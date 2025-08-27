Новини
Нови над 10 млн. лева са изплатени на овощари за пропаднали площи през 2025 г.

27 Август, 2025 21:58 426 2

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) продължава поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. Нови над 10 млн. лв. (10 048 342 лв.) са изплатени на 684 земеделски стопани. Бюджетът по помощта е 32 млн. лв.

На 22 август 2025 г. ДФЗ започна плащанията по схемата, като подпомагане в размер на 3 221 309 лв. получиха 254 земеделски стопани. Така общо до момента по държавната помощ за компенсиране на щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии са изплатени 13 269 651 лева на 938 овощари.

Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 % от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки:

• за череши до 5 535 лв./ха;
• за вишни до 5 442 лв./ха;
• за кайсии до 6 385 лв./ха.

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед от министъра на земеделието и храните.


България
  • 1 съмнява ме

    5 0 Отговор
    всичко да се даде на истински овощари

    22:05 27.08.2025

  • 2 А за нас потребителите

    0 0 Отговор
    Дето плащахме по 20 лв за килограм уж кюстендилска хрущялка нещо няма ли да има?

    23:33 27.08.2025

