"Възраждане" остава винаги близо до своите избиратели и подхожда сериозно към всеки заявен проблем или сигнал от тях. Не прави изключение и месец август, който е отпускарски за една голяма част от парламента, но не и за нас, които продължаваме да следим процесите в страната и да комуникираме с хората, които са се обърнали към нас. Малко повече от седмица по-рано до нас достигна сигнал, че от летище Пловдив са били натоварени поне 3 хеликоптера Ми-24 на украински транспортен самолет, в посока Украйна. Една бърза проверка установи, че става на въпрос за украински източник в наследника на Туитър – Х.
„Поредната руска пропаганда“ в този случай е напълно изпразнена от съдържание теза, но разбира се, ние проверихме чрез няколко независими един от друг източници. За съжаление, опасението ни в достоверността на тази новина се потвърди, че хеликоптери МИ-24 са пратени в помощ на украинците.
Транспортният самолет АН-124, посочен в новината, е в състояние да натовари до два хеликоптера при свиване на перките. Нямаме информация колко курса обаче е имало във въпросната сделка. Цената на един щурмови хеликоптер Ми-24, в зависимост от състоянието, в което се намира, е между 7 и 27 милиона лв.
Тук няма да коментираме състоянието обаче, нито цената, защото сегашното управление е доказало некомпетентността си в приоритетното използване на военния бюджет. Възможно е хеликоптерите да са стари и годни само за части. Това няма значение, защото като елемент на националната сигурност, всяка една такава машина е важна част, която може да обезпечи евентуален ремонт на хеликоптер, годен да води бойни задачи. С продажбата на тези хеликоптери допълнително се намалява и без това ниската бойна ефективност, която нашите въоръжени сили имат във въздуха. Това е поредната антибългарска, антидържавническа акция, за която няма оправдание. Още повече, че тя идва след категоричното послание на САЩ, че войната трябва да се прекрати възможно най-скоро.
Явно това поставя и край на сделките, което пък поставя сериозно въпроса – какъв е интересът на тези, сключили подобни сделки? Ясно е, че запорираните чужди руски активи във Франция и Великобритания ги поставят в положение, в което въпросните страни ще се стремят отчаяно и до последно към възможност да ги присвоят чрез една евентуална загуба на Русия. Но това са по-скоро политически полюции на една разпадаща се политическа демагогия, в която управляващите отново ни поставиха в позицията на губещи.
Може би пък управляващата коалиция има скрити планове да присвои имотите на близо половин милион руснаци в страната ни, по примера на горепосочените съюзници? Какъвто и да е отговорът, "Възраждане" сме твърдо против тази престъпна политика от управляващите и осъждаме всяко едно действие, което би изиграло негативна роля в дипломацията в новата геополитическа обстановка, в която "Възраждане" сме единствените, които продължаваме да градим мостове.
