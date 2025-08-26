Засилват контрола срещу незаконните гонки

Само преди дни трима водачи са били санкционирани за бързо каране и нерегламентирани състезания на столичния „Околовръстен път“ – едно от местата, на които вечер се организират незаконни състезания между автомобили, съобщава бТВ.

Между квартал „Младост“ и село Герман са хванати водачи, шофирали опасно и бързо, а Софийската районна прокуратура вече е образувала досъдебно производство за нерегламентирани състезания.

Сигналите за гонки в столицата за изминалите 8 месеца са над 500, казват от СДВР. Не всички от тях обаче са реални. А местата, където най-често се провеждат опасните състезания са бул. „България“, бул. „Витоша“, бул. „Сливница“, бул. „Ломско шосе“, „Околовръстен път“ и Източната скоростна тангента.

Полицаите за засекли на 8 август именно на „Околовръстния път“ гонка между мощни коли. По данни на МВР – шофьорите са на 21 и 24 години. Вече са глобени и разпитани, а собственикът на един от автомобилите е имал нарушения и в миналото.

Установи се, че има влязло в сила наказание за предишно нарушение от този тип през 2023 година. Съответно му отнехме свидетелството”, каза ст. инсп. Георги Георгиев от СДВР.

По данни на прокуратурата вече е образувано и досъдебно производство. „Налице са не само данни за незаконни гонки, но и за действия, грубо нарушаващи обществения ред. Пренебрежително отношение към закона и правилата за движение по пътищата“, обясни Николай Николаев, прокурор в СРП.

Десетки са публикуваните в социалните мрежи клипове на опасно и бързо шофиране. През март поп фолк певеца Емрах публикува записи как автомобилът му вдига 260 км/ч в София и се състезава с друг мощен автомобил. Тогава той заяви, че колата му е шофирана от потенциален купувач и качил клипа, защото не очаквал колата му да успее да изпревари другата.

На 15 август 2023 г., посред бял ден камери уловиха състезание и дрифтове на жълтите павета. Зад волана беше 20-годишният Георги Фиков, причинил тежка катастрофа месеци преди това.

Само за 8 месеца в София са съставени над 80 акта за гонки. По данни на полицията обикновено любителите на високите скорости са с малък стаж зад волана. С цел намаляване на гонките, патрули на СДВР всеки ден обикалят и местата, на които най-често се случват подобни състезания.

На този фон - гонките през 2025 г. са с 30% по-малко от миналата.