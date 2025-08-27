Новини
България »
Възраждане: Управляващите унищожават националната сигурност на части

Възраждане: Управляващите унищожават националната сигурност на части

27 Август, 2025 15:49 541 39

  • възраждане-
  • армия-
  • военни хеликоптери-
  • руски имоти

„Поредната руска пропаганда“ в този случай е напълно изпразнена от съдържание теза

Възраждане: Управляващите унищожават националната сигурност на части - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" остава винаги близо до своите избиратели и подхожда сериозно към всеки заявен проблем или сигнал от тях. Не прави изключение и месец август, който е отпускарски за една голяма част от парламента, но не и за нас, които продължаваме да следим процесите в страната и да комуникираме с хората, които са се обърнали към нас. Малко повече от седмица по-рано до нас достигна сигнал, че от летище Пловдив са били натоварени поне 3 хеликоптера Ми-24 на украински транспортен самолет, в посока Украйна. Една бърза проверка установи, че става на въпрос за украински източник в наследника на Туитър – Х.

„Поредната руска пропаганда“ в този случай е напълно изпразнена от съдържание теза, но разбира се, ние проверихме чрез няколко независими един от друг източници. За съжаление, опасението ни в достоверността на тази новина се потвърди, че хеликоптери МИ-24 са пратени в помощ на украинците.

Транспортният самолет АН-124, посочен в новината, е в състояние да натовари до два хеликоптера при свиване на перките. Нямаме информация колко курса обаче е имало във въпросната сделка. Цената на един щурмови хеликоптер Ми-24, в зависимост от състоянието, в което се намира, е между 7 и 27 милиона лв.

Тук няма да коментираме състоянието обаче, нито цената, защото сегашното управление е доказало некомпетентността си в приоритетното използване на военния бюджет. Възможно е хеликоптерите да са стари и годни само за части. Това няма значение, защото като елемент на националната сигурност, всяка една такава машина е важна част, която може да обезпечи евентуален ремонт на хеликоптер, годен да води бойни задачи. С продажбата на тези хеликоптери допълнително се намалява и без това ниската бойна ефективност, която нашите въоръжени сили имат във въздуха. Това е поредната антибългарска, антидържавническа акция, за която няма оправдание. Още повече, че тя идва след категоричното послание на САЩ, че войната трябва да се прекрати възможно най-скоро.

Явно това поставя и край на сделките, което пък поставя сериозно въпроса – какъв е интересът на тези, сключили подобни сделки? Ясно е, че запорираните чужди руски активи във Франция и Великобритания ги поставят в положение, в което въпросните страни ще се стремят отчаяно и до последно към възможност да ги присвоят чрез една евентуална загуба на Русия. Но това са по-скоро политически полюции на една разпадаща се политическа демагогия, в която управляващите отново ни поставиха в позицията на губещи.

Може би пък управляващата коалиция има скрити планове да присвои имотите на близо половин милион руснаци в страната ни, по примера на горепосочените съюзници? Какъвто и да е отговорът, "Възраждане" сме твърдо против тази престъпна политика от управляващите и осъждаме всяко едно действие, което би изиграло негативна роля в дипломацията в новата геополитическа обстановка, в която "Възраждане" сме единствените, които продължаваме да градим мостове.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    На летището и на гара Искър товарят всичко което докопат от складовете за Украйна

    Коментиран от #28

    15:51 27.08.2025

  • 2 честен ционист

    9 14 Отговор
    Костя да се запознае с точките по Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

    Коментиран от #17

    15:53 27.08.2025

  • 3 Истина

    10 5 Отговор
    Вярно е !

    15:53 27.08.2025

  • 4 Кирил

    12 9 Отговор
    Израждане в Сибир веднага

    Коментиран от #14

    15:54 27.08.2025

  • 5 Един

    11 8 Отговор
    Който иска да подкрепя Възраждане, който иска да си избере друга партия... НО Е ФАКТ: управляващата хунта разграбва държавата и я разпарчетосва и подарява за да служат на западни интереси, не на българските!
    Винаги е било важно КАКВО се казва, а не КОЙ!

    Коментиран от #33

    15:55 27.08.2025

  • 6 .......

    9 6 Отговор
    Време е за ДЕМИЗЕРИЗАЦИЯ на България от съветските първобитни пиявици.80 години стигат!

    15:59 27.08.2025

  • 7 За 6 месеца изтеглихме 16 милиарда

    5 6 Отговор
    Трябва да храним 100 000 украинки и 80 000 сирийци, които
    Путин ни докара!

    Коментиран от #25

    16:00 27.08.2025

  • 8 Трол

    0 2 Отговор
    Аз пък досега си мислех, че я унищожават накуп.

    16:00 27.08.2025

  • 9 Коце от Възраждане

    8 4 Отговор
    Преди 3 месеца открито заплашваше по всички медии, че ще подпали България!
    И наистина, България гори, всеки ден влакове дерайлират!

    Коментиран от #39

    16:02 27.08.2025

  • 10 Цончо

    5 4 Отговор
    На 9 lX слизаме от балкана.....

    16:02 27.08.2025

  • 11 И за какво пак скимтите бе....

    5 4 Отговор
    копейки продажни?, дали сме хеликоптери на Украйна, какво от това?, помагаме на братският украински народ който се защитава от руските варвари, да не искате тези хеликоптери на Русия да ги дадем?, да де вие това искате ама няма.

    16:04 27.08.2025

  • 12 Ко стана с великият лев?

    7 2 Отговор
    Коце няма ли да вряка с бабичките на жълтите павета?
    Или е отпуска?

    Коментиран от #24

    16:04 27.08.2025

  • 13 12345

    5 2 Отговор
    Абе къде изчезна оня country man от "Величие" - Ивилин (Фараона) ?... Взе да ми липсва, б а с и.

    Коментиран от #19

    16:05 27.08.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кирил":

    КОЙ СИ ТИ ДА КАЗВАШ КОЙ КЪДЕ ДА ХОДИ.ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.

    Коментиран от #18

    16:07 27.08.2025

  • 15 линейка за Копейка

    8 2 Отговор
    А, левът спасихте ли? Спасихте ли горкият лев?

    16:07 27.08.2025

  • 16 Пиночет Турс

    4 2 Отговор
    с радост ще вози иzpoжденци

    16:07 27.08.2025

  • 17 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    През Втората Св Война водещият Лозунг в Русия бе "Всичко за фронта,всичко за Победата",така че няма как да не го използваме и Ние защото нещата в Украйна стават доста сериозни .

    16:08 27.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "12345":

    КАТО НЕ ГЛЕДАШ КАНАЛ 3 НЯМА ДА ГО ВИДИШ.ПАК ПО КАНАЛ 3 ЩЕ ВИДИШ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРОТЕСТА НА ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА СЪС ВЛИЗАНЕ ВЪТРЕ И СВАЛЯНЕ ТОВА ПРЕСТЪПНО ЗА ДЪРЖАВАТА УПРАВЛЕНИЕ.

    Коментиран от #20, #22, #32, #38

    16:10 27.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Странджа

    7 2 Отговор
    Костадин Гърка се загрижил за националната сигурност на България.

    16:15 27.08.2025

  • 22 оня с коня

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Добре е да знаеш че Държавата се управлява от Правителството а не от Парламента,така че влизането ви в НС е безсмислено.

    16:19 27.08.2025

  • 23 Йоло

    1 5 Отговор
    Гласувах за Възраждане,защото обещаха да опазят националната сигурност !

    Коментиран от #26, #37

    16:22 27.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путьопитек русофилистикус

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "За 6 месеца изтеглихме 16 милиарда":

    Най-сладкото е, че и всички русороби ще плащате ❤

    Коментиран от #27

    16:26 27.08.2025

  • 26 Костя Костадинович Копейкин

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Йоло":

    Ами да, обещахме да я пазим тази наша национална сигурност, като спечелим изборите веднага ще поканя непобедимата и легендарна руска армия да дойде и пак да ни освободи.

    16:26 27.08.2025

  • 27 Е това вече е....

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Путьопитек русофилистикус":

    Наистина много готино🤭🤣.

    16:27 27.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Даката

    4 2 Отговор
    Досега всичките им публикации, на руските "Възраждане" бяха с изключени коментари... не можеш да им теглиш една майна като хората... сега са се пообъркали малко.

    16:46 27.08.2025

  • 30 Ха,ха

    0 1 Отговор
    Остана ли нещо за крадене

    16:53 27.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Клета невежа копейка 🤪

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Нали знаеш, че къстадин копейкин е създаден от Красен Кралев от ГЕРБ ?!
    Като гледам колко неграмотно пишеш, не е за учудване, че си се подвел от един konaнapски тарикат.

    16:58 27.08.2025

  • 33 Даката

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    Всичко ще направите, за да прецакате България... това русофилите нямате спирка... Това с протестите против еврото не мина, сега копейките сте решили да запалите България, щото все пак сте го обещали на Путин и ще се постараите... да смачкате България, а това би могло да стане реалност, само ако ви се вържат на акъла и излязат на протести в защита на Путин и войната която води в Украйна.

    17:00 27.08.2025

  • 34 Благой от СОФстрой

    3 1 Отговор
    Болшинството изрожденци от тулбухинско и сталинско(ВН) е русопутлерски слугинаж!

    17:00 27.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 И как ще

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Стане бре Жълтопаветна Капейка ?

    Кое ще свалиш ,
    Ще си свалил гащите да поемеш
    Руското Бахурче ли ?

    17:14 27.08.2025

  • 39 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Коце от Възраждане":

    ДЪРЖАВАТА Я ПОДПАЛИХА ГЕРБ СДС,ДПС-ТАТА,И ППДБ ЗАРАДИ ВЬТЪРНИТЕ МЕЛНИЦИ И СЛЪНЧЕВИТЕ БАТЕРИИ,

    17:14 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове