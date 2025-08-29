Новини
Пътнически влак от Бургас към София дерайлира в Старозагорско СНИМКА

29 Август, 2025 10:04

Инцидентът е станал тази сутрин

Снимка: БГНЕС
Пътнически влак е дерайлирал тази сутрин след село Калитиново в посока Стара Загора, съобщи бТВ.

Композицията се е движила от Бургас към София. Не се е обърнала. Няма пострадали хора.

Сигнал за случилото се е получен в 9,16 часа. Дерайлирал е първият вагон.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Транспортния министър.....

    10 0 Отговор
    Има светлина в тунела за БДЖ.... и доказателството е на два дни по един дерайлирал влак.

    10:06 29.08.2025

  • 3 релсите са леш

    7 0 Отговор
    ама се мълчи

    10:07 29.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    БДЖ-Боже Дано стигна Жив.

    10:10 29.08.2025

  • 5 Комунист

    12 1 Отговор
    Комунизмът за 45 години ви построи всичко, а след 35 не само не направихте нищо през “Демокрацията”, ами вече не знаете как работи построеното преди вас. Позор за България!

    10:11 29.08.2025

  • 6 у нас има много инциденти

    2 0 Отговор
    такъв е превоза . закъснява , делайлира , крадат му бензина и нафтата . кесенето не е екскурзия . но се случва . висели са . поне няма тероризам . гарите са обект от години . буново , в РФ , а и крокус . рециклирани влакове . ще вдигат билетите .

    10:12 29.08.2025

  • 7 Много зачестиха тези случай

    0 1 Отговор
    Вероятно са саботажи от партизаните на Коце от Възраждане!

    Коментиран от #9

    10:13 29.08.2025

  • 8 Един

    1 0 Отговор
    До кога крадеца Грозданчо ще се плези по телевизиите, а БДЖ е в пълен разпад!!!
    Милиарди европейска пара се харчи - на лице нищо! Гроздето за ново ферари и нова пача ли събира? Не се ли наяде тоя!

    10:14 29.08.2025

  • 9 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Много зачестиха тези случай":

    Не бе,Путин е виновен

    10:15 29.08.2025

