Новини
България »
Пловдив »
След като клон уби мъж в Пловдив, уволниха директора на "Градини и паркове"

След като клон уби мъж в Пловдив, уволниха директора на "Градини и паркове"

25 Август, 2025 20:15 390 3

  • клон-
  • мъж-
  • смърт-
  • пловдив-
  • уволнение-
  • градини и паркове

Семейството на загиналия обяви, че ще съди Общината, обвинявайки я в немарливост и липса на контрол. Според близките алеята е била опасна за преминаване от много време, но Общината е пренебрегвала многократно сигналите за риск от паднали клони

След като клон уби мъж в Пловдив, уволниха директора на "Градини и паркове" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След трагичния инцидент в Пловдив, при който мъж беше убит от паднал върху него клон, директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове“ Антон Георгиев е освободен от длъжност. Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова е разписала заповедта, съобщават от Нова телевизия.

Припомняме, че фаталният инцидент стана в събота. 78-годишен мъж загина, след като беше затиснат от падналия клон, докато седял на пейка.
Семейството на загиналия обяви, че ще съди Общината, обвинявайки я в немарливост и липса на контрол. Според близките алеята е била опасна за преминаване от много време, но Общината е пренебрегвала многократно сигналите за риск от паднали клони. Съпругата на починалия мъж Елена Богутлиева беше категорична, че ще съди Общината.
„Искам възмездие. Те убиха съпруга ми с тяхната небрежност”, заяви още тя. Елена разказа още и че съпругът ѝ от години посещава посещава градината и се разхожда по тази алея. В злополучния ден обаче мъжът е бил сам.

„Когато не си платиш данъка, те глобяват, нали? Ама че те убиха мъжа ми - аз какво да кажа, просто ще ги съдя. Не се отнася за парите. Може би ако ми изплати нещо общината, половината ще дам за благотворителност”, заяви още тя.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви, че проблемът е организационен. Димитров посочи, че дървото, от което е паднал клона, е било здраво и няма заповед за неговото окастряне или премахване.

„Дървото, от което се откърши клонът, е било в санитарна зрялост. Няма заповед за неговото окастряне или премахване", посочи той.

„Проблем има цялостно. Зелената система на града е морално остаряла, дърветата са доста стари“, допълни заместник-кметът по екология на район „Северен“ Цветомир Цветков.

От Общината обясняват още, че има стотици сигнали за опасни дървета и процесът по премахването им е затруднен.

Междувременно, жители на район „Северен“ твърдят, че опасността е била известна отдавна, а местния жител Владимир Илиев лично е подал сигнал за опасните дървета.

"Всяко второ дърво е засегнато от една разрушаваща гъба. Тя засяга само мъртва дървесина. Щом е налична, гъбата означава, че има и мъртва дървесина", каза Илиев.

От Общината обещават спешни проверки на всички дървета по поречието на река Марица и премахване на опасните клони. Прокуратурата разследва причините за трагедията.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    6 0 Отговор
    Новият ще бъде същият, ако не и по голям боклук!

    20:21 25.08.2025

  • 2 Пловдив

    3 0 Отговор
    Отново безхаберие мундарско ръководене на държавна институция,и пак СМЪРТ,и докога къде се чешити по главата или между краката????

    20:31 25.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Изсечете дърветата, които Живков посади и така ще има само демократичен бетон и асфалт. И всичко ще е безопасно.

    20:35 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове