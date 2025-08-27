Новини
Пиян млад шофьор се заби в блок в столичния квартал "Дружба"

Пиян млад шофьор се заби в блок в столичния квартал "Дружба"

27 Август, 2025 10:21 1 074 15

Свидетели твърдят, че е карал с над 100 км/час от светофара на „Обиколна“ и „Цветан Лазаров“, отнася няколко пластмасови ограничителя от велоалеята, след това блокчета от подпорна стена, реже дърво и се удря в блока

Пиян млад шофьор се заби в блок в столичния квартал "Дружба" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

26-годишен мъж се удари с автомобила си във фасада на жилищна кооперация в столичния квартал "Дружба".

Инцидентът е станал през изминалата нощ.

Пробата за алкохол е показала 1.44 промила.

Няма пострадали, пояснява БНР.

Междувременно заместник-кметът на район "Искър" Борис Цветков разказа, че свидетели на инцидента са останали на място до пристигане на органите на реда.

По негови думи водачът е невредим. „Тук има зъболекарски кабинет и денем има много хора. От свидетелства на очевидци тръгва с над 100 км/час от светофара на „Обиколна“ и „Цветан Лазаров“, отнася няколко пластмасови ограничителя от велоалеята, след това блокчета от подпорна стена, реже дърво и се удря в блока“, допълва Цветков.

Водачът е задържан.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъъ

    28 0 Отговор
    А водача дали може да чете и пише.

    10:23 27.08.2025

  • 2 Сила

    23 0 Отговор
    От Бангалор е , нали ....Мангалостан

    10:24 27.08.2025

  • 3 ТОВА Е

    19 0 Отговор
    ПИЯНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД !

    10:26 27.08.2025

  • 4 Не е виновен

    22 1 Отговор
    Или е на нурофен, или му е залепнал педалът на газта, или му е блокирала спирачката.

    10:27 27.08.2025

  • 5 КОЛЬО ПАРЪМА

    17 0 Отговор
    БРЕЙ МНОГО КАНДИДАТИ ЗА ПИЛОТИ ИМА В БОЛГАРИСТАН

    10:28 27.08.2025

  • 7 007 лиценз ту кил

    16 0 Отговор
    И тук ли промилите са от ром?

    10:34 27.08.2025

  • 8 Абе

    14 0 Отговор
    Що така в блока, немаше ли некой рейс наоколо?

    10:36 27.08.2025

  • 9 Пуфи

    15 0 Отговор
    Дружба е пълна с интегрирани ромляни, сигурно е брачед на Виктор ит факултета

    Коментиран от #12

    10:38 27.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    Да плати блокчетата и подпорната стена по цени на общината. И да го пускат. Сам ще се самоубие. В общината ако нещо струва 5лв.,общината го плаща 500лв. Яко крадене. Това е най - крадливата община в София.

    10:47 27.08.2025

  • 11 Зюмбюлка

    11 1 Отговор
    "има зъболекарски кабинет и има много хора"?Лично аз не съм виждал опашки от чакащи хора,че и на улицата пред зъболекарски кабинет.Освен вътре да има един или двама.На зъболекар се ходи със записан час.Затова ми стана интересно и коментирам.Може да работи пък безплатно!Я дайте адрес,че имам един-два за вадене!

    10:48 27.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пуфи":

    Точно се е думнал в някой от ромлянските блокове. То на 50м е полицията. Поне да се беше натресъл в сградата на милиционерите. Щеше да им спести разкарването, че са мързеливи и за тях да изминат 50м.е огромно усилие.

    10:51 27.08.2025

  • 13 ники

    8 0 Отговор
    Поредния комплексар...., поредния боклук.... Докато не започнат здрави наказания, тази пасмина няма да спре.... На кариерата да чукат камъни, да копата на полето....Як труд, с филия хляб и шише вода... Да им се избият всички дивотии от полупразните кратуни. Правят белите, после било това, било онова, ма тя колата, ма то дървото, ама аз съм болен..... Болен народ, но не само физически... Нека с етолерира всичко. ПОдобна измет след наколко години ще трябва да работи, да ни лекува, да ни управлява.... Тежко и горко на България....

    11:08 27.08.2025

  • 15 Мунчо

    5 2 Отговор
    КЪДЕ СИ, РАДЕВ, КЪДЕ СИ,
    СЪС СВОЙТЕ СЛАДКИ СТЮАРДЕСИ

    11:11 27.08.2025

