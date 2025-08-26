Новини
26 Август, 2025

По думите му 25-километровия участък е от изключителна важност за българската транспортна схема

Караджов: След една година застой строителството на жп линията между Костенец и Септември вече напредва - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След като цялата 2024 година е пропусната и строителството в този участък е било замразено, вече виждаме резултати от възобновената през март т.г. работа. Това каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на проверка на строителните дейности по жп линията между Костенец и Септември.

„Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двете части на тунела. Той е с обща дължина от близо 2,5 км, като се копаеше едновременно от двете страни. Тези два километра и половина под планината не са просто инженерно съоръжение, а символ на волята и способността на България да изгражда модерна инфраструктура“, обясни вицепремиерът Караджов.

По думите му 25-километровия участък е от изключителна важност за българската транспортна схема, защото е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас. Това е един от най-сложните и трудни за изпълнение участъци по цялото стратегическо направление от София до Пловдив. В него са включени 23 моста и виадукти с обща дължина 2,3 км и над 4,5 км тунели.

„Има добра мобилизация и в другите два тунела от този лот, почти завършена е жп гарата в Белово, а тази в Костенец е изпълнена на 70%, телекомуникациите и контактната мрежа на места са завършени на 85%“, обясни още Караджов. „Това ми дава увереност, че въпреки забавянията до 2029 г. жп линията ще бъде изградена за скорости от 160 км/ч“, допълни той.

Участие в проверката взеха посланикът на Република Турция в България Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, както и представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на фирмите изпълнители.


