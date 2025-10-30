Филип Гунев: Липсват инструменти за демократичен контрол над службите

Липсват инструменти за демократичен контрол над службите. Това отбеляза пред БНР Филип Гунев, бивш зам.-министър на вътрешните работи.

Това е и причината назначенията на ръководителите им да бъдат политически, обясни той.

Но за да се създадат необходимите механизми за контрол, се изисква политическа визия и време, обясни Гунев.

"Системите за контрол върху служби и полиция в Западна Европа са по-добре развити. Съвсем други правила за отчетност. На ниво Министерски съвет има съответните структури, които упражняват дори форма на оперативен контрол. В България няма такъв инструмент. Който и да е премиер, единственият начин да контролира службите е чрез назначаване на много верни хора.

Който и да предложат, ще кажат, че е човек на някого. За предложения кандидат Денев има съмнения, че в определени моменти е изпълнявал някаква политическа воля. В момента Пеевски и Борисов са си в коалицията, който и да дойде, ще трябва да изпълнява тяхната воля. Така е измислена системата и така е правилно – който управлява, да може да си назначи и да си управлява службите".

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред отхвърли ветото на президента Радев върху два закона - за специалните разузнавателни средства и за Държавна агенция "Разузнаване". С тях се променя моделът за назначаване на ръководители на тези служби. Това става изцяло правомощие на Министерския съвет и на парламента.

"Не бих казал, че ще има някаква радикална промяна. И до момента предложението винаги идваше от управляващите. Винаги е бил техен човек, няма как да е бил съвместно назначение.

Процесът няма да се случва много по-прозрачно. Правилата, които вчера се приеха в Комисията по вътрешен ред, ясно ни дават сигнал за това.

Изборът на парламента не е лош, но ако се правеше с квалифицирано мнозинство и с някакви правила за изслушване, при които има форма на състезателност".

Мисля, че ДАНС ще получи разследващи правомощия, прогнозира бившият зам.- министър на вътрешните работи.

"В най-добрия случай ще получи старите си правомощия за разследване на нива на корупция, които застрашават националната сигурност.

Ако някой иска да злоупотребява с разследвания, инструментът "МВР" винаги е на линия. Нямаше нужда да се създава Антикорупционна комисия".