Шефът на ВиК инж. Лозев: Плевен има два стратегически водоизточника

В Плевен се мият улиците с вода с лошо качество, като то ще бъде преустановено, за да не се предизвиква обществено напрежение. Това заяви пред БТВ директорът на "Българския ВиК Холдинг" инж. Лоско Лозев.

И беше категоричен, че не се мие с питейна вода: "Това е 100% сигурно."

"Тази година сме издали стотина протокола в Плевен за нерегламентирано ползване. По уредба се приема, че 10% от загубите са от кражби. Според мен кражбите в града са повече", каза Лозев.

Той посочи, че дори в режим - водата в Плевен няма как да не се заплаща.

Решаването на проблема с водата изисква коплексен отговор, каза още той.

В момента се извършва сондаж на река Вит.

"В момента сме на 60 метра кота. Целта на този сондаж е до достигнем до 120 метра, за да стигнем до водните запаси, там се надяваме да има по-голямо количество."

"Редица мерки трябва да бъдат изпълнени - или да се намали водното потребление, или да се докарат допълнителни 300 литра в секунда."

Той добави, че общината започва да прави пробен сондаж и на Кожураховата чешма.

Плевен има два стратегически източника - единият от река Дунав, другият е изграждане на язовира, каза шефът на ВиК.

"Язовирът е по-добрият вариант, но това ще отнеме време. Тези допълнителни водни количества трябва да ги изливаме в тази продънена каца, затова ударна подмяна на водопроводи", завърши Лозев.