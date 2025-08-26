Новини
България »
Манолова: С нова незаконна такса за вода ще бъдат натоварени столичани!

Манолова: С нова незаконна такса за вода ще бъдат натоварени столичани!

26 Август, 2025 15:04 862 9

  • мая манолова-
  • софийска вода-
  • общи условия-
  • такси

Нито “Софийска вода”, нито КЕВР, нито Столичният общински съвет проведоха обществено обсъждане, нито утре ще бъдат допуснати граждани до откритото заседание

Манолова: С нова незаконна такса за вода ще бъдат натоварени столичани! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изправи се.БГ призовават председателя на КЕВР Пламен Младеновски да не допуска гражданите да бъдат наказвани, ако поискат проверка за безхаберието на „Софийска вода“.

„Утре КЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на новите общи условия на монополиста “Софийска вода”. Нито “Софийска вода”, нито КЕВР, нито Столичният общински съвет проведоха обществено обсъждане, нито утре ще бъдат допуснати граждани до откритото заседание.“

Това заяви председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова в своя позиция в социалните мрежи. Тя припомни, че заради нежеланието на концесионера да чуе мнението на столичани в края на месец април от гражданската платформа са организирали гражданско обществено обсъждане за готвените промени в общите условия, които са в полза на концесионера и в ущърб на домакинствата.

„Благодарение на гражданския натиск, на подробните ни становища, които изпратихме, част от първоначалните ощетяващи изменения отпаднаха - принудителен преход към електронни фактури без алтернативи за възрастни и хора без интернет, отмяна на уведомленията по входовете за датите на отчет на водомерите.“ – коментира бившият омбудсман.

По нейни думи, опитът на „Софийска вода“ за въвеждане на нови такси ще се окаже успешен със съдействието на КЕВР – „Комисията не вижда никакъв проблем в това, че за извършване на проверка за причините за разминаване под 20% между показанията на общия и на индивидуалните водомери потребителите ще плащат такса. За неизпълнение на задълженията на оператора “Софийска вода” по чл. 8 от Общите условия потребителите ще плащат такса! А вече на индивидуалните водомери на битовите потребители, които потребяват под 100 м3 месечно, ще се прави не едномесечен, а тримесечен отчет, което спестява разходи на „Софийска вода“, но не е в полза на домакинствата.“

Според Манолова това става възможно заради нарушение на Закона за регулиране на ВиК услугите (чл. 6, ал. 1, т. 5) и Закона за защита на потребителите (чл. 148, ал. 2), които задължават преди одобряването на общи условия на договори с потребители, Комисията за защита на потребителите да извърши проверка за наличието на неравноправни клаузи.

Такава проверка на новите общи условия на “Софийска вода” не е правена. Ясно е защо - КЗП би следвало да поиска заличаването на новата такса като неравноправна“ – заяви Манолова, и следователно, по нейни думи, процедурата е нарушена и приемането на такива общи условия би било незаконно.

Затова гражданският омбудсман призова председателя на КЕВР Младеновски да отмени утрешното заседание, докато процедурата не бъде спазена и КЗП не се произнесе за неравноправни клаузи в ущърб на потребителите.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    16 1 Отговор
    Никой не смее да пипне кожодерите от "Софийска вода"! Явно добре си плащат!!!

    Коментиран от #7

    15:07 26.08.2025

  • 2 К Е В А Р Голямо ОПГ!!

    13 1 Отговор
    Мафиотска корумпирана Организация!?

    15:13 26.08.2025

  • 3 Цвете

    12 1 Отговор
    МОЖЕ БИ ГОЛЯМОТО ЛАПАНЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ, КАТО СЕ ЗАВЪРНАТ ТЪНКИТЕ ДЕПУТАТИ ОТ ПОЧИВКАТА, КОЯТО ПРОДЪЛЖИ ДОСТА ВРЕМЕ. 😂

    15:18 26.08.2025

  • 4 Цвете

    10 1 Отговор
    МОЖЕ БИ ГОЛЯМОТО ЛАПАНЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ, КАТО СЕ ЗАВЪРНАТ ТЪНКИТЕ ДЕПУТАТИ ОТ ПОЧИВКАТА, КОЯТО ПРОДЪЛЖИ ДОСТА ВРЕМЕ. 😂

    15:19 26.08.2025

  • 5 Край

    4 8 Отговор
    Мая да ти кажа - до власт ти повече няма да се добереш. За Онли фенс ти е късно... Хвани се в Лидъл на работа. Не си ти когато си гладна...

    15:26 26.08.2025

  • 6 бушприт

    3 1 Отговор
    председателката на гражданската платформа "Изправи се.БГ"- Мая Манолова

    15:28 26.08.2025

  • 7 Бабичка

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Ми дедо айде на протест

    15:38 26.08.2025

  • 8 Боташ

    1 5 Отговор
    Тая бракма жива ли е, мяза на ударена с мокър парцал.

    15:52 26.08.2025

  • 9 Като дойдат полските водопроводчици

    2 0 Отговор
    Да слагат водомери по европейски стандарти във всеки дом в цяла София
    Ще пропищиме още повече

    16:02 26.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове