран от #10

    15:31 25.08.2025

  • 9 Тикваа

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Гледа умно защото е умен не като нашия тиквун

    15:32 25.08.2025

  • 10 Тикваа

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "??????":

    А 3-4 милиона българи които са извън територията?
    Да се връщат ли или етап за сирия и афганистан?

    15:34 25.08.2025

  • 11 Войната в Сирия е приключила

    6 1 Отговор
    Башар Асад е напуснал
    и е време всички сирийци да се връщат и да си оправят страната

    15:37 25.08.2025

  • 12 Ако не им харесва тук

    5 0 Отговор
    винаги могат да се върнат там от където са изпълзели.
    Никой не ги държи тук насила.
    Когато си в Рим, правиш каквото правят в Рим, нали?
    Или…?

    15:39 25.08.2025

