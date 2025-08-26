Новини
Георги Рачев обеща есента да бъде топла и суха

26 Август, 2025 08:25 758 4

По Черноморието ще преобладава слънчево време

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доста хладна, а на места и студена е тази сутрин. При всички 71 станции няма отчетена температура над 18 градуса, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

От днес до неделя температурите ще се покачват с по 1-2 и в събота те ще бъдат между 30 и 35 градуса.

„Слънчо вече няма да е такъв голям фактор и да затопля. Идва есента, само че ще я отложим малко – може би с две седмици, а типичната есен може да очакваме чак към ноември“, посочи климатологът.

В края на седмицата топло ще бъде на целите Балкани. Ще има „символични“ валежи, каза Рачев.

Септември ще започне с топло, слънчево и сухо време.

„Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и сравнително суха. Предстои да видим“, каза Георги Рачев.


  • 1 Лятото свършва чак след месец

    4 1 Отговор
    Това (не той) ми е толкова противно, че няма къде повече. Що не се скрие, ами се вре навсякъде?!

    Коментиран от #2

    08:35 26.08.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лятото свършва чак след месец":

    На такива като теб, всички са им противни. То такива като теб и себе си не понасят. Мрънкалници. Винаги нещо им е криво!

    Иначе синоптиците в днешно време са интересни. Отварят MeteoBlue и четат. Всяко дете след 2-ри клас може да чете прилично. Та с други думи, тази прогноза и ние можем да я видим на сайта. Просто той е малко по-колоритен от средно статистическият журналист.

    08:41 26.08.2025

  • 3 Обещал, да не е БОГ

    3 0 Отговор
    Некадърниците се правят на богове и знаят само да обещават...

    08:49 26.08.2025

  • 4 Донко

    2 0 Отговор
    Пролет: март, април, май
    Лято: юни, юли, август
    Есен: септември, октомври, ноември
    Зима: декември, януари, февруари

    08:53 26.08.2025

