Правителството подготвя Закон за безопасност на атракционните услуги с потенциален риск

27 Август, 2025 11:22 368 8

За атракциите във въздуха, водата и автомобилните съоръжения ще се въведат специални изисквания чрез промяна в съществуващи наредби

Правителството подготвя Закон за безопасност на атракционните услуги с потенциален риск - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството разработва нов Закон за безопасност на атракционните услуги с потенциален риск. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов преди началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„Почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участниците, когато не се спазват правилата за експлоатация и безопасност или когато настъпи механична повреда. Досегашната уредба е разпокъсана и недостатъчна, за да се осъществява реален и ефективен контрол. С новия законопроект въвеждаме общи условия за безопасност, за да защитим гражданите“, подчерта Караджов.

В проектозакона се предвижда създаване на публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите ще подават уведомление преди започване на дейността си. Всеки оператор ще трябва да има професионална застраховка „Отговорност“ за всяка атракция, както и план за безопасност и назначено лице, притежаващо необходимата квалификация. Допълнително ще се изисква договор с акредитиран орган за контрол, по подобие на надзора върху асансьорните уредби.

Сред задължителните правила са ежедневни и годишни проверки на съоръженията, вписвани в специален дневник на място, провеждане на обучение и инструктаж както на персонала, така и на потребителите, както и ясни правила за ползване, изложени на видно място. Всеки посетител ще подписва декларация за информирано съгласие, в която ще бъдат упоменати рисковете и ограниченията, свързани с конкретната атракция.

За атракциите във въздуха, водата и автомобилните съоръжения ще се въведат специални изисквания чрез промяна в съществуващи наредби. Контролът ще бъде засилен, като при установен непосредствен риск съоръженията ще бъдат спирани незабавно.

„Чрез този закон ще обвържем нормативната база и към Наказателния кодекс. Това означава, че на физическите лица, допуснали неправомерни действия или бездействия, вече ще може да се търси наказателна отговорност – регламентация, каквато в момента липсва“, заяви още министър Караджов.

Операторите ще разполагат с шестмесечен срок, за да приведат дейността си в съответствие с новите правила след влизането на закона в сила. Законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане, за да се съберат мнения и предложения от браншовите организации.

Премиерът Росен Желязков разпореди проектът да бъде завършен в рамките на една седмица.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    признание че закони нема в дьржавата

    11:24 27.08.2025

  • 2 Деди

    4 0 Отговор
    Както винаги - бегом след събитията ... !!!

    11:24 27.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Пак хора на Шиши ще вземат печеливш бизнес.

    11:28 27.08.2025

  • 4 Абе

    1 0 Отговор
    Жилязко е смешник.

    11:30 27.08.2025

  • 5 супер

    0 0 Отговор
    летния сезон все още не е свършил . така ще накажат нарушителите . много атракциони няма да изпълнят посочените изисквания . автоматично стават опасни . а защо вземат толкова скъпо . да вземат 10 процента печалба , а не 350 процента . малко на парашутеца с приятелка и сума ти пари . а и какви хора са . за смърт се крият и лъготят . на дебелия щерката , а и други щуротии депърва ще ги нищят . може да вземат дедективи от англия . за 8-9 години ще видят доходност , инциденти , а и защо са престъпници .

    11:33 27.08.2025

  • 6 Абе не бе

    2 0 Отговор
    Защо закон, направо Атракционен кодекс да изготвят за една седмица.

    Коментиран от #7

    11:33 27.08.2025

  • 7 Абе да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе не бе":

    А Атракционна полиция с новите заплати предвижда ли се?

    11:38 27.08.2025

  • 8 Ах Ох

    1 0 Отговор
    То цялата държава е атракцион с повишен риск начело с желязкоф.

    11:41 27.08.2025

