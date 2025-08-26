Георги Рачев обеща есента да бъде топла и суха

Доста хладна, а на места и студена е тази сутрин. При всички 71 станции няма отчетена температура над 18 градуса, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.
От днес до неделя температурите ще се покачват с по 1-2 и в събота те ще бъдат между 30 и 35 градуса.
„Слънчо вече няма да е такъв голям фактор и да затопля. Идва есента, само че ще я отложим малко – може би с две седмици, а типичната есен може да очакваме чак към ноември“, посочи климатологът.
В края на седмицата топло ще бъде на целите Балкани. Ще има „символични“ валежи, каза Рачев.
Септември ще започне с топло, слънчево и сухо време.
„Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и сравнително суха. Предстои да видим“, каза Георги Рачев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лятото свършва чак след месец
Коментиран от #2
08:35 26.08.2025
2 Директора👨✈️
До коментар #1 от "Лятото свършва чак след месец":На такива като теб, всички са им противни. То такива като теб и себе си не понасят. Мрънкалници. Винаги нещо им е криво!
Иначе синоптиците в днешно време са интересни. Отварят MeteoBlue и четат. Всяко дете след 2-ри клас може да чете прилично. Та с други думи, тази прогноза и ние можем да я видим на сайта. Просто той е малко по-колоритен от средно статистическият журналист.
08:41 26.08.2025
3 Обещал, да не е БОГ
08:49 26.08.2025
4 Донко
Лято: юни, юли, август
Есен: септември, октомври, ноември
Зима: декември, януари, февруари
08:53 26.08.2025