Новини
България »
Кметът на Тутракан: Няма опасност от хищника

Кметът на Тутракан: Няма опасност от хищника

28 Август, 2025 11:39 1 261 32

  • тутракан-
  • хищник-
  • кмет

По негови думи животното, забелязано в Североизточна България, вероятно не е леопард

Кметът на Тутракан: Няма опасност от хищника - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Хищникът, забелязан край Тутракан, вероятно не е черен леопард. Не е и черен гепард , но със сигурност е животно от семейство Котки. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS кметът на Тутракан и д-р по ветеринарна медицина Димитър Стефанов.

„Когато получихме сигнала, разгледах записите и с екип отидохме да проверим района с най-съвременна техника. Не видяхме и следа от животното. Пуснахме кучета, видяхме сърна и други животни да пасат там. Ако в района бродеше такъв хищник, те нямаше да са толкова спокойни”, обясни д-р Димитър Стефанов.

Той увери гражданите, че няма опасност за тях, защото със сигурност хищникът няма да обикаля повече в района заради земеделските ниви, които се жънат. По негови думи няма как животното да стои на места, където има толкова много хора и разположена техника.

„Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав, където има много гористи и труднопроходими местности. Там то самото ще се чувства много по-добре", допълни кметът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Пак отвличане на вниманието от проблемите.

    Коментиран от #27

    11:40 28.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    30 3 Отговор
    Да издирят 4 те милиарда които вчера Теменужка на Мафията дружка отмъкна.

    Коментиран от #25

    11:41 28.08.2025

  • 3 😂😂😂

    13 0 Отговор
    Има ли какво друго да е? Не може да е кръстоска между леопард и домашна котка!.

    11:41 28.08.2025

  • 4 Гражданин

    17 3 Отговор
    Ама хищниците в парламента ядат народа
    Те са най опасни

    Коментиран от #19

    11:43 28.08.2025

  • 5 Делю Хайдутин

    8 0 Отговор
    Това на снимката е куче.

    11:44 28.08.2025

  • 6 следи би трябвало да има

    3 1 Отговор
    30-40 кила . да не е рис . а на снимката е вяла работа . силует . и накъде върви . доста глупава история . а щом е друга порода , значи е друго животно . може 2-3 различни да си обикалят . има храна . спят . явно са стари индивиди . ако е млад и се разгони става по опасен . но се крие от хората .

    11:45 28.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Коня Солтуклиева

    10 0 Отговор
    "... Хищникът, забелязан край Тутракан, вероятно не е черен леопард. Не е и черен гепард..."
    ... "Черен влак се композира
    ......От Тутракан за Софияяяя..." :))

    11:49 28.08.2025

  • 9 Анонимен

    2 3 Отговор
    Ясно се вижда ,че пума .Движи се безшумно и напада смъртоностно нощно време.През деня се крие.

    Коментиран от #15

    11:49 28.08.2025

  • 10 мърсула

    5 0 Отговор
    а някой виждал ли е мумията на Тутракамон

    11:50 28.08.2025

  • 11 Силиций

    4 0 Отговор
    Семейство котки?!Що не го оставят туй куче най-после на спокойствие?Накрая ще му излезе прякора "Баскервилското куче"

    11:50 28.08.2025

  • 12 мда

    9 0 Отговор
    Не е черен леопард, лилава калинка е.
    Тоя кмет колко черни хищници познава от сем. Котки?

    11:53 28.08.2025

  • 13 Някой

    3 0 Отговор
    Трябва да се оцени големината според разстоянието и какво расте там височината. Може да направят снимка и от същото място, като там застане човек и по телефон му казват дали да се отдалечи. Така ще могат да съпоставят размери.

    11:53 28.08.2025

  • 14 Някой

    2 0 Отговор
    Еми имигранти. Не само на хора. ;)

    11:54 28.08.2025

  • 15 Дааа, бе...

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Няма черни пуми, освен ако не са минали през комина.

    11:56 28.08.2025

  • 16 хихи

    2 0 Отговор
    а някой "смок с дисаги" да е виждал?

    12:00 28.08.2025

  • 17 хихи

    3 2 Отговор
    абе не разбрахте ли че няма никаква "черна котка"...
    Евават се с Вас!!!!

    Коментиран от #21

    12:01 28.08.2025

  • 18 Анонимен

    1 1 Отговор
    Цветът на козината им варира до черен цвят.Достигат до 120килограма,като са способни да повалят кон или крава.Те не се движат групово,а ловуват самостоятелно.Територията им варира в широк мащаб.

    12:02 28.08.2025

  • 19 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гражданин":

    А народа реагира безкомпромисно, като ги преизбира отново и отново.

    12:08 28.08.2025

  • 20 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Сутринта забелязах пантерата в червен бряг между вилна зона Маркова могила и цигaнския Пети квартал

    12:08 28.08.2025

  • 21 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "хихи":

    Като изяде някой политик накрая, ще спрат да се подиграват...

    12:15 28.08.2025

  • 22 Мдааа

    4 1 Отговор
    Дебелите пак пуснаха пантерата, чакайте поредната мишюнгия от която да ви отвлекат вниманието!

    12:19 28.08.2025

  • 23 Собственика защо го укриват

    3 0 Отговор
    Ако е на някой големец и го е изтървал е застрашил живота на хората особено в малките населени места. Статията ми се вижда наивна. Мислех че собственика си го е прибрал. Може да убие човек или животно.

    12:19 28.08.2025

  • 24 Ами като не е леопард какво е

    3 0 Отговор
    Какви са тия празни приказки.

    Коментиран от #28, #31

    12:20 28.08.2025

  • 25 999

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Милиардите, които плащаме по престъпния договор на Радев с Боташ да ги търсим ли?

    12:24 28.08.2025

  • 26 Янка

    2 2 Отговор
    Котката ми избяга , да не е тя , ако някой види черно коте, да ми звънне

    12:26 28.08.2025

  • 27 Госъ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е много трябва да е глупав човек , че да си отвлече вниманието с това…

    12:27 28.08.2025

  • 28 Казва ли ти някой?

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ами като не е леопард какво е":

    Меланизъм (черна окраска) се наблюдава само при леорапда, ягуара и сервала.
    При пумите мутанти има промяна в цвета от сиво до червено или тъмнокафяво.

    Коментиран от #29

    12:30 28.08.2025

  • 29 Забележете

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Казва ли ти някой?":

    При първите три вида черните петна са нормалната окраска, изцяло черната козина е мутация. Пумите нямат черни петна.

    12:33 28.08.2025

  • 30 Хищникът

    1 0 Отговор
    Е форсирал Дунав и се е разгърнал на румънска територия. А е възможно със скок на марш да я прекоси и да се включи на страната на ВСУ.

    12:39 28.08.2025

  • 31 Може да е рис

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами като не е леопард какво е":

    На страха очите са големи...

    Коментиран от #32

    12:41 28.08.2025

  • 32 Черен Мейн кун

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Може да е рис":

    Имам съмнения, че генетиците изобретяват нови породи домашни котки и е възможно да са създали нещо, което произлиза от риса, но не е точно рис.

    12:47 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове