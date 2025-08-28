Новини
Делото за загиналото в Несебър дете: Атракционът не е работил няколко седмици, бил е опасен

Делото за загиналото в Несебър дете: Атракционът не е работил няколко седмици, бил е опасен

28 Август, 2025 16:53 1 372 11

Капитанът на лодката заяви, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно

Делото за загиналото в Несебър дете: Атракционът не е работил няколко седмици, бил е опасен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг 8-годишно дете в Несебър представи прокуратурата.

По време на заседанието на Апелативния съд в Бургас, който трябва да определи окончателно мерките за неотклонение на тримата задържани след инцидента, към делото бяха приложени разпити на свидетели и фирмени документи, сред които контролният талон на лодката, теглила парашута, от който падна 8-годишният Иван, както и книгите за инструктажи и безопасност, пише БТА.

"Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже – трябва да вържеш ново въже, то се купува. Когато каже – трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува", каза пред журналисти капитанът на лодката Христо Раев.

Той е един от тримата обвиняеми, който беше пуснат от ареста срещу парична гаранция от 5000 лева.

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като е счетено, че е опасен за клиентите.

Той каза още, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.

"Просто видях как детето пада. Оттам нататък целта ни беше да спасим майката", каза той.

На този етап обвиняеми по делото за инцидента са и отговорникът за атракциона Петко Стефанов, както и морякът Камен Тенев, които обжалват постоянния си арест и искат по-лека мярка.

Самият Христо Раев също обжалва паричната си гаранция. Пред апелативните магистрати той настоява за намаляване на размера ѝ или по-лека мярка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тити

    22 0 Отговор
    У нас контрола е нулев.

    16:56 28.08.2025

  • 2 разбор

    20 1 Отговор
    Така и не се научи кой е собственика и кой прибира парите.А това е важно.Защото собственика назначава кадрите и има задължение да са качествени.

    Коментиран от #4

    17:05 28.08.2025

  • 3 оня с коня

    2 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #7

    17:08 28.08.2025

  • 4 665

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "разбор":

    Разбра се , ама казионните рупори на пропаганда се снишават. На бивш мастит Висаджия , застрелян преди 9 г в София в комплекс Макси, сега фирмата се води на жена му. Държи десетки подобни обекта по морето.

    Коментиран от #5

    17:13 28.08.2025

  • 5 665

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "665":

    "Венис Марина"
    "Стефани Симеонова (по баща Стоименова), дъщеря на застреляния преди 8 години бизнесмен Веселин Стоименов, по прякор Дебелия, в столичния комплекс "Макси", за когото се смяташе, че е поел бизнеса на ВИС-2 след смъртта на Георги Илиев"

    Всички помяри се нахвърлиха на ония нещастници на плажа, по фирмата собственик никой не смее джавка.

    17:18 28.08.2025

  • 6 Аман от

    5 0 Отговор
    печалбари, не носещи отговорност...

    17:18 28.08.2025

  • 7 Смени плочата ве!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Само едно и също пееш!

    17:21 28.08.2025

  • 8 665

    7 1 Отговор
    Апропо , същото и с трагедията електрическо АТВ , там пък въобще не сме чули кой ги държи.
    Помярска държава, скачат на виновни, само ако са слаби.

    17:21 28.08.2025

  • 9 гдд

    3 0 Отговор
    в авиацията всичко си има ресурс и се подменя независимо дали е здраво или не а не някой да каже нужна ли е смяна или не

    17:28 28.08.2025

  • 10 В какво са обвинени

    6 0 Отговор
    Абе кажете защо е паднало детето. Кое в крайна сметка е скъсано? Какво е това дело, в какво са обвинени? Каква тетрадка, това не е трудова злополука.

    17:32 28.08.2025

  • 11 Излиза че

    2 0 Отговор
    Сблъскал се е парашута с украинския дрон където падна в созопол.

    17:37 28.08.2025

