Кметът на Тутракан: Няма опасност от хищника

Хищникът, забелязан край Тутракан, вероятно не е черен леопард. Не е и черен гепард , но със сигурност е животно от семейство Котки. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS кметът на Тутракан и д-р по ветеринарна медицина Димитър Стефанов.
„Когато получихме сигнала, разгледах записите и с екип отидохме да проверим района с най-съвременна техника. Не видяхме и следа от животното. Пуснахме кучета, видяхме сърна и други животни да пасат там. Ако в района бродеше такъв хищник, те нямаше да са толкова спокойни”, обясни д-р Димитър Стефанов.
Той увери гражданите, че няма опасност за тях, защото със сигурност хищникът няма да обикаля повече в района заради земеделските ниви, които се жънат. По негови думи няма как животното да стои на места, където има толкова много хора и разположена техника.
„Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав, където има много гористи и труднопроходими местности. Там то самото ще се чувства много по-добре", допълни кметът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27
11:40 28.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #25
11:41 28.08.2025
3 😂😂😂
11:41 28.08.2025
4 Гражданин
Те са най опасни
Коментиран от #19
11:43 28.08.2025
5 Делю Хайдутин
11:44 28.08.2025
6 следи би трябвало да има
11:45 28.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коня Солтуклиева
... "Черен влак се композира
......От Тутракан за Софияяяя..." :))
11:49 28.08.2025
9 Анонимен
Коментиран от #15
11:49 28.08.2025
10 мърсула
11:50 28.08.2025
11 Силиций
11:50 28.08.2025
12 мда
Тоя кмет колко черни хищници познава от сем. Котки?
11:53 28.08.2025
13 Някой
11:53 28.08.2025
14 Някой
11:54 28.08.2025
15 Дааа, бе...
До коментар #9 от "Анонимен":Няма черни пуми, освен ако не са минали през комина.
11:56 28.08.2025
16 хихи
12:00 28.08.2025
17 хихи
Евават се с Вас!!!!
Коментиран от #21
12:01 28.08.2025
18 Анонимен
12:02 28.08.2025
19 ха, ха, ха...
До коментар #4 от "Гражданин":А народа реагира безкомпромисно, като ги преизбира отново и отново.
12:08 28.08.2025
20 Карлос Друсар
12:08 28.08.2025
21 Ами
До коментар #17 от "хихи":Като изяде някой политик накрая, ще спрат да се подиграват...
12:15 28.08.2025
22 Мдааа
12:19 28.08.2025
23 Собственика защо го укриват
12:19 28.08.2025
24 Ами като не е леопард какво е
Коментиран от #28, #31
12:20 28.08.2025
25 999
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Милиардите, които плащаме по престъпния договор на Радев с Боташ да ги търсим ли?
12:24 28.08.2025
26 Янка
12:26 28.08.2025
27 Госъ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е много трябва да е глупав човек , че да си отвлече вниманието с това…
12:27 28.08.2025
28 Казва ли ти някой?
До коментар #24 от "Ами като не е леопард какво е":Меланизъм (черна окраска) се наблюдава само при леорапда, ягуара и сервала.
При пумите мутанти има промяна в цвета от сиво до червено или тъмнокафяво.
Коментиран от #29
12:30 28.08.2025
29 Забележете
До коментар #28 от "Казва ли ти някой?":При първите три вида черните петна са нормалната окраска, изцяло черната козина е мутация. Пумите нямат черни петна.
12:33 28.08.2025
30 Хищникът
12:39 28.08.2025
31 Може да е рис
До коментар #24 от "Ами като не е леопард какво е":На страха очите са големи...
Коментиран от #32
12:41 28.08.2025
32 Черен Мейн кун
До коментар #31 от "Може да е рис":Имам съмнения, че генетиците изобретяват нови породи домашни котки и е възможно да са създали нещо, което произлиза от риса, но не е точно рис.
12:47 28.08.2025