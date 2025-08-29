Шофьор завежда дело срещу МВР

Георги Димитров от Русе е поредната жертва на фалшиво положителен тест за наркотици. Автомобилът му бил блъснат по време на верижна катастрофа край град Левски, за която той нямал вина. Всички участници в произшествието били тествани за алкохол и наркотици, неговата проба се оказала положителна за амфетамин, съобщи Нова тв.
Катастрофата станала през октомври миналата година, а в колата пътувал със съпругата си и двете си дъщери. При инцидента жената пострадала и била откарана в болница заедно с голямото си дете.
„Никога не съм употребявал забранени субстанции или пък алкохол преди да шофирам. Бях използвал само спрей против хрема, а тестът ми за дрога излезе положителен. Предложиха ми да дам кръвна проба и се съгласих. Трябваше да бъда арестуван, но нямаше кой да си погрижи за малката ми дъщеря”, разказа потърпевшият.
Той заяви, че ще заведе дело срещу МВР и апелира да се промени закона, защото „всички страдаме от фалшиво положителните проби”. Димитров настоя да се отворят повече лаборатории и резултатите да излизат до седмица.
1 честен ционист
Коментиран от #2
08:38 29.08.2025
2 Коко
До коментар #1 от "честен ционист":И твоят тест май ще положителен за наркотици!?
08:41 29.08.2025
3 Петър
08:43 29.08.2025
4 Пич
08:44 29.08.2025
5 Майора
08:49 29.08.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Тестовете НЕ важат за полЮцаи, щотонимало много фалшовоположителни, ама за байчовците- важат пък ние после да доказваме, " че нямаме сестра"❗
08:55 29.08.2025
7 то има много дела срещу МВР
08:57 29.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А за милЮ и бакшишУ не са задължителни- те безсмъртни ли са❗
Нас ни е ГРИЖА ЗА ТЯХ‼️
08:58 29.08.2025
9 Даниел
Има държави в Европа където някой леки опиати са позволени(марихуана),но там имат система за тестване която установява дали си под въздействието на опиата.
Защо длъжностни лица и висши управници не се тестват с този вид тестове,това би било справедливо спрямо обикновените граждани!!!???
09:04 29.08.2025
10 така е.
Коментиран от #29
09:04 29.08.2025
11 Ония с фордо
При алкохола е друга работа там си има точна скало която показва в реално време профилите но там дори има монмална толерантна граница от 0,5 остатъчен алкохол
09:09 29.08.2025
12 Слуга на дявола
Коментиран от #20
09:10 29.08.2025
13 Ненчо
09:10 29.08.2025
14 Механик
Тоест, е нормално да ми седнеш зад волана и да се хилиш непрекъснато?
Не ви ли светва лампата, че щом се хилите безпричинно, значи нещо в главата не е наред????
Коментиран от #16, #30
09:10 29.08.2025
15 Ъхъъъ
Само за данъкоплатците важи това …
09:16 29.08.2025
16 Явно
До коментар #14 от "Механик":И твойта глава не е у ред щом правиш такива строго научни изказвания
09:19 29.08.2025
17 утре докторите могат да искат да оперира
09:19 29.08.2025
18 Опорка
09:23 29.08.2025
19 Пак поредната Божа кравичка!?
Коментиран от #21, #23
09:23 29.08.2025
20 зулуса
До коментар #12 от "Слуга на дявола":Да,но след аспирина-в ареста.Тук е трагедията.Унижението и отнемане на книжката за месеци напред.Колата на някакъв паркинг.Има много случаи да я получиш разбита,с липси.Ако все пак някога си получиш книжката и колата,това става без каквото е извинение,обезщетение.Дори ти ги връщат с отвръщение-пак ще ни паднеш.
09:30 29.08.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "Пак поредната Божа кравичка!?":Чукча -писател, не читател❗
"Като се съмнява в пробата, да поиска ново изследване"🤔
Стигна ли до ...
"Предложиха ми да дам кръвна проба и се съгласих."
Явно НЕ❗
Коментиран от #26
09:32 29.08.2025
22 Някой
Това безобразие и всички други безобразаия в така наречената ни държава, са резултат от "работата" на 90% некомпетентни от общо 240 ни депутати. И от начина по който гласуват над пловината от 2 млн още по-некомпетентни избиратели роби на наследствени "червени" дерибей.
09:34 29.08.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "Пак поредната Божа кравичка!?":Сбъркано КРИВОСЪДИЕ:
"Виновен до доказване на противното!
09:34 29.08.2025
24 ЧОЧО
09:35 29.08.2025
25 В рамките на допустимото
09:42 29.08.2025
26 Не си Бай,
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":а си бахур, Щом са му предложили кръвна проба, защо търси причини това да не стане? Не може ли да вземе детето с него и даде кръвна проба? Много станахте главочите в България, затова все към дъното падаме!
Коментиран от #36
09:45 29.08.2025
27 Един
и не са само за положителните тестове, които самите милиционери отказват!
09:46 29.08.2025
28 Фикри
А защо спряха да тестват полицаите преди работа с тях ? Имаше едн акция в Бургас и после нищо ...
09:50 29.08.2025
29 зашката
До коментар #10 от "така е.":имат мозък, а ние празночувален парламент
09:51 29.08.2025
30 Пустиняк врачанин
До коментар #14 от "Механик":Оди се фърли от 8-ми етаж.
09:54 29.08.2025
31 Aфрикански
09:58 29.08.2025
32 Луд Скайуокър
И сега трябва да се диференцира употребил и под моментно въздействие
10:03 29.08.2025
33 Неразбран
-пропуснати ползи
-клевета на база фалшив тест
-уронване на престиж
10:04 29.08.2025
34 да спре да шофира
10:05 29.08.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #26 от "Не си Бай,":Не ти е лесно да си Т.Ъ.П. ❗
Сигурно ти е трудно да пишеш и да дишаш едковременно❗
Може би затова ти е трудно да разделяш смисъла в две различни изречения❗
10:12 29.08.2025