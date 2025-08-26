Мъжът, нападнат от мечка в Девинско: Пострадах малко благодарение на кучетата, иначе да ме нямаше

Мъж от девинското село Лясково бе нападнат от мечка с малко мече, докато разхождал две ловни кучета в гората.

Благодарение на животните, които се хвърлили върху мечката, той е успял да се спаси.

Пострадалият Димитър Кибарев има рана на ръката, но за щастие състоянието му не е тежко.

„За щастие пострадах малко благодарение на кучетата, иначе да ме нямаше”, каза пред NOVA Кибарев. „Когато имам възможност, излизам с кучетата на разходка. Първо видях малкото мече, в този момент майката тръгна към мен, но кучетата я спряха. 2-3 секунди и пак тръгна към мен, направо скочи върху мен”, разказа мъжът пред Нова телевизия.

Ръката му е пострадала, когато се е опитал да я изблъска, но не помни какво точно е станало. Едното куче се върнало и захапало мечката.

Кибарев предполага, че е нападнат, защото мечката е била с малкото си. „И тя беше изненадана, защото срещата беше много близка”, коментира Кибарев.

Около мястото на нападението имало много къпини, разказа още той.

„Тази година има много мечки. Може би от пожарите тази година се събраха тук”, казва Кибарев.