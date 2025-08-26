Новини
Вицепремиерът Гроздан Караджов ще инспектира строителните дейности в жп участъка Костенец–Септември

Вицепремиерът Гроздан Караджов ще инспектира строителните дейности в жп участъка Костенец–Септември

26 Август, 2025 07:19

26 Август, 2025 07:19 757 9

Проверката ще се състои в близост до село Габровица при изхода на тунела

Вицепремиерът Гроздан Караджов ще инспектира строителните дейности в жп участъка Костенец–Септември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще направи инспекция на строителните дейности по железопътната линия Костенец–Септември, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Проверката ще се състои в близост до село Габровица при изхода на тунела, посочи БТА.

Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък, с дължина близо 2,5 км.

На 21 май правителството отпусна 238 милиона лева за закъснели индексации на фирми, извършващи железопътни ремонти.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА НАГЛЕДА

    8 0 Отговор
    Как върви краденето.

    Коментиран от #3

    07:24 26.08.2025

  • 2 Тити

    3 1 Отговор
    От бивш Гербаджия работата бне чакай.

    07:26 26.08.2025

  • 3 Слави Трифонов съм

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДА НАГЛЕДА":

    Редовно отчита кражбите при мен и аз заделям за чекмеджетата на Тиквоний БорисоФ.

    07:27 26.08.2025

  • 4 Гледам

    3 1 Отговор
    оправил е бузите !

    07:27 26.08.2025

  • 5 взе да разбира

    4 0 Отговор
    И този взе да разбира от транспорт!!!!!!!!!!

    07:52 26.08.2025

  • 6 Никой

    2 0 Отговор
    Какъв тунел - нещо не е ясно пак.

    Че ще лапнат работата - да лапат.

    07:56 26.08.2025

  • 7 малък Шошо

    1 0 Отговор
    Добре че колегата ще го инспектира, без нас и слънцето не изгрява.

    08:08 26.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 редовната инспекция води до резултат

    0 0 Отговор
    една инспекция не струва нищо . само в бдж няма сив сектор . разделяй и владей . 200 000 са в сивия сектор . наглите , превози рила , таксета без лиценз . мигрантски превози и др . за директора милион заплата и милион бонус . за работника 3-4 бона . има и по зле платени . има и неплатени . всеки сектор губи от нещо . няма вода или тока е скъп , парното е скъпо , няма нови коли , дрехите скъпи , вдигнати наеми , скъпо желязо и стомана , продукцията е скъпа и става само за износ . родното зле и поглед към юса . чуждото скъпо .

    09:08 26.08.2025

