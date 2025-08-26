Манолова: С нова незаконна такса за вода ще бъдат натоварени столичани!

Изправи се.БГ призовават председателя на КЕВР Пламен Младеновски да не допуска гражданите да бъдат наказвани, ако поискат проверка за безхаберието на „Софийска вода“.

„Утре КЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на новите общи условия на монополиста “Софийска вода”. Нито “Софийска вода”, нито КЕВР, нито Столичният общински съвет проведоха обществено обсъждане, нито утре ще бъдат допуснати граждани до откритото заседание.“

Това заяви председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова в своя позиция в социалните мрежи. Тя припомни, че заради нежеланието на концесионера да чуе мнението на столичани в края на месец април от гражданската платформа са организирали гражданско обществено обсъждане за готвените промени в общите условия, които са в полза на концесионера и в ущърб на домакинствата.

„Благодарение на гражданския натиск, на подробните ни становища, които изпратихме, част от първоначалните ощетяващи изменения отпаднаха - принудителен преход към електронни фактури без алтернативи за възрастни и хора без интернет, отмяна на уведомленията по входовете за датите на отчет на водомерите.“ – коментира бившият омбудсман.

По нейни думи, опитът на „Софийска вода“ за въвеждане на нови такси ще се окаже успешен със съдействието на КЕВР – „Комисията не вижда никакъв проблем в това, че за извършване на проверка за причините за разминаване под 20% между показанията на общия и на индивидуалните водомери потребителите ще плащат такса. За неизпълнение на задълженията на оператора “Софийска вода” по чл. 8 от Общите условия потребителите ще плащат такса! А вече на индивидуалните водомери на битовите потребители, които потребяват под 100 м3 месечно, ще се прави не едномесечен, а тримесечен отчет, което спестява разходи на „Софийска вода“, но не е в полза на домакинствата.“

Според Манолова това става възможно заради нарушение на Закона за регулиране на ВиК услугите (чл. 6, ал. 1, т. 5) и Закона за защита на потребителите (чл. 148, ал. 2), които задължават преди одобряването на общи условия на договори с потребители, Комисията за защита на потребителите да извърши проверка за наличието на неравноправни клаузи.

„Такава проверка на новите общи условия на “Софийска вода” не е правена. Ясно е защо - КЗП би следвало да поиска заличаването на новата такса като неравноправна“ – заяви Манолова, и следователно, по нейни думи, процедурата е нарушена и приемането на такива общи условия би било незаконно.

Затова гражданският омбудсман призова председателя на КЕВР Младеновски да отмени утрешното заседание, докато процедурата не бъде спазена и КЗП не се произнесе за неравноправни клаузи в ущърб на потребителите.