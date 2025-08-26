Майката на Христина, пометена от АТВ: Имам чувството, че всеки момент ще отвори очи

Лекарите продължават да се борят за живота на прегазеното от АТВ дете. Вчера Марти беше транспортиран с въздушна линейка от Университетската болница в Бургас към детската реанимация на „Пирогов“.
Пред бТВ говориха близки на детето и майка му, която продължава да е в мозъчна смърт. Със свито сърце те изпратиха медицинския хеликоптер с Марти към София.
„Има и други травми освен травмата в главата, има счупени ребра и лечението ще бъде дълго. Обади се един човек и каза, че пътуването е минало добре и детето е в добро състояние след пътуването“, каза Златка Соколова, баба на Марти.
В „Пирогов“ на 4-годишното момченце е направен скенер, който потвърждава тежката черепно-мозъчна травма. Марти остава в кома. Предстоят още изследвания.
„Не е контактен, не издава звуци. Все пак е на спонтанно дишане и следваме план за консервативно лечение. Правим всичко възможно, имали сме много такива деца, никой не може да каже някакви прогнози“, каза д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в УМБАЛСМ „Пирогов“.
35-годишната му майка Христина остава в мозъчна смърт, което според лекарите е необратимо състояние.
„Имам чувството, че всеки момент Тинето ще отвори очи и ще каже: „майко, ти пак ли плачеш“, но няма…“, каза Златка Соколова, майка на Христина и баба на Марти.
„Вчера бяхме при нея, положението е същото. В божиите ръце сме“, добави Йордан Соколов, баща на Хриси.
С по-голямото дете на семейството вече работи психолог. Момчето не спира да пита за майка си и братчето си, разказват близките.
„Снощи като се върнахме от болницата ни пита „Видяхте ли мама, какво каза доктора“, разказа Златка Соколова.
По сигнал на близките и след разпореждане от вътрешния министър МВР започна втора проверка за действията на полицаите при фаталния инцидент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
20:12 26.08.2025
2 Бог е всесилен !
и пред очите ми са били подобни ситуации
с 2% шанс за оцеляване дадени
от лекари в Германия.
20:15 26.08.2025
3 Топч0
Коментиран от #22
20:16 26.08.2025
5 И аз съм свидетел
До коментар #4 от "Здравейте господин вътрешен министър":Защо не ги спрат и проверят за наркотици. Не е възможно такива ненормални донори да не са употребили.
Коментиран от #11
20:19 26.08.2025
6 Една майка
Коментиран от #8
20:21 26.08.2025
8 Дано се оправи жената
До коментар #6 от "Една майка":И тези от които зависи това никога да не се случва да упражнят своите правомощия а не само да изтъкват заслуги . Улиците и тротоарите не са писти по които трябва да се изявяват малоумници употребили наркотици.
Коментиран от #23
20:28 26.08.2025
10 Бен
20:29 26.08.2025
11 Винету
До коментар #5 от "И аз съм свидетел":Това са наши момчета, имат абонамент към КАТ.
20:30 26.08.2025
13 Град Козлодуй
20:37 26.08.2025
14 Иванчо+Марийка
20:44 26.08.2025
15 Трагедия
20:46 26.08.2025
17 Чичо дядко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само ти не знаеш, че си в интелектална смърт бот на факти. Трябва пълна забрана на твоите изречения
20:52 26.08.2025
18 Пловдив
20:55 26.08.2025
19 Лекар
20:59 26.08.2025
20 Мнение
20:59 26.08.2025
22 Исторически парк
До коментар #3 от "Топч0":Защото родителите му са гербаджии
21:08 26.08.2025
23 ами
До коментар #8 от "Дано се оправи жената":а дано ама надали - явно не знаят какво е мозъчна смърт
21:09 26.08.2025
24 Тити
21:14 26.08.2025