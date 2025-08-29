Пътнически влак от Бургас към София дерайлира в Старозагорско СНИМКА

Пътнически влак е дерайлирал тази сутрин след село Калитиново в посока Стара Загора, съобщи бТВ.

Композицията се е движила от Бургас към София. Не се е обърнала. Няма пострадали хора.

Сигнал за случилото се е получен в 9,16 часа. Дерайлирал е първият вагон.