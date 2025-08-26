Новини
Засилват контрола срещу незаконните гонки

26 Август, 2025 20:40 482 12

  • контрол-
  • незаконни гонки

Само преди дни трима водачи бяха санкционирани за безразсъдно шофиране

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Само преди дни трима водачи са били санкционирани за бързо каране и нерегламентирани състезания на столичния „Околовръстен път“ – едно от местата, на които вечер се организират незаконни състезания между автомобили, съобщава бТВ.

Между квартал „Младост“ и село Герман са хванати водачи, шофирали опасно и бързо, а Софийската районна прокуратура вече е образувала досъдебно производство за нерегламентирани състезания.

Сигналите за гонки в столицата за изминалите 8 месеца са над 500, казват от СДВР. Не всички от тях обаче са реални. А местата, където най-често се провеждат опасните състезания са бул. „България“, бул. „Витоша“, бул. „Сливница“, бул. „Ломско шосе“, „Околовръстен път“ и Източната скоростна тангента.

Полицаите за засекли на 8 август именно на „Околовръстния път“ гонка между мощни коли. По данни на МВР – шофьорите са на 21 и 24 години. Вече са глобени и разпитани, а собственикът на един от автомобилите е имал нарушения и в миналото.

Установи се, че има влязло в сила наказание за предишно нарушение от този тип през 2023 година. Съответно му отнехме свидетелството”, каза ст. инсп. Георги Георгиев от СДВР.

По данни на прокуратурата вече е образувано и досъдебно производство. „Налице са не само данни за незаконни гонки, но и за действия, грубо нарушаващи обществения ред. Пренебрежително отношение към закона и правилата за движение по пътищата“, обясни Николай Николаев, прокурор в СРП.

Десетки са публикуваните в социалните мрежи клипове на опасно и бързо шофиране. През март поп фолк певеца Емрах публикува записи как автомобилът му вдига 260 км/ч в София и се състезава с друг мощен автомобил. Тогава той заяви, че колата му е шофирана от потенциален купувач и качил клипа, защото не очаквал колата му да успее да изпревари другата.

На 15 август 2023 г., посред бял ден камери уловиха състезание и дрифтове на жълтите павета. Зад волана беше 20-годишният Георги Фиков, причинил тежка катастрофа месеци преди това.

Само за 8 месеца в София са съставени над 80 акта за гонки. По данни на полицията обикновено любителите на високите скорости са с малък стаж зад волана. С цел намаляване на гонките, патрули на СДВР всеки ден обикалят и местата, на които най-често се случват подобни състезания.

На този фон - гонките през 2025 г. са с 30% по-малко от миналата.


България
  • 1 Питам:

    11 1 Отговор
    А двуколесните "феномени" дето тормозят денонощно хората доказвайки безумието си с почти ежедневни "полети към оня свят" КОГА ???????????????

    20:44 26.08.2025

  • 2 12340

    10 0 Отговор
    Ченгетата имат чувство за хумор! :))

    20:46 26.08.2025

  • 3 Лумпен

    2 1 Отговор
    Полюцайте ду халите да ходят!
    Колите са за каране!
    Стига еврогействане!

    20:48 26.08.2025

  • 4 Елементарно, Уотсън!

    6 0 Отговор
    Значи така ги санкционират, че те пак са в автомобила и пак нарушават - значи санкциите са символични! Второ, всяка нощ има гонки. Би трябвало и всяка нощ да има патрулки, следователно всяка нощ да има санкции - големи, парични, отнемане на книжки. Би трябвало, но не е така, защо ли?

    20:49 26.08.2025

  • 5 Пловдив

    7 0 Отговор
    Аз пак да попитам - кога и къде се провеждат "законни гонки"??? И защо изобщо опитите за убийство, които представляват тия дивотии, биват наричани "гонки"?! Може би защото отговорът на тоя въпрос е името на автора...

    20:53 26.08.2025

  • 6 оня с коня

    0 4 Отговор
    Винаги съм обичал и обгрижвал Колите си и те са ми се отблагодарявали със безпроблемна работа на пътя.Вярно че натискам Педала доста повече от допустимото,но да "пиля гуми" /особено на последната ми кола БМВ,да я ползвам през Зимата когато според специалисти всяко палене в студа се равнява на амортизация на Двигатела със 100км,да изстисквам и последните резерви на Двигателя продължително на Макс. Обороти...Според мене тия Гонкаджии са живи ГОРОЛОМНИЦИ без всякаква отговорност с единствена идея да потрошат Колата и лошото съвсем не е че КАТ щял да ги санкционира...Неее,ЖИВОТЪТ ще ги накаже и то ЖЕСТОКО,защото както се отнасят с Колите си,така правят и със ВСИЧКО ОСТАНАЛО!

    20:56 26.08.2025

  • 7 Васил

    2 0 Отговор
    Смях в залата!

    20:59 26.08.2025

  • 8 Айзомби

    0 0 Отговор
    И кво предлагат в замяна , къде да се гоним.Аз закво съм го напомпал тва бмв.Ще си карам както си знам , затова си плащам винетка.

    21:05 26.08.2025

  • 9 ха ха

    0 1 Отговор
    по добре гонки от колкото да маршируват към украйна

    21:07 26.08.2025

  • 10 Софийски селянин,

    2 0 Отговор
    В Щатите полицията на такива кретени прилага пит маньовър демек тоест странично изтласкване отзад.
    След това ги тръшват на земята слагат им белезници и директно в ареста!!

    21:09 26.08.2025

  • 11 Тити

    0 0 Отговор
    Колкото има контрол на жените на храните толкова има контрол на пътя.

    21:11 26.08.2025

  • 12 Толбухин

    0 0 Отговор
    Пред Стоматологията у село да направят една акция Бая коли ще останат без номера

    21:14 26.08.2025

