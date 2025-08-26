Новини
България »
Шефът на ВиК инж. Лозев: Плевен има два стратегически водоизточника

Шефът на ВиК инж. Лозев: Плевен има два стратегически водоизточника

26 Август, 2025 09:53 1 268 28

  • лоско лозев-
  • вода-
  • плевен

Тази година сме издали стотина протокола в Плевен за нерегламентирано ползване. По уредба се приема, че 10% от загубите са от кражби. Според мен кражбите в града са повече

Шефът на ВиК инж. Лозев: Плевен има два стратегически водоизточника - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Плевен се мият улиците с вода с лошо качество, като то ще бъде преустановено, за да не се предизвиква обществено напрежение. Това заяви пред БТВ директорът на "Българския ВиК Холдинг" инж. Лоско Лозев.

И беше категоричен, че не се мие с питейна вода: "Това е 100% сигурно."

"Тази година сме издали стотина протокола в Плевен за нерегламентирано ползване. По уредба се приема, че 10% от загубите са от кражби. Според мен кражбите в града са повече", каза Лозев.

Той посочи, че дори в режим - водата в Плевен няма как да не се заплаща.

Решаването на проблема с водата изисква коплексен отговор, каза още той.

В момента се извършва сондаж на река Вит.

"В момента сме на 60 метра кота. Целта на този сондаж е до достигнем до 120 метра, за да стигнем до водните запаси, там се надяваме да има по-голямо количество."

"Редица мерки трябва да бъдат изпълнени - или да се намали водното потребление, или да се докарат допълнителни 300 литра в секунда."

Той добави, че общината започва да прави пробен сондаж и на Кожураховата чешма.

Плевен има два стратегически източника - единият от река Дунав, другият е изграждане на язовира, каза шефът на ВиК.

"Язовирът е по-добрият вариант, но това ще отнеме време. Тези допълнителни водни количества трябва да ги изливаме в тази продънена каца, затова ударна подмяна на водопроводи", завърши Лозев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стратегически работи

    23 0 Отговор
    ОСТРОВ БЕЛЕНЕ ПОЧИВНА СТАНЦИЯ--ЗА СТРАТЕЗИТЕ

    09:55 26.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 с пресни впечатления

    22 0 Отговор
    Само го погледнете този "шеф" и ви става ясно, че плевеначни си заслужават палачите.

    10:01 26.08.2025

  • 4 Мъск на гости от Белоградчишките скали

    17 0 Отговор
    "Редица мерки трябва да бъдат изпълнени - или да се намали водното потребление, или да се докарат допълнителни 300 литра в секунда."

    Плевенчани първи ще ги обзаведат с дигиталните водомери, дето ще им пускат вода по сламката. Водата е стратегически ресурс и обикновено туземците първи ги лишават от нея. Няма вода в града, няма и смисъл да има хора в него. ВИК калинката само си рецетира репертоара и си прибира скандално високата заплата, а Плевен тъне в мизерия и го грозят епидемии от Холера и Коремен Тиф.

    10:05 26.08.2025

  • 5 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Плевенчани,
    внимавайте кой ще подмена водопроводи!
    Дръжте се! ГЕРБ трябва да падне.Привет от Аскуу.

    10:06 26.08.2025

  • 6 Николай Бареков бивш евродепутат

    17 1 Отговор
    Днес тихомълком ГЕРБ и Ново начало изтеглили 300 милиона нов дълг и сумата за годината дотук удари 27 милиарда. По телевизиите и техните кафяво - жълти сайтове няма да чуете нищо.

    300 000 000 за 1 ден е толкова, колкото ГЕРБ твърдят, че губим за цяла година от договора с Боташ.
    300 милиона е около 60% от сумата от 1/2 милиард, която ГЕРБ си даде за спешни ремонти на язовири в мандата Борисов - 3 и открадна парите без нито един ремонтиран язовир. Къси, бързи и лесни пари за крадене, заради което днес Плевен и още 2 милиона българи нямат капчица вода в чешмите си.

    300 милиона за 1 ден за корпулентните обръчи от фирми на Баце и Шиши, които задвижват корупционната им пирамида.
    17 милиарда нов дълг дотук на 8-мия месец от началото на годината и при оставащи още 1/3 от нея.
    За 8 месеца на власт, колкото е пределът на мандата напоследък, кабинетът Желязков ни струва по над 2 милиарда нови дългове месечно.
    Некадърниците и безхаберниците Боршош, Моршош, Зафиров, Теменужка, Иванов, Караджов яко бъркат в джоба на българина и като кръшни джебчийки изнасят кеша в бункера на господаря си Шиши.
    Парите в хазната обаче привършват бързо.
    Тепърва има сериозни разходи, а след лятото идва есенна стагнация и няма толкова приходи.
    Това означава само едно - бюджетът е издънен, кражбите са били на на макс и урбулешката. Еврозоната приближава като товарния влак, готова да премаже всичко на пътя си. Следват избори, за да има служебно правителство (неформално на

    10:06 26.08.2025

  • 7 123456

    16 0 Отговор
    Кви кражби, бе дюмбел мазен ! Хората нямат за пиене , тоя те къпе с кражби ! Направете сондажи и нови тръби , крадци долни некадърни !

    Коментиран от #10

    10:07 26.08.2025

  • 8 ШЕФА

    19 1 Отговор
    Ако някой не е виждал тъпа селска некадърна и крадлива физиономия облечена с костюм да види снимката.Този е типичен пример за ръководния състав и електората на ОПГ ГРОБ за България !

    Коментиран от #23

    10:09 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бившото ХЕИ

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "123456":

    Не ви препоръчвам да пиете чешмяна плевенска вода. Бъкана е с Флоурид в унисон с ЕС регламентите да не притежаваш нищо и да си щастлив.

    10:11 26.08.2025

  • 11 Гост

    15 0 Отговор
    Като дете живеех в Плевен и около града и в съседни села има изградени няколко язовира - Табаковия, голям и малък в Кайлъка, в Мъртвата долина под Панорамата - те са около града и на всички тях ходехме лятото за разхлаждане и плуване! Отделно наблизо тече река Вит, язовири има край Горни Дъбник, Долна Митрополия, Телиш, Тотлебен.... Вярно, че водата от чешмата е варовита и не става за пиене, но кой ли пие днешно време вода от чешмата!? При двойно, а може би и повече от двойно население на града от днешното и десетки работещи предприятия, режим на водата нямаше дори и през лятото през 80-те години!
    Къде "отиде" тая вода, какво стана с тези язовири....

    Коментиран от #12

    10:12 26.08.2025

  • 12 с пресни впечатления

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Лъжат както по времето на Ковид. В Плевен откриха "нулевия заболял" за България, сега ще стане и първия областен град с постоянен режим на водата. Всичко върви по план, който обаче не е в интерес на българина.

    10:14 26.08.2025

  • 13 фокус мокус барба фокус

    1 2 Отговор
    Има още два водоизточника в джобовете.Понеже не обичате да бъдете лъгани ви обещавам още 30 водоизточника ако ме изберете пак.Да живее дивия капитализъм наричан по-нежно демокрация!Ще даде и още концесии и ще спасим всичко.тръбите са здрави нямат нужда от пипане до еди момент когато държавата ще ги оправи за своя сметка и пак всичко на концесия.Корупция няма!

    10:24 26.08.2025

  • 14 Коко Н

    3 0 Отговор
    "И след 100 години да отидеш там,пак ще лъжат и крадат!"-казано от един за най-братската ни страна.

    10:26 26.08.2025

  • 15 Гарантирано от Герб

    7 0 Отговор
    Борисов и Герб тормозят плевенско с безводие още от 2013г.

    Коментиран от #17, #19, #20

    10:29 26.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 гузен бръмбар

    3 0 Отговор
    що не кажеш за контролираните източвания на водоизточниците
    след дъжд качулка

    10:39 26.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 кажи бе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гарантирано от Герб":

    що не казваш че с м0дера. пръдль0

    10:40 26.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Димо

    5 0 Отговор
    Като го гледам колко е изтръпнал този мислите ли, че той може да управлява водите на Плевен, да ангажира вниманието на правителството с проблемите, да осъществи спешните генерални реформи и до осигури най-вече необходимите инвестиции и проекти за водоснабдяването? Аз съм сигурен, че няма потенциал да го направи, а е поредния удобен парашутист.

    10:47 26.08.2025

  • 25 водният дух

    1 0 Отговор
    Плевен винаги е имал обилни подпочвени води и то на плитко. Това е водело до избуяване на растителността и често е бил плевен (оттам и името му). Ама сега ги мързи да копат дупки и скоро ще ги засърби.

    11:01 26.08.2025

  • 26 УСА боклук

    0 0 Отговор
    Два източника . Да ! Единият е Пеевски, другия Борисов.

    Коментиран от #28

    11:02 26.08.2025

  • 27 Тоа ли

    0 0 Отговор
    Тюфлек а шеф на ВиК Плевен.....затова нема да има там вода.

    11:02 26.08.2025

  • 28 Не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "УСА боклук":

    Котки и Копейкин са....водоизточниците.

    11:03 26.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове