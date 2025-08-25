В София: Тротинетка блъсна пешеходец

Тротинетка блъсна пешеходец в София, съобщават от Нова телевизия. Инцидентът стана минути преди 19 ч. на булевард „Неделчо Бончев” №10. Превозното средство било управлявано от 29-годишен водач.
52-годишният пешеходец е с травма на коляното, казаха за медията от Центъра за спешна медицинска помощ. Спешният екип го транспортира в ортопедията на болница „Софиямед”. Мъжът слизал от кола, когато бил пометен от тротинетката.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
Коментиран от #3
20:00 25.08.2025
2 забранете тротинетките бе
20:10 25.08.2025
3 Блато!
До коментар #1 от "Ами да, те":България е герберското блато на Тиквата. Пълна забрана и никакви компромиси!
Коментиран от #6
20:14 25.08.2025
4 Аууууу какъв ужас
20:15 25.08.2025
5 Логика
20:22 25.08.2025
6 така е
До коментар #3 от "Блато!":България наисина е блато откакто се пръкна жълтопаветния планктон.
През 2020 година България заема 56-то място в класацията на Индекса на човешкото развитие (ИЧР), което е показател за качеството на живот, образованието и продължителността на живота. В същата година страната е била на 32-ро място в региона на Източна Европа.
През 2025 година България е на 57-мо място от 69 страни в световната класация по конкурентоспособност. Това е спад с 9 места в сравнение с 2020 година, когато страната е била на 48-мо място.
Коментиран от #7
20:23 25.08.2025
7 Прав си!
До коментар #6 от "така е":Крадливите герберски калинки начело с Тиквата Борисов окрадоха България. Ненаситните им герберски търбуси нямат засищане и продължават с кражбите си.
Коментиран от #11
20:28 25.08.2025
8 Гост
20:28 25.08.2025
9 Иван
20:28 25.08.2025
10 важното е тоз 29-годишен водач да е на
Превозното средство било управлявано от 29-годишен водач
20:35 25.08.2025
11 продължават с кражбите си.
До коментар #7 от "Прав си!":а наивните им поклонници
пак си ги преизбират
20:36 25.08.2025