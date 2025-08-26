Новини
България »
Майката на Христина, пометена от АТВ: Имам чувството, че всеки момент ще отвори очи

Майката на Христина, пометена от АТВ: Имам чувството, че всеки момент ще отвори очи

26 Август, 2025 20:10 1 063 24

  • христина-
  • атв-
  • слънчев бряг-
  • марти-
  • 4-годишен

Борбата за живота на Марти продължава, с по-голямото дете на семейството вече работи психолог

Майката на Христина, пометена от АТВ: Имам чувството, че всеки момент ще отвори очи - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лекарите продължават да се борят за живота на прегазеното от АТВ дете. Вчера Марти беше транспортиран с въздушна линейка от Университетската болница в Бургас към детската реанимация на „Пирогов“.

Пред бТВ говориха близки на детето и майка му, която продължава да е в мозъчна смърт. Със свито сърце те изпратиха медицинския хеликоптер с Марти към София.

„Има и други травми освен травмата в главата, има счупени ребра и лечението ще бъде дълго. Обади се един човек и каза, че пътуването е минало добре и детето е в добро състояние след пътуването“, каза Златка Соколова, баба на Марти.

В „Пирогов“ на 4-годишното момченце е направен скенер, който потвърждава тежката черепно-мозъчна травма. Марти остава в кома. Предстоят още изследвания.

„Не е контактен, не издава звуци. Все пак е на спонтанно дишане и следваме план за консервативно лечение. Правим всичко възможно, имали сме много такива деца, никой не може да каже някакви прогнози“, каза д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в УМБАЛСМ „Пирогов“.

35-годишната му майка Христина остава в мозъчна смърт, което според лекарите е необратимо състояние.

„Имам чувството, че всеки момент Тинето ще отвори очи и ще каже: „майко, ти пак ли плачеш“, но няма…“, каза Златка Соколова, майка на Христина и баба на Марти.

„Вчера бяхме при нея, положението е същото. В божиите ръце сме“, добави Йордан Соколов, баща на Хриси.

С по-голямото дете на семейството вече работи психолог. Момчето не спира да пита за майка си и братчето си, разказват близките.

„Снощи като се върнахме от болницата ни пита „Видяхте ли мама, какво каза доктора“, разказа Златка Соколова.

По сигнал на близките и след разпореждане от вътрешния министър МВР започна втора проверка за действията на полицаите при фаталния инцидент.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    И аз се чувствам виновен че не направих нищо да спра този дрогиран младеж.Но на всяка пресечка в Слънчев бряг имаше патрулки и се надявах да го спрат.Не знаех че е син на полицай.

    Коментиран от #17

    20:12 26.08.2025

  • 2 Бог е всесилен !

    10 1 Отговор
    Вярвайте хора, минал съм по този път
    и пред очите ми са били подобни ситуации
    с 2% шанс за оцеляване дадени
    от лекари в Германия.

    20:15 26.08.2025

  • 3 Топч0

    18 0 Отговор
    Току що даваха новините по Нова тв. Нищо казано че този младеж е употребил марихуана. Защо?

    Коментиран от #22

    20:16 26.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И аз съм свидетел

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Здравейте господин вътрешен министър":

    Защо не ги спрат и проверят за наркотици. Не е възможно такива ненормални донори да не са употребили.

    Коментиран от #11

    20:19 26.08.2025

  • 6 Една майка

    11 0 Отговор
    За жалост не вярвам, че ще се оправи жената, просто състоянието й е такова, че при клинична смърт няма абсолютно никакъв шанс. Даже е под нулата шанса. Въпреки това, се моля за чудо. Чудеса стават понякога, и не са само по филмите и приказките. Ужасна история!

    Коментиран от #8

    20:21 26.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дано се оправи жената

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Една майка":

    И тези от които зависи това никога да не се случва да упражнят своите правомощия а не само да изтъкват заслуги . Улиците и тротоарите не са писти по които трябва да се изявяват малоумници употребили наркотици.

    Коментиран от #23

    20:28 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бен

    1 9 Отговор
    ЗАЩО не дарят органите на МАЙКАТА вече и не спасет други животи?

    20:29 26.08.2025

  • 11 Винету

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "И аз съм свидетел":

    Това са наши момчета, имат абонамент към КАТ.

    20:30 26.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Град Козлодуй

    8 0 Отговор
    Бедните хорица. Поне да му дадат на наркомана 20 години затвор!

    20:37 26.08.2025

  • 14 Иванчо+Марийка

    7 0 Отговор
    Едвам изчетох статият до край. Тежка, много тежко.

    20:44 26.08.2025

  • 15 Трагедия

    5 0 Отговор
    Продължавайте да гласувата за ГЕРБ. Честито !!!

    20:46 26.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чичо дядко

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само ти не знаеш, че си в интелектална смърт бот на факти. Трябва пълна забрана на твоите изречения

    20:52 26.08.2025

  • 18 Пловдив

    2 0 Отговор
    Да ми дадат келеша, ще го изкормя с кухненския нож, ей Богу, честно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    20:55 26.08.2025

  • 19 Лекар

    5 1 Отговор
    Да се събудиш от мозъчна смърт е като да си загубиш крака и да ти поникне нов.. единственият вариант е да се дарят органите преди да са се разпаднали..

    20:59 26.08.2025

  • 20 Мнение

    2 0 Отговор
    Най-тежко за родителите и съпругът на жената ще бъде решението след мозъчната й смърт да спрат апаратите. Това е ужасно. Млада жена е и дано да се съгласят да дарят органите й на някой нуждаещ се. Така поне част от нея ще живее в други хора. Много е тъжно!

    20:59 26.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Топч0":

    Защото родителите му са гербаджии

    21:08 26.08.2025

  • 23 ами

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дано се оправи жената":

    а дано ама надали - явно не знаят какво е мозъчна смърт

    21:09 26.08.2025

  • 24 Тити

    0 0 Отговор
    У нас няма правосъдие.

    21:14 26.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове