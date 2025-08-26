Шефът на ВиК инж. Лозев: Плевен има два стратегически водоизточника

В Плевен се мият улиците с вода с лошо качество, като то ще бъде преустановено, за да не се предизвиква обществено напрежение. Това заяви пред БТВ директорът на "Българския ВиК Холдинг" инж. Лоско Лозев.
И беше категоричен, че не се мие с питейна вода: "Това е 100% сигурно."
"Тази година сме издали стотина протокола в Плевен за нерегламентирано ползване. По уредба се приема, че 10% от загубите са от кражби. Според мен кражбите в града са повече", каза Лозев.
Той посочи, че дори в режим - водата в Плевен няма как да не се заплаща.
Решаването на проблема с водата изисква коплексен отговор, каза още той.
В момента се извършва сондаж на река Вит.
"В момента сме на 60 метра кота. Целта на този сондаж е до достигнем до 120 метра, за да стигнем до водните запаси, там се надяваме да има по-голямо количество."
"Редица мерки трябва да бъдат изпълнени - или да се намали водното потребление, или да се докарат допълнителни 300 литра в секунда."
Той добави, че общината започва да прави пробен сондаж и на Кожураховата чешма.
Плевен има два стратегически източника - единият от река Дунав, другият е изграждане на язовира, каза шефът на ВиК.
"Язовирът е по-добрият вариант, но това ще отнеме време. Тези допълнителни водни количества трябва да ги изливаме в тази продънена каца, затова ударна подмяна на водопроводи", завърши Лозев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стратегически работи
09:55 26.08.2025
3 с пресни впечатления
10:01 26.08.2025
4 Мъск на гости от Белоградчишките скали
Плевенчани първи ще ги обзаведат с дигиталните водомери, дето ще им пускат вода по сламката. Водата е стратегически ресурс и обикновено туземците първи ги лишават от нея. Няма вода в града, няма и смисъл да има хора в него. ВИК калинката само си рецетира репертоара и си прибира скандално високата заплата, а Плевен тъне в мизерия и го грозят епидемии от Холера и Коремен Тиф.
10:05 26.08.2025
5 Хасковски каунь
внимавайте кой ще подмена водопроводи!
Дръжте се! ГЕРБ трябва да падне.Привет от Аскуу.
10:06 26.08.2025
6 Николай Бареков бивш евродепутат
300 000 000 за 1 ден е толкова, колкото ГЕРБ твърдят, че губим за цяла година от договора с Боташ.
300 милиона е около 60% от сумата от 1/2 милиард, която ГЕРБ си даде за спешни ремонти на язовири в мандата Борисов - 3 и открадна парите без нито един ремонтиран язовир. Къси, бързи и лесни пари за крадене, заради което днес Плевен и още 2 милиона българи нямат капчица вода в чешмите си.
300 милиона за 1 ден за корпулентните обръчи от фирми на Баце и Шиши, които задвижват корупционната им пирамида.
17 милиарда нов дълг дотук на 8-мия месец от началото на годината и при оставащи още 1/3 от нея.
За 8 месеца на власт, колкото е пределът на мандата напоследък, кабинетът Желязков ни струва по над 2 милиарда нови дългове месечно.
Некадърниците и безхаберниците Боршош, Моршош, Зафиров, Теменужка, Иванов, Караджов яко бъркат в джоба на българина и като кръшни джебчийки изнасят кеша в бункера на господаря си Шиши.
Парите в хазната обаче привършват бързо.
Тепърва има сериозни разходи, а след лятото идва есенна стагнация и няма толкова приходи.
Това означава само едно - бюджетът е издънен, кражбите са били на на макс и урбулешката. Еврозоната приближава като товарния влак, готова да премаже всичко на пътя си. Следват избори, за да има служебно правителство (неформално на
10:06 26.08.2025
7 123456
Коментиран от #10
10:07 26.08.2025
8 ШЕФА
Коментиран от #23
10:09 26.08.2025
10 Бившото ХЕИ
До коментар #7 от "123456":Не ви препоръчвам да пиете чешмяна плевенска вода. Бъкана е с Флоурид в унисон с ЕС регламентите да не притежаваш нищо и да си щастлив.
10:11 26.08.2025
11 Гост
Къде "отиде" тая вода, какво стана с тези язовири....
Коментиран от #12
10:12 26.08.2025
12 с пресни впечатления
До коментар #11 от "Гост":Лъжат както по времето на Ковид. В Плевен откриха "нулевия заболял" за България, сега ще стане и първия областен град с постоянен режим на водата. Всичко върви по план, който обаче не е в интерес на българина.
10:14 26.08.2025
13 фокус мокус барба фокус
10:24 26.08.2025
14 Коко Н
10:26 26.08.2025
15 Гарантирано от Герб
Коментиран от #17, #19, #20
10:29 26.08.2025
18 гузен бръмбар
след дъжд качулка
10:39 26.08.2025
20 кажи бе
До коментар #15 от "Гарантирано от Герб":що не казваш че с м0дера. пръдль0
10:40 26.08.2025
24 Димо
10:47 26.08.2025
25 водният дух
11:01 26.08.2025
26 УСА боклук
Коментиран от #28
11:02 26.08.2025
27 Тоа ли
11:02 26.08.2025
28 Не позна
До коментар #26 от "УСА боклук":Котки и Копейкин са....водоизточниците.
11:03 26.08.2025