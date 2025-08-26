Новини
Министър Иван Иванов със забележки към изпълнителя на АМ „Хемус“

Министър Иван Иванов със забележки към изпълнителя на АМ „Хемус"

26 Август, 2025 15:10 942 4

Служители на други ВиК оператори ще подпомагат работата на ВиК – Плевен и ще проверяват за кражби на вода в града

Министър Иван Иванов със забележки към изпълнителя на АМ „Хемус“ - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Закъснението в завършването на участък 1 Боаза – Дерманци на автомагистрала „Хемус“ е поради необходимостта от завършване на реконструкцията на път III-305. Имам известни забележки по отношение на изпълнението, които споделих с АПИ и изпълнителя. Те са за сроковете. Намериха се решенията, за да бъдат изпълнени. При неизпълнението им ще има санкции. Това съобщи пред медии днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов след проведената проверка на напредъка в строителството на магистралния участък. В инспекцията участваха също народният представител Валери Лачовски, ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова.

Път III-305 ще бъде пуснат за движение до края на месеца, уточни министърът. И отново подчерта, че най-важна е безопасността на пътуващите.

Иван Иванов допълни, че паралелно се извършват довършителни дейности по трасето Боаза – Дерманци на АМ „Хемус“. Остава поставянето на мантинели и полагането на маркировка, които ще бъдат направени в кратки срокове.

При проверката днес имаше възможността да се видят всички критични точки и да се вземат необходимите решения, за да може в края на месец септември да има напълно функционираща пътна връзка при Дерманци, която ще отвежда движението в посока Плевен по път III-305. Това е поредното изпълнение на поети ангажименти, каза министърът.

Четирите години безвремие доведоха до неспазване на срокове и забавяне на инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват. Беше важно да се уверим, че всички строително-монтажни работи се изпълняват качествено. Няма да бъде допуснато некачествено изпълнение, категоричен бе Иван Иванов. И допълни, че има политическа воля важните инфраструктурни проекти за българските граждани да бъдат изпълнявани, като програмата се изпълнява на пълни обороти.

В отговор на въпрос за трафика в посока юг след пускането на магистралния участък министър Иванов съобщи, че ще бъдат направени още 2-3 км след Дерманци, които ще водят в посока Угърчин и по които ще може да се движат само леки автомобили. Срокът за завършване на етап 2 е краят на 2027 г., каза още той. И допълни, че е разпоредил обстойна проверка в участък 4. А след няколко седмици започва рехабилитация на още 6 километра от път I-3 преди основния ремонт на пътния участък между Радомирци и Телиш.

Във връзка с проблема с безводието в Плевен министърът посочи, че пропиляното време се е отразило на плевенчани, но държавата е задвижила всички механизми.

Най-спешно е отстраняването на авариите. Днес с моя заповед екипи от всички ВиК дружества в страната ще бъдат изпратени в Плевен, за да подпомогнат работата на местния ВиК оператор и да отстранят по-бързо всички течове и кражби по системата, защото имаме сериозен проблем с кражбите на вода, информира министър Иванов. И цитира съобщените от председателя на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД данни за 75% загуба на вода там. Разпоредих във всички квартали с нарушено водоподаване постоянно да бъдат разположени водоноски, независимо от часовия режим и загубата на вода, допълни той.

Вчера имахме среща с Басейнова дирекция и други институции. На ВиК са подадени много точки с воден хоризонт и възможност за сондиране и стигане на водоносни пластове с чиста вода. Сондажите започват в следващите дни, информира още министър Иванов. Но бе категоричен, че най-важно е да се спрат загубите на вода. При всеки установен случай на кражба на вода ще се действа безкомпромисно. Затова проверки са разпоредени в цялата страна.

Министърът съобщи за установен фрапиращ случай в община Рила, където при проверка са установени 1200 незаконни при общо 1300 включвания. Трябва да се сложи край, заяви той. И отправи апел всеки, който има информация, да подава сигнал във ВиК, защото заради подобни действия, които ощетяват обществото, може да се стигне до безводие.

Втората мярка са проектите по общинската програма, които общината ще реализира. Кметът на община Плевен предоговоря в МРРБ кои обекти на общината да отпаднат от Инвестиционната програма за общински обекти, като новите ще бъдат включени в Приложение 3 на държания бюджет още първата седмица от работата на Народното събрание. В условие на бедствено положение ще започне незабавно строителство.

Средносрочните мерки са свързани с водния цикъл. Ще се преработи проектът, за да има повече дейности за рехабилитация на водопроводната мрежа. Дългосрочната мярка е изграждането на водоснабдителна система „Черни Осъм“, за която в кратък срок предстои да бъде обявена процедура за проектиране и подробен устройствен план.

В отговор на въпрос за забавяне на плащанията по Инвестиционната програма за общински проекти министър Иванов обясни, че това се налага заради забележки към общините за неизрядна документация. Той напомни, че са осигурени 750 млн. лв. и се извършват разплащания, включително по забавени проекти от 2024 година. Приоритетно това се прави за ВиК проектите.


  • 1 Пунта

    11 0 Отговор
    Мара за пред хората ! Жалка работа !

    15:13 26.08.2025

  • 2 Е къде отиват кредитите които

    5 0 Отговор
    И пра правнуци ще плащат. Те бсп итн затова са там. От пътищата порочни без основа с тъничък асфалт най много се печели от фирми министри и службари. И ПОСЛЕ РЕМОНТ НА РЕМОНТА И КАТАСТРОФИ.

    15:21 26.08.2025

  • 3 Епа

    4 0 Отговор
    Как забележки нали АПИ си раздаде бонуси за "добре свършена работа"..

    15:28 26.08.2025

  • 4 Само да отбележа

    3 0 Отговор
    Дано не са си оставили ръцете като в отсечката от Джъмбо до надлез Яна

    15:40 26.08.2025

