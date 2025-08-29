Новини
Шофьор завежда дело срещу МВР

29 Август, 2025 08:36 3 048 36

Автомобилът му бил блъснат по време на верижна катастрофа, за която той нямал вина

Георги Димитров от Русе е поредната жертва на фалшиво положителен тест за наркотици. Автомобилът му бил блъснат по време на верижна катастрофа край град Левски, за която той нямал вина. Всички участници в произшествието били тествани за алкохол и наркотици, неговата проба се оказала положителна за амфетамин, съобщи Нова тв.

Катастрофата станала през октомври миналата година, а в колата пътувал със съпругата си и двете си дъщери. При инцидента жената пострадала и била откарана в болница заедно с голямото си дете.

„Никога не съм употребявал забранени субстанции или пък алкохол преди да шофирам. Бях използвал само спрей против хрема, а тестът ми за дрога излезе положителен. Предложиха ми да дам кръвна проба и се съгласих. Трябваше да бъда арестуван, но нямаше кой да си погрижи за малката ми дъщеря”, разказа потърпевшият.

Той заяви, че ще заведе дело срещу МВР и апелира да се промени закона, защото „всички страдаме от фалшиво положителните проби”. Димитров настоя да се отворят повече лаборатории и резултатите да излизат до седмица.


  • 1 честен ционист

    37 8 Отговор
    Скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47.

    Коментиран от #2

    08:38 29.08.2025

  • 2 Коко

    13 18 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И твоят тест май ще положителен за наркотици!?

    08:41 29.08.2025

  • 3 Петър

    76 1 Отговор
    Тези тестове за наркотични вещества за водачите на МПС, в този им вид, трябва да бъдат забранени.

    08:43 29.08.2025

  • 4 Пич

    82 2 Отговор
    Това не е МВР , това е малоумие на "законотворците" ! Оня старшината който ви спира , го задължават при ПТП да ви тества , на всичкото отгоре са му дали фалшиви тестове с което всички са съгласни , и са разписали малоумни действия който трябва да бъдат извършени срещу вас без доказателства ! Полицая работи по малоумния закон , извод - Трябва да набием и изхвърлим законотворците от парламента !!!

    08:44 29.08.2025

  • 5 Майора

    50 2 Отговор
    мВР явно не ги интересува това! Как може на просто Киро пробата му да излезне след 3 дни?

    08:49 29.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    44 3 Отговор
    За-КОН, не за-наши❗
    Тестовете НЕ важат за полЮцаи, щотонимало много фалшовоположителни, ама за байчовците- важат пък ние после да доказваме, " че нямаме сестра"❗

    08:55 29.08.2025

  • 7 то има много дела срещу МВР

    10 2 Отговор
    пазбира се те имат прависти . наредбите и законите се променят постоянно . пътната полиция хваща наркоупотребилите . по молба на жертви на пътя . това е от 5 години . верижните катастрофи са опасни . опянчен с наркотици го водят в затвора . но може да възрази . мвр има отдел за наркотици . от там лесно могат да проверят катастрофиралия дали е наркоман , неадекватен , дали е болен , дали е мръднал . това е като да хванеш някой от улицата и да го арестуваш че е сериен убиец . ето жертви има . а убиици няма . трактора , божанец , а той как ще се утърве . има подобни случаи .

    08:57 29.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 1 Отговор
    Коланите са задължителни за байчо, даже ни глобяват- "ЗАЩОТО СЕ ГРИЖЕЛИ ЗА НАС"❗
    А за милЮ и бакшишУ не са задължителни- те безсмъртни ли са❗
    Нас ни е ГРИЖА ЗА ТЯХ‼️

    08:58 29.08.2025

  • 9 Даниел

    25 1 Отговор
    Закона не е много добър,но ако се въведът надеждни тестове биха се минимализирали невинните жертви!
    Има държави в Европа където някой леки опиати са позволени(марихуана),но там имат система за тестване която установява дали си под въздействието на опиата.
    Защо длъжностни лица и висши управници не се тестват с този вид тестове,това би било справедливо спрямо обикновените граждани!!!???

    09:04 29.08.2025

  • 10 така е.

    35 3 Отговор
    Но най-отвратителното в случая,че самото МВР отказа да се тества с тези прибори.Целта е една-поставена им е задача да се пълни бюджета.Намаляват ли жертвите,пияните и наркоманите на пътя?Категорично не.Продължават да се крият зад храстите,а това е репресия спрямо населението.Навсякъде по света полицията е явна и не се крие.Тя е в помощ на пътното движение.Навсякъде има табели с нарисувана камера.Големи табели които се виждат от далече и ни уведомява-снима се.В края на трасето пак табела-край на снимките.Та питам,там нямат ли бюджет?

    Коментиран от #29

    09:04 29.08.2025

  • 11 Ония с фордо

    25 3 Отговор
    Тези тестове с които дори полицаите отказват да се тестват са пуснати за да се малтретират хората по пътищата защото теста неможе да направо разлика между употребил (преди една седмица) и под въздействието на наркотици ! Лекарствени препарати срещу болко и алергии с минимално количество опиати в тях които можеш свободно и без рецепта да си купиш от аптеката след употребата им дрегера те изкарва наркоман !
    При алкохола е друга работа там си има точна скало която показва в реално време профилите но там дори има монмална толерантна граница от 0,5 остатъчен алкохол

    09:09 29.08.2025

  • 12 Слуга на дявола

    14 2 Отговор
    В българия явно внасят тестове с изтекъл срок или бракувани и освен това сега сме 2025 и не могат да създадат една или няколко лаборатории с които да се реши бързо виновен или невинен пари за бомби в държавата има а за народа няма ако производителите на медикаменти не указват реалното садържание също трябва да са виновни неможе от един аспирин дате изкарат наркоман

    Коментиран от #20

    09:10 29.08.2025

  • 13 Ненчо

    16 2 Отговор
    Да се рестартира полицията по примера на Грузия.Закриха министерството и един месец нямаше КАТ.Назначиха се нови кадри и пътните репресии спряха.Да добавя,че още по времето на "свободния"месец,рязко намаляха катастрофите и жертвите на пътя.А тук докато пътна полиция не е в помощ на пътния поток,ще е така и ще се влошава.

    09:10 29.08.2025

  • 14 Механик

    6 11 Отговор
    Леки опиати викаш?
    Тоест, е нормално да ми седнеш зад волана и да се хилиш непрекъснато?
    Не ви ли светва лампата, че щом се хилите безпричинно, значи нещо в главата не е наред????

    Коментиран от #16, #30

    09:10 29.08.2025

  • 15 Ъхъъъ

    17 1 Отговор
    То е ясно, МВР не тества с тези фалшиви полеви тестове собствените си служители. Ясно е на всички защо !
    Само за данъкоплатците важи това …

    09:16 29.08.2025

  • 16 Явно

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    И твойта глава не е у ред щом правиш такива строго научни изказвания

    09:19 29.08.2025

  • 17 утре докторите могат да искат да оперира

    2 3 Отговор
    само ненаркомани . тест на всеки пациент . ако е дрогиран , вън от болницата . а човешко ли е . оставят висящи подобни теми . налагат други . пожари , пари за армиите , инфлация .

    09:19 29.08.2025

  • 18 Опорка

    12 0 Отговор
    Резултатите трябва да излизат до 24 часа, не до седмица. Малоумна "държава".

    09:23 29.08.2025

  • 19 Пак поредната Божа кравичка!?

    2 15 Отговор
    " а тестът ми за дрога излезе положителен." -каква невинност търси този, на всички останали отрицателни, само неговата положителна!? Като се съмнява в пробата, да поиска ново изследване. Затова тези доказателства трябва да стават светкавично, за да няма после спорове. Щял да съди МВР, а това е от гърба на народа!?

    Коментиран от #21, #23

    09:23 29.08.2025

  • 20 зулуса

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Слуга на дявола":

    Да,но след аспирина-в ареста.Тук е трагедията.Унижението и отнемане на книжката за месеци напред.Колата на някакъв паркинг.Има много случаи да я получиш разбита,с липси.Ако все пак някога си получиш книжката и колата,това става без каквото е извинение,обезщетение.Дори ти ги връщат с отвръщение-пак ще ни паднеш.

    09:30 29.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пак поредната Божа кравичка!?":

    Чукча -писател, не читател❗
    "Като се съмнява в пробата, да поиска ново изследване"🤔
    Стигна ли до ...
    "Предложиха ми да дам кръвна проба и се съгласих."
    Явно НЕ❗

    Коментиран от #26

    09:32 29.08.2025

  • 22 Някой

    5 0 Отговор
    "апелира да се промени закона, защото „всички страдаме от фалшиво положителните проби”"

    Това безобразие и всички други безобразаия в така наречената ни държава, са резултат от "работата" на 90% некомпетентни от общо 240 ни депутати. И от начина по който гласуват над пловината от 2 млн още по-некомпетентни избиратели роби на наследствени "червени" дерибей.

    09:34 29.08.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пак поредната Божа кравичка!?":

    Сбъркано КРИВОСЪДИЕ:
    "Виновен до доказване на противното!

    09:34 29.08.2025

  • 24 ЧОЧО

    5 2 Отговор
    Целта е да се тормозят хората!

    09:35 29.08.2025

  • 25 В рамките на допустимото

    1 7 Отговор
    По добре 1 фалшив от 10, отколкото 9пубийци на пътя. Ухйте го евразийци

    09:42 29.08.2025

  • 26 Не си Бай,

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    а си бахур, Щом са му предложили кръвна проба, защо търси причини това да не стане? Не може ли да вземе детето с него и даде кръвна проба? Много станахте главочите в България, затова все към дъното падаме!

    Коментиран от #36

    09:45 29.08.2025

  • 27 Един

    5 0 Отговор
    Трябва всички шофьори да се обединим и да заведем дело СРЕЩУ РЕКЕТЬОРИТЕ ! ! !

    и не са само за положителните тестове, които самите милиционери отказват!

    09:46 29.08.2025

  • 28 Фикри

    4 0 Отговор
    Тая сага с тия фалшиви тестове за дрога колко време продължава и никой политик не предприема нищо.
    А защо спряха да тестват полицаите преди работа с тях ? Имаше едн акция в Бургас и после нищо ...

    09:50 29.08.2025

  • 29 зашката

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "така е.":

    имат мозък, а ние празночувален парламент

    09:51 29.08.2025

  • 30 Пустиняк врачанин

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Оди се фърли от 8-ми етаж.

    09:54 29.08.2025

  • 31 Aфрикански

    1 0 Отговор
    Ти не четеш ли бе серсем? Сложи си очила! Арестуван е ЧОВЕКА! ЗАТОВА ДЕТЕТО МУ Е ОСТАНАЛО само!

    09:58 29.08.2025

  • 32 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор
    Ефектите от пушенето на канабис се проявяват след 10 минути и траят приблизително 2 до 3 часа. При консумация на канабис (например под формата на бисквитки), ефектът се проявява след повече време (от 30 минути до 1 час, понякога по-дълго), а продължителността на ефектите е от 3 до 10 часа, в зависимост от дозата. THC може да се открие в кръвта за много дълго време: до 12 часа или повече при редовни потребители. Може да се открие и в урината в продължение на няколко дни.
    И сега трябва да се диференцира употребил и под моментно въздействие

    10:03 29.08.2025

  • 33 Неразбран

    0 0 Отговор
    Мисля че не едно а няколко дела трябва да се заведат:-
    -пропуснати ползи
    -клевета на база фалшив тест
    -уронване на престиж

    10:04 29.08.2025

  • 34 да спре да шофира

    0 0 Отговор
    един друг за 3 г 4 пъти фалшив тест . явно в неговия район комисарите само него проверяват , а все фалшив резултат . смях .

    10:05 29.08.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Не си Бай,":

    Не ти е лесно да си Т.Ъ.П. ❗
    Сигурно ти е трудно да пишеш и да дишаш едковременно❗
    Може би затова ти е трудно да разделяш смисъла в две различни изречения❗

    10:12 29.08.2025

