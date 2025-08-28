Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

Омбудсманът Велислава Делчева и управителят на НОИ Весела Караиванова обсъдиха подготовката и провеждането на съвместна информационна кампания, насочена към възрастните хора, във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2025 г.
Инициативата под наслов „Пенсиите в евро“ ще стартира на 19 септември в гр. Дупница със съвместни приемни и ще обхване предимно малки населени места в страната. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници.
По време на тези срещи ще се раздават и брошури с образци на евробанкноти и монети, за да могат възрастните хора да се запознаят с новите парични знаци и техните елементи.
От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става ясно, че процесът по превалутирането поражда тревога в не малко граждани от третата възраст.
„Важно е всички български граждани, особено възрастните хора, да получат ясна, достъпна и навременна информация с въвеждането на еврото и как ще се отрази на техните доходи. Това е не само икономическа, но и социална програма, която изисква подкрепа и доверие“, подчерта Велислава Делчева.
„НОИ ще бъде активен партньор в тази кампания, защото темата за пенсиите е в центъра на общественото внимание. Ние искаме хората да бъдат спокойни и добре информирани за начина, по който ще бъдат преизчислени и гарантирани техните доходи“, допълни управителят на НОИ Весела Караиванова.
Подробна информация в кои общини и на кои дати ще продължи кампанията ще бъде публикувана на сайта на омбудсмана и популяризирана чрез местната власт и медии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
09:18 28.08.2025
2 1488
09:19 28.08.2025
3 250 евро пенсия
Коментиран от #5, #8
09:20 28.08.2025
4 честен циониост
09:20 28.08.2025
5 500 евро заплата
До коментар #3 от "250 евро пенсия":също звучи много добре.
09:21 28.08.2025
6 щурецъ
09:22 28.08.2025
7 Коко
09:22 28.08.2025
8 така е
До коментар #3 от "250 евро пенсия":направо европейски стандарт. И омбудсманът вместо да се бори против въвеждането на еврото, тръгнала да обяснява на хората как да разпознават еврото. Да им беше провела обучителна кампания как се живее с 250 евро на месец при настоящите цени на храна, лекарства, ток, вода... А омбудсманът се занимава с неща, които не са нейна работа. Има хиляди проблеми в законодателството, за които активно може да сезира Конституционния съд вместо да се занимава с глупости. Но, като знаем кой я назначи, не можем да очакваме нищо друго, освен да се занимава с глупости.
09:24 28.08.2025
9 мърсула + бойко
09:24 28.08.2025
10 провинциалист
09:32 28.08.2025
11 Последния Софиянец
09:37 28.08.2025
12 ООрана държава
09:41 28.08.2025
13 Снимката
09:52 28.08.2025
14 мдаа
09:59 28.08.2025
15 Сусу Манарата
10:09 28.08.2025
16 Ко речи?
Пенсията в евро сменям аз.
Лебец да си купя в този час...
10:18 28.08.2025
17 логика
10:47 28.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.