Пътнически влак от Бургас към София дерайлира в Старозагорско СНИМКА

Пътнически влак е дерайлирал тази сутрин след село Калитиново в посока Стара Загора, съобщи бТВ.
Композицията се е движила от Бургас към София. Не се е обърнала. Няма пострадали хора.
Сигнал за случилото се е получен в 9,16 часа. Дерайлирал е първият вагон.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Транспортния министър.....
10:06 29.08.2025
3 релсите са леш
10:07 29.08.2025
4 Последния Софиянец
10:10 29.08.2025
5 Комунист
10:11 29.08.2025
6 у нас има много инциденти
10:12 29.08.2025
7 Много зачестиха тези случай
Коментиран от #9
10:13 29.08.2025
8 Един
Милиарди европейска пара се харчи - на лице нищо! Гроздето за ново ферари и нова пача ли събира? Не се ли наяде тоя!
10:14 29.08.2025
9 Сталин
До коментар #7 от "Много зачестиха тези случай":Не бе,Путин е виновен
10:15 29.08.2025