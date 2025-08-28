Новини
Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

28 Август, 2025 09:15 835 20

Инициативата е насочена към възрастните хора от малките населени места

Снимка: Прессъобщение
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева и управителят на НОИ Весела Караиванова обсъдиха подготовката и провеждането на съвместна информационна кампания, насочена към възрастните хора, във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2025 г.

Инициативата под наслов „Пенсиите в евро“ ще стартира на 19 септември в гр. Дупница със съвместни приемни и ще обхване предимно малки населени места в страната. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници.

По време на тези срещи ще се раздават и брошури с образци на евробанкноти и монети, за да могат възрастните хора да се запознаят с новите парични знаци и техните елементи.

От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става ясно, че процесът по превалутирането поражда тревога в не малко граждани от третата възраст.

„Важно е всички български граждани, особено възрастните хора, да получат ясна, достъпна и навременна информация с въвеждането на еврото и как ще се отрази на техните доходи. Това е не само икономическа, но и социална програма, която изисква подкрепа и доверие“, подчерта Велислава Делчева.

„НОИ ще бъде активен партньор в тази кампания, защото темата за пенсиите е в центъра на общественото внимание. Ние искаме хората да бъдат спокойни и добре информирани за начина, по който ще бъдат преизчислени и гарантирани техните доходи“, допълни управителят на НОИ Весела Караиванова.

Подробна информация в кои общини и на кои дати ще продължи кампанията ще бъде публикувана на сайта на омбудсмана и популяризирана чрез местната власт и медии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Ф устата.

    09:18 28.08.2025

  • 2 1488

    4 0 Отговор
    само не разбрах как олио от 3 лв става 1.59 евро при курс 1.95

    09:19 28.08.2025

  • 3 250 евро пенсия

    6 2 Отговор
    добре звучи.

    Коментиран от #5, #8

    09:20 28.08.2025

  • 4 честен циониост

    9 0 Отговор
    Стотици хил пенсионери в България от първи януари ще се радват на пенсия от EUR 211 Европейците се чудят дали толкова е на седмица, а като разберат, че е на месец и се чудят, това африканска страна ли е..

    09:20 28.08.2025

  • 5 500 евро заплата

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "250 евро пенсия":

    също звучи много добре.

    09:21 28.08.2025

  • 6 щурецъ

    5 3 Отговор
    „Пенсиите в евро“ ще са наполовина от сегашните. Какъв "живот"им се отваря на пенсионерите,А ???!!! Пак ИванКостовска работа.

    09:22 28.08.2025

  • 7 Коко

    4 1 Отговор
    Омбудсмана корумпираха ли го вече.Нали е защитник на народа.Защо не направи искане за референдум против еврото.Той има това право.

    09:22 28.08.2025

  • 8 така е

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "250 евро пенсия":

    направо европейски стандарт. И омбудсманът вместо да се бори против въвеждането на еврото, тръгнала да обяснява на хората как да разпознават еврото. Да им беше провела обучителна кампания как се живее с 250 евро на месец при настоящите цени на храна, лекарства, ток, вода... А омбудсманът се занимава с неща, които не са нейна работа. Има хиляди проблеми в законодателството, за които активно може да сезира Конституционния съд вместо да се занимава с глупости. Но, като знаем кой я назначи, не можем да очакваме нищо друго, освен да се занимава с глупости.

    09:24 28.08.2025

  • 9 мърсула + бойко

    2 2 Отговор
    ще ми земате 249 евро пенсия, рька ше ми целивате, че и рьченица на по 70-80 г ше ми играете

    09:24 28.08.2025

  • 10 провинциалист

    1 1 Отговор
    Информационна кампания щеше да има смисъл преди да сме направили крачка към зоната. Сега вече е след дъжд качулка.

    09:32 28.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Искам да видя депутат с 300 евро пенсия да преживее един месец в Монако.

    09:37 28.08.2025

  • 12 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Когато започнете кампания"нормални европейски пенсии" тогава ми се обадете

    09:41 28.08.2025

  • 13 Снимката

    3 0 Отговор
    им кърти мивки ! Сериозна работа !

    09:52 28.08.2025

  • 14 мдаа

    1 0 Отговор
    Омбудсманът и заместникът му трябва да се избират пряко от народа. Абсурдно е политиците да назначават удобни на тях хора. Цялата идея за ролята на омбудсмана не допуска той да бъде избиран от политиците, защото той е посредник между тях и гражданите и защитава правата не на политиците, а на гражданите. Значи трябва да бъде избрана личност, на която гражданите имат доверие, а това може да се установи само с пряк избор. Да си спомня някой нещо значимо да е направила предшественичката Диана Ковачева, освен че си осигури място в ЕСПЧ?

    09:59 28.08.2025

  • 15 Сусу Манарата

    1 0 Отговор
    Омбудсманът си търси работа.

    10:09 28.08.2025

  • 16 Ко речи?

    2 0 Отговор
    Това на чалга песен ли ще го направят?
    Пенсията в евро сменям аз.
    Лебец да си купя в този час...

    10:18 28.08.2025

  • 17 логика

    1 0 Отговор
    Щом ГЕРБ падне от власт този омбудсман моментално трябва да бъде изчегъртан. Не става. Дотогава ще го изтърпим, но без да се надяваме, че ще свърши нещо полезно за хората. Интересно ми е защо този омбудсман не задвижи въпроса за референдум за еврото - това е много болезнен въпрос, който вълнува цялото общество.

    10:47 28.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

