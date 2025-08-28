Новини
България »
Всички градове »
Александър Николов: Ще се възползват от аферата "Боташ", когато има политическо напрежение

Александър Николов: Ще се възползват от аферата "Боташ", когато има политическо напрежение

28 Август, 2025 22:22 439 0

  • александър николов-
  • афера боташ-
  • политическо напрежение

"Някой е получавал сериозни стимули да не се случва ПАВЕЦ "Чаира". Парите ще дойдат от нас. Българската енергетика, ако се управлява нормално, генерира поне 400-500 млн. лв. на месец печалба. Но отиват другаде", коментира бившият министър на енергетиката 

Александър Николов: Ще се възползват от аферата "Боташ", когато има политическо напрежение - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавата връща към пълноценен живот ПАВЕЦ "Чаира".

"Най-големият въпрос е защо чак сега и отговор няма да получим. В българската енергетика важните въпроси не се задават. Някой да чува нещо за "Боташ"? Ситуацията към момента показва какво представлява българската енергетика. Всички заедно ще плащаме сметката", заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов в "Денят ON AIR".

По думите му хората все още не са усетили ефекта от това, което е направено до момента, а именно - по-високи сметки.

"Лесно може да се отвори кутията на Пандора. Текущата ситуация е пряко свързана с така наречената "сглобка". В момента има единовластие и би било разумно сътворилите тази ситуация да спрат да обвиняват други", обясни той за Bulgaria ON AIR.
Случаят "Боташ"
Николов е категоричен, че не е имало намерения да се фалира "Булгаргаз".

"Проблемът с "Булгаргаз" е, че антикорупционното правителство отказа да разследва какво се е случило. Ще се възползват от аферата "Боташ", когато има политическо напрежение. За да има натиск към определена група, която ще се опита да направи политически проект", коментира бившият министър на енергетиката.
Според него "Чаира" е трябвало да се задейства отдавна.

"Някой е получавал сериозни стимули да не се случва ПАВЕЦ "Чаира". Парите ще дойдат от нас. Българската енергетика, ако се управлява нормално, генерира поне 400-500 млн. лв. на месец печалба. Но отиват другаде. България е най-богатата държава в ЕС на ресурси. Най-стратегическата страна в ЕС сме", изтъкна бившият енергиен министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол