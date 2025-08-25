След като клон уби мъж в Пловдив, уволниха директора на "Градини и паркове"

След трагичния инцидент в Пловдив, при който мъж беше убит от паднал върху него клон, директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове“ Антон Георгиев е освободен от длъжност. Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова е разписала заповедта, съобщават от Нова телевизия.

Припомняме, че фаталният инцидент стана в събота. 78-годишен мъж загина, след като беше затиснат от падналия клон, докато седял на пейка.

Семейството на загиналия обяви, че ще съди Общината, обвинявайки я в немарливост и липса на контрол. Според близките алеята е била опасна за преминаване от много време, но Общината е пренебрегвала многократно сигналите за риск от паднали клони. Съпругата на починалия мъж Елена Богутлиева беше категорична, че ще съди Общината.

„Искам възмездие. Те убиха съпруга ми с тяхната небрежност”, заяви още тя. Елена разказа още и че съпругът ѝ от години посещава посещава градината и се разхожда по тази алея. В злополучния ден обаче мъжът е бил сам.

„Когато не си платиш данъка, те глобяват, нали? Ама че те убиха мъжа ми - аз какво да кажа, просто ще ги съдя. Не се отнася за парите. Може би ако ми изплати нещо общината, половината ще дам за благотворителност”, заяви още тя.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви, че проблемът е организационен. Димитров посочи, че дървото, от което е паднал клона, е било здраво и няма заповед за неговото окастряне или премахване.

„Дървото, от което се откърши клонът, е било в санитарна зрялост. Няма заповед за неговото окастряне или премахване", посочи той.

„Проблем има цялостно. Зелената система на града е морално остаряла, дърветата са доста стари“, допълни заместник-кметът по екология на район „Северен“ Цветомир Цветков.

От Общината обясняват още, че има стотици сигнали за опасни дървета и процесът по премахването им е затруднен.

Междувременно, жители на район „Северен“ твърдят, че опасността е била известна отдавна, а местния жител Владимир Илиев лично е подал сигнал за опасните дървета.

"Всяко второ дърво е засегнато от една разрушаваща гъба. Тя засяга само мъртва дървесина. Щом е налична, гъбата означава, че има и мъртва дървесина", каза Илиев.

От Общината обещават спешни проверки на всички дървета по поречието на река Марица и премахване на опасните клони. Прокуратурата разследва причините за трагедията.