Александър Николов: Ще се възползват от аферата "Боташ", когато има политическо напрежение

Държавата връща към пълноценен живот ПАВЕЦ "Чаира".

"Най-големият въпрос е защо чак сега и отговор няма да получим. В българската енергетика важните въпроси не се задават. Някой да чува нещо за "Боташ"? Ситуацията към момента показва какво представлява българската енергетика. Всички заедно ще плащаме сметката", заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов в "Денят ON AIR".

По думите му хората все още не са усетили ефекта от това, което е направено до момента, а именно - по-високи сметки.

"Лесно може да се отвори кутията на Пандора. Текущата ситуация е пряко свързана с така наречената "сглобка". В момента има единовластие и би било разумно сътворилите тази ситуация да спрат да обвиняват други", обясни той за Bulgaria ON AIR.

Случаят "Боташ"

Николов е категоричен, че не е имало намерения да се фалира "Булгаргаз".

"Проблемът с "Булгаргаз" е, че антикорупционното правителство отказа да разследва какво се е случило. Ще се възползват от аферата "Боташ", когато има политическо напрежение. За да има натиск към определена група, която ще се опита да направи политически проект", коментира бившият министър на енергетиката.

Според него "Чаира" е трябвало да се задейства отдавна.

"Някой е получавал сериозни стимули да не се случва ПАВЕЦ "Чаира". Парите ще дойдат от нас. Българската енергетика, ако се управлява нормално, генерира поне 400-500 млн. лв. на месец печалба. Но отиват другаде. България е най-богатата държава в ЕС на ресурси. Най-стратегическата страна в ЕС сме", изтъкна бившият енергиен министър.