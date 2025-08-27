Пиян млад шофьор се заби в блок в столичния квартал "Дружба"

26-годишен мъж се удари с автомобила си във фасада на жилищна кооперация в столичния квартал "Дружба".
Инцидентът е станал през изминалата нощ.
Пробата за алкохол е показала 1.44 промила.
Няма пострадали, пояснява БНР.
Междувременно заместник-кметът на район "Искър" Борис Цветков разказа, че свидетели на инцидента са останали на място до пристигане на органите на реда.
По негови думи водачът е невредим. „Тук има зъболекарски кабинет и денем има много хора. От свидетелства на очевидци тръгва с над 100 км/час от светофара на „Обиколна“ и „Цветан Лазаров“, отнася няколко пластмасови ограничителя от велоалеята, след това блокчета от подпорна стена, реже дърво и се удря в блока“, допълва Цветков.
Водачът е задържан.
