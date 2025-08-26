Новини
Станислав Стоянов: Бюджетът за земеделие намалява, насочва се за военна индустрия

Евродепутатът посети Велико Търново

Евродепутатът, избран от квотата на “Възраждане”, председател на “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група, днес посети Велико Търново.

Пресконференция пред журналисти беше първата инициатива, част от програмата на Станислав Стоянов за посещението му в града. На нея бяха засегнати теми като водната криза, еврозоната и новата земеделска политика на Европейския съюз.

“Новата многогодишна финансова рамка предвижда 20% по-малко средства за земеделие. Това не се приема добре от редица страни членки в ситуация, в която европейският пазар се отваря към трети страни и има налични споразумения като това с “Меркосур”, които правят европейската продукция по-неконкурентноспособна”, каза Станислав Стоянов.

Той добави, че докато парите за земеделие намаляват, се увеличават тези за военната индустрия, които ще нарастнат пет пъти за периода 2028-2034 г.
Това кара евродепутатът да смята, че нов вот на недоверие към Комисията е напълно възможен.

В 18:30 ч. започна среща на евродепутата с граждани.


