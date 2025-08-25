Новини
В София: Тротинетка блъсна пешеходец

25 Август, 2025 19:54 608 11

52-годишният пострадал мъж е с травма на коляното

В София: Тротинетка блъсна пешеходец - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тротинетка блъсна пешеходец в София, съобщават от Нова телевизия. Инцидентът стана минути преди 19 ч. на булевард „Неделчо Бончев” №10. Превозното средство било управлявано от 29-годишен водач.

52-годишният пешеходец е с травма на коляното, казаха за медията от Центъра за спешна медицинска помощ. Спешният екип го транспортира в ортопедията на болница „Софиямед”. Мъжът слизал от кола, когато бил пометен от тротинетката.


  • 1 Ами да, те

    12 0 Отговор
    така правят тия с тротинетките...

    Коментиран от #3

    20:00 25.08.2025

  • 2 забранете тротинетките бе

    11 0 Отговор
    не виждате ли че не е по умствените възможности на ганчо!!!!!

    20:10 25.08.2025

  • 3 Блато!

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    България е герберското блато на Тиквата. Пълна забрана и никакви компромиси!

    Коментиран от #6

    20:14 25.08.2025

  • 4 Аууууу какъв ужас

    0 1 Отговор
    Козлодуйския умен пита тротинетката ще се оправи ли.

    20:15 25.08.2025

  • 5 Логика

    6 0 Отговор
    Сега ще чакаме да видим колко ще бъдат, пометени, осакатени, пребити и убити от тротинетки и чак тогава ще помислим есентуално дали аджеба да ги забраним...БГ

    20:22 25.08.2025

  • 6 така е

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Блато!":

    България наисина е блато откакто се пръкна жълтопаветния планктон.

    През 2020 година България заема 56-то място в класацията на Индекса на човешкото развитие (ИЧР), което е показател за качеството на живот, образованието и продължителността на живота. В същата година страната е била на 32-ро място в региона на Източна Европа.

    През 2025 година България е на 57-мо място от 69 страни в световната класация по конкурентоспособност. Това е спад с 9 места в сравнение с 2020 година, когато страната е била на 48-мо място.

    Коментиран от #7

    20:23 25.08.2025

  • 7 Прав си!

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    Крадливите герберски калинки начело с Тиквата Борисов окрадоха България. Ненаситните им герберски търбуси нямат засищане и продължават с кражбите си.

    Коментиран от #11

    20:28 25.08.2025

  • 8 Гост

    3 1 Отговор
    От АТВ и Ауди да се върнем към най-опасния враг-тротинетката. Да се готви велосипедът!

    20:28 25.08.2025

  • 9 Иван

    0 3 Отговор
    Като се слиза от кола се гледа преди това да не идва някой. Ако идваше друга кола, а не тортинетка, сега щеше да е в моргата, а не в болница !

    20:28 25.08.2025

  • 10 важното е тоз 29-годишен водач да е на

    1 0 Отговор
    свобода

    Превозното средство било управлявано от 29-годишен водач

    20:35 25.08.2025

  • 11 продължават с кражбите си.

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си!":

    а наивните им поклонници
    пак си ги преизбират

    20:36 25.08.2025

