Правителството подготвя Закон за безопасност на атракционните услуги с потенциален риск

Правителството разработва нов Закон за безопасност на атракционните услуги с потенциален риск. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов преди началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„Почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участниците, когато не се спазват правилата за експлоатация и безопасност или когато настъпи механична повреда. Досегашната уредба е разпокъсана и недостатъчна, за да се осъществява реален и ефективен контрол. С новия законопроект въвеждаме общи условия за безопасност, за да защитим гражданите“, подчерта Караджов.

В проектозакона се предвижда създаване на публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите ще подават уведомление преди започване на дейността си. Всеки оператор ще трябва да има професионална застраховка „Отговорност“ за всяка атракция, както и план за безопасност и назначено лице, притежаващо необходимата квалификация. Допълнително ще се изисква договор с акредитиран орган за контрол, по подобие на надзора върху асансьорните уредби.

Сред задължителните правила са ежедневни и годишни проверки на съоръженията, вписвани в специален дневник на място, провеждане на обучение и инструктаж както на персонала, така и на потребителите, както и ясни правила за ползване, изложени на видно място. Всеки посетител ще подписва декларация за информирано съгласие, в която ще бъдат упоменати рисковете и ограниченията, свързани с конкретната атракция.

За атракциите във въздуха, водата и автомобилните съоръжения ще се въведат специални изисквания чрез промяна в съществуващи наредби. Контролът ще бъде засилен, като при установен непосредствен риск съоръженията ще бъдат спирани незабавно.

„Чрез този закон ще обвържем нормативната база и към Наказателния кодекс. Това означава, че на физическите лица, допуснали неправомерни действия или бездействия, вече ще може да се търси наказателна отговорност – регламентация, каквато в момента липсва“, заяви още министър Караджов.

Операторите ще разполагат с шестмесечен срок, за да приведат дейността си в съответствие с новите правила след влизането на закона в сила. Законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане, за да се съберат мнения и предложения от браншовите организации.

Премиерът Росен Желязков разпореди проектът да бъде завършен в рамките на една седмица.