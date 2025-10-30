Новини
България »
Филип Гунев: Липсват инструменти за демократичен контрол над службите

30 Октомври, 2025 09:22 584 6

  • филип гунев-
  • контрол-
  • служби

Системите за контрол върху служби и полиция в Западна Европа са по-добре развити. Съвсем други правила за отчетност

Филип Гунев: Липсват инструменти за демократичен контрол над службите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Липсват инструменти за демократичен контрол над службите. Това отбеляза пред БНР Филип Гунев, бивш зам.-министър на вътрешните работи.

Това е и причината назначенията на ръководителите им да бъдат политически, обясни той.

Но за да се създадат необходимите механизми за контрол, се изисква политическа визия и време, обясни Гунев.

"Системите за контрол върху служби и полиция в Западна Европа са по-добре развити. Съвсем други правила за отчетност. На ниво Министерски съвет има съответните структури, които упражняват дори форма на оперативен контрол. В България няма такъв инструмент. Който и да е премиер, единственият начин да контролира службите е чрез назначаване на много верни хора.

Който и да предложат, ще кажат, че е човек на някого. За предложения кандидат Денев има съмнения, че в определени моменти е изпълнявал някаква политическа воля. В момента Пеевски и Борисов са си в коалицията, който и да дойде, ще трябва да изпълнява тяхната воля. Така е измислена системата и така е правилно – който управлява, да може да си назначи и да си управлява службите".

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред отхвърли ветото на президента Радев върху два закона - за специалните разузнавателни средства и за Държавна агенция "Разузнаване". С тях се променя моделът за назначаване на ръководители на тези служби. Това става изцяло правомощие на Министерския съвет и на парламента.

"Не бих казал, че ще има някаква радикална промяна. И до момента предложението винаги идваше от управляващите. Винаги е бил техен човек, няма как да е бил съвместно назначение.

Процесът няма да се случва много по-прозрачно. Правилата, които вчера се приеха в Комисията по вътрешен ред, ясно ни дават сигнал за това.

Изборът на парламента не е лош, но ако се правеше с квалифицирано мнозинство и с някакви правила за изслушване, при които има форма на състезателност".

Мисля, че ДАНС ще получи разследващи правомощия, прогнозира бившият зам.- министър на вътрешните работи.

"В най-добрия случай ще получи старите си правомощия за разследване на нива на корупция, които застрашават националната сигурност.

Ако някой иска да злоупотребява с разследвания, инструментът "МВР" винаги е на линия. Нямаше нужда да се създава Антикорупционна комисия".


България
  • 1 щом изчезват тефтерчета

    0 0 Отговор
    чукат прокурор с чукче по главата , все едно закрива в съда заседаниято съдята . почуквали го и в болницата . флашките се показват по често . изчезват папки . оплакват се съдиики . редно е сами да се контролират службите . а ако една служба е над другите какво лошо има . щом е легална . депутатите по сигурността ще я привикват да се отчете .

    09:38 30.10.2025

  • 2 А ГА Ю

    0 0 Отговор
    Липсват не инструменти,а цял инструментариум.

    09:48 30.10.2025

  • 3 Роки

    2 0 Отговор
    А кой управлява 20 години досега бе гъейезер? Само крадете милиони евро от обществени поръчки!

    09:53 30.10.2025

  • 4 Перо

    3 0 Отговор
    Корупционната комисия е рожба на неграмотни хора! Как може да реализираш един престъпник, без да разполагаш със специализирани органи, средства, методика, образование и специални умения!

    09:55 30.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    От известно време всякаква сган шества из студията.

    10:12 30.10.2025

  • 6 Никой

    1 0 Отговор
    Само служби и агенции.

    10:15 30.10.2025

