Киселова за президента: Нормално е да има противоречия

При споделена отговорност, когато правителството и президентът имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори дейностите на държавата, е нормално да има противоречия. Това каза председателят на парламента Наталия Киселова пред журналисти преди откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени в Долна Баня, на въпрос за противоречия между „Дондуков“ 1 и „Дондуков“ 2 за назначаването на главен секретар на МВР и председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Според Киселова всяка от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определени въпрос, за да може да има постоянно действащи служители.
Председателят на парламента коментира, че продължилата дълго политическа нестабилност и острото противопоставяне, на което бяхме свидетели през изминалите години, е сред причините хора, изпълняващи функциите, да остават титуляри на постовете си.
Домакинството на България на Европейски шампионат по пожароприложен спорт е оценка на работата на МВР и на служителите, които се грижат да няма сериозни последици от пожарите, каза още Наталия Киселова.
Като фен на ЦСКА Киселова коментира, че привържениците искат отборът да се справя добре. Според нея, след първите кръгове на първенството по футбол, тимът има сили да успее след неуспехите и да види къде са грешките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уффффффф
Коментиран от #3
19:42 26.08.2025
2 Коста
Коментиран от #21
19:42 26.08.2025
3 Потресаващо!
До коментар #1 от "Уффффффф":Няма никаква разлика между мазните бесепарски лъжци, лъжливите чалгари на Слави Трифонов и крадците и простаците на Борисов и Пеевски. Коалиция, която тегли милиард след милиард и заробва България.
19:44 26.08.2025
4 Ах...!
Винаги крещи - не , не ! А с двете ръце ме държи здраво за кръста и придърпва към себе си.
19:45 26.08.2025
5 Рускиня
Е една брадавичка не е кусур!
Коментиран от #6
19:47 26.08.2025
6 Ах...!
До коментар #5 от "Рускиня":Нали ! Кажи им на хейтърите !
Коментиран от #10
19:51 26.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 От кочин@та
19:55 26.08.2025
9 тази
Коментиран от #31
20:00 26.08.2025
10 Рускиня
До коментар #6 от "Ах...!":Да, всички трябва да се обичаме и чат-пат цункаме 😘
Коментиран от #26
20:00 26.08.2025
11 оня с коня
Коментиран от #17
20:03 26.08.2025
12 ТТТ
Коментиран от #15
20:04 26.08.2025
13 Хаджи Тошко Йорданов
Коментиран от #24, #29
20:08 26.08.2025
14 Грозницеее
20:09 26.08.2025
15 И чеп
До коментар #12 от "ТТТ":За каца не става от тая...............
20:11 26.08.2025
16 За мен ти зафчу
20:12 26.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тома
Коментиран от #23
20:14 26.08.2025
19 Град Симитли
... Министър на правосъдието в следващото пвавителство на ,, герб--Шишита",
а после с шут--през балкона, както леля Цецка Цачка!
20:18 26.08.2025
20 Мъдрец
20:19 26.08.2025
21 А нормално ли е
До коментар #2 от "Коста":Председателят на Парламента да се напива като селски сархош?
20:21 26.08.2025
22 Един
20:29 26.08.2025
23 оня с коня
До коментар #18 от "Тома":ЕГН-то ти е причината да вдигнеш Белия Байрак Байно,ама шикалкавиш и не искаш да си честен дори със себе си:)
Коментиран от #27, #30
20:38 26.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 махай се
Какво е това дебелоочие !?
20:40 26.08.2025
26 Ах...!
До коментар #10 от "Рускиня":Благодаря, повдигнахте ми....... желанието
за живот !
20:40 26.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ДЯДО БЛАГОЕВ
20:45 26.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бай Ставри
До коментар #23 от "оня с коня":Този Тома е кмета на Симитли моето момче
21:00 26.08.2025
31 👍👍👍
До коментар #9 от "тази":Точно .Кратко и ясно.Затова я...........
нагла до безобразие да се показва
21:00 26.08.2025
32 Илиева
21:15 26.08.2025