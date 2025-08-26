Новини
Киселова за президента: Нормално е да има противоречия

26 Август, 2025 19:40 684 32

  • наталия киселова-
  • парламент-
  • румен радев

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При споделена отговорност, когато правителството и президентът имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори дейностите на държавата, е нормално да има противоречия. Това каза председателят на парламента Наталия Киселова пред журналисти преди откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени в Долна Баня, на въпрос за противоречия между „Дондуков“ 1 и „Дондуков“ 2 за назначаването на главен секретар на МВР и председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Според Киселова всяка от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определени въпрос, за да може да има постоянно действащи служители.

Председателят на парламента коментира, че продължилата дълго политическа нестабилност и острото противопоставяне, на което бяхме свидетели през изминалите години, е сред причините хора, изпълняващи функциите, да остават титуляри на постовете си.

Домакинството на България на Европейски шампионат по пожароприложен спорт е оценка на работата на МВР и на служителите, които се грижат да няма сериозни последици от пожарите, каза още Наталия Киселова.

Като фен на ЦСКА Киселова коментира, че привържениците искат отборът да се справя добре. Според нея, след първите кръгове на първенството по футбол, тимът има сили да успее след неуспехите и да види къде са грешките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффффффф

    14 0 Отговор
    Пак ще ходя да си лея куршум заради таА.....

    Коментиран от #3

    19:42 26.08.2025

  • 2 Коста

    18 0 Отговор
    Противно същество. Грозно и тъпо

    Коментиран от #21

    19:42 26.08.2025

  • 3 Потресаващо!

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уффффффф":

    Няма никаква разлика между мазните бесепарски лъжци, лъжливите чалгари на Слави Трифонов и крадците и простаците на Борисов и Пеевски. Коалиция, която тегли милиард след милиард и заробва България.

    19:44 26.08.2025

  • 4 Ах...!

    11 0 Отговор
    Моята красива муза ! Тя е истинско противоречие
    Винаги крещи - не , не ! А с двете ръце ме държи здраво за кръста и придърпва към себе си.

    19:45 26.08.2025

  • 5 Рускиня

    12 1 Отговор
    След Цецка Цацава, Киселова е като Мона Лиза.
    Е една брадавичка не е кусур!

    Коментиран от #6

    19:47 26.08.2025

  • 6 Ах...!

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рускиня":

    Нали ! Кажи им на хейтърите !

    Коментиран от #10

    19:51 26.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 От кочин@та

    9 0 Отговор
    Груhx,груhх.Свинкaта се изока!

    19:55 26.08.2025

  • 9 тази

    9 0 Отговор
    персона е толкова дискредитирана и за толкова кратко време успя да се пребори за народната любов, че ако имаше поне малко чувство за мяра, никога нямаше да се появява по медии.

    Коментиран от #31

    20:00 26.08.2025

  • 10 Рускиня

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ах...!":

    Да, всички трябва да се обичаме и чат-пат цункаме 😘

    Коментиран от #26

    20:00 26.08.2025

  • 11 оня с коня

    5 2 Отговор
    Тука само презадоволени от Живота Естети ли сте се събрали на които всичко им е наред,та имате и претенции Политиците да бъдат като Манекени?Ами изберете си ги бе?Да,обаче оказва се че сте бедни и гладни като Църковни мишки,а известно е че такива са Последна дупка на кавала и никой ДОРИ не си спира погледа на тах.

    Коментиран от #17

    20:03 26.08.2025

  • 12 ТТТ

    3 0 Отговор
    Кисельова й дайте един щанд на някой пазар и да продава зарзават.

    Коментиран от #15

    20:04 26.08.2025

  • 13 Хаджи Тошко Йорданов

    3 6 Отговор
    Председател на ПГ на ИТН

    Коментиран от #24, #29

    20:08 26.08.2025

  • 14 Грозницеее

    7 0 Отговор
    Референдум и оставка!!!

    20:09 26.08.2025

  • 15 И чеп

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "ТТТ":

    За каца не става от тая...............

    20:11 26.08.2025

  • 16 За мен ти зафчу

    5 0 Отговор
    Гуци сте пълно противоречие по отношение на Радев. Той те създаде теб ти се изврати за пари. Зафчу гуци същото направиха със Нинова. ПОЗОР СТЕ ЗА ТЕЗИ БЕДНИ И БОЛНИ СТАРЦИ ДЕТО ВИ ВЯРВАХА.

    20:12 26.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тома

    7 0 Отговор
    Когато видя киселова цяла седмица не мога да го вдигна.

    Коментиран от #23

    20:14 26.08.2025

  • 19 Град Симитли

    4 0 Отговор
    Бравос!
    ... Министър на правосъдието в следващото пвавителство на ,, герб--Шишита",
    а после с шут--през балкона, както леля Цецка Цачка!

    20:18 26.08.2025

  • 20 Мъдрец

    7 0 Отговор
    Всяка кИселова да си знае гьола.

    20:19 26.08.2025

  • 21 А нормално ли е

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    Председателят на Парламента да се напива като селски сархош?

    20:21 26.08.2025

  • 22 Един

    5 0 Отговор
    Тази леля е абсолютен отпадък!

    20:29 26.08.2025

  • 23 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тома":

    ЕГН-то ти е причината да вдигнеш Белия Байрак Байно,ама шикалкавиш и не искаш да си честен дори със себе си:)

    Коментиран от #27, #30

    20:38 26.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 махай се

    3 0 Отговор
    Тая кукувица нали я хванаха в плагиатство!? И сега я държат на къса каишка, защото заметоха случая и а се обади, а ще и го напомнят!!
    Какво е това дебелоочие !?

    20:40 26.08.2025

  • 26 Ах...!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рускиня":

    Благодаря, повдигнахте ми....... желанието
    за живот !

    20:40 26.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДЯДО БЛАГОЕВ

    3 0 Отговор
    НЕ СИ ПРЕДСТАВЯХ ЧЕ КОМУНИСТИТЕ ЩЕ ПАДНАТ ТОЛКОВА НИСКО/ ДОРИ ПОД МОРСКОТО РАВНИЩЕ/

    20:45 26.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бай Ставри

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Този Тома е кмета на Симитли моето момче

    21:00 26.08.2025

  • 31 👍👍👍

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "тази":

    Точно .Кратко и ясно.Затова я...........
    нагла до безобразие да се показва

    21:00 26.08.2025

  • 32 Илиева

    0 0 Отговор
    Ненормално е поведението и мисленето на Наталка…Тя не мисли,а изпълнява,като отличничка.Така и е казано така прави.На мига отсвирва Радев и брани бедния Росен.Стои въпроса КОЙ и нарежда,че не се сещам????

    21:15 26.08.2025

