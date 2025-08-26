Вицепремиерът Гроздан Караджов ще инспектира строителните дейности в жп участъка Костенец–Септември

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще направи инспекция на строителните дейности по железопътната линия Костенец–Септември, съобщиха от пресцентъра на министерството.
Проверката ще се състои в близост до село Габровица при изхода на тунела, посочи БТА.
Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък, с дължина близо 2,5 км.
На 21 май правителството отпусна 238 милиона лева за закъснели индексации на фирми, извършващи железопътни ремонти.
1 ДА НАГЛЕДА
Коментиран от #3
07:24 26.08.2025
2 Тити
07:26 26.08.2025
3 Слави Трифонов съм
До коментар #1 от "ДА НАГЛЕДА":Редовно отчита кражбите при мен и аз заделям за чекмеджетата на Тиквоний БорисоФ.
07:27 26.08.2025
4 Гледам
07:27 26.08.2025
5 взе да разбира
07:52 26.08.2025
6 Никой
Че ще лапнат работата - да лапат.
07:56 26.08.2025
7 малък Шошо
08:08 26.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 редовната инспекция води до резултат
09:08 26.08.2025