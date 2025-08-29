Новини
От понеделник отново вдигат тол таксите за камиони и тирове

29 Август, 2025 12:20 888 19

  • тол такси-
  • камиони-
  • тирове-
  • тол система

Това е второ увеличение на цените от началото на годината

От понеделник отново вдигат тол таксите за камиони и тирове - 1
Снимка: БГНЕС
Важна промяна за шофьорите на камиони и тирове. От понеделник държавата отново вдига тол таксите, съобщава бТВ.

Така от 1 септември - превозните средства над 3,5 тона ще трябва да плащат 10 % по-висока такса.

Това е второ увеличение на цените от началото на годината. През април държавата отново вдигна таксите с 10 %.

Така например, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, от 1 септември ще бъде 12 лева.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето кой прави инфлация.

    11 3 Отговор
    В една икономика на първо място е евтиният транспорт.

    12:25 29.08.2025

  • 2 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Няма страшно, народа плаща. Сиене на 30 кинта, млякото на 8....

    12:29 29.08.2025

  • 3 Гост

    6 0 Отговор
    Таксиджиите изкарват 12 лева на един курс, а тираджията бълха го ухапала нали са близки на Бойко мутрата.

    12:34 29.08.2025

  • 4 бгполитик

    11 0 Отговор
    вдигаме всичко! ще ви изкъртиме от кражби!!!

    12:42 29.08.2025

  • 5 ЗА КОКОШКА НЯМА

    6 1 Отговор
    ПРОШКА НАРОДА ПЛАЩА ЯКО. ЗА ПАСКАЛ ШИШ ТУПАКА И ОКОЛО ОКОЛО ПРОШКА ВИНАГИ, НО ТУК ДА ТАМ ПРОШКА НЯМА. ЗАБАВЯ СЕ, НО НЕ СЕ ЗАБРАВЯ.

    12:42 29.08.2025

  • 6 ДАЙ

    2 5 Отговор
    Камионите са тези, които разбиват пътищата и правят най- тежките катастрофи. Да им вдигнат двойно таксите !

    Коментиран от #10, #18

    12:43 29.08.2025

  • 7 Сзо

    4 0 Отговор
    .....иначе инфлацията е 2.5%

    12:51 29.08.2025

  • 8 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    5 1 Отговор
    Харесва ли ви постната пица на ГЕРБ Ново начало ?
    Пак не гласувайте или гласувайте за тях или някоя от патериците им.

    12:52 29.08.2025

  • 9 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 2 Отговор
    Защо сте забранили коментарите под постовете на ypвата на бойко Късопейкин ?
    То е ясно, че го активираха дебелаците да прави циркове, докато окрадоха 16,5 млрд. заеми.

    12:52 29.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шофьор на ТИР

    4 1 Отговор
    А аз още си чакам левчето на литър нафта от мошеника Делю фактурата, слугата на ковачки.

    12:53 29.08.2025

  • 12 Абе

    1 2 Отговор
    Защо спирате мненията под новините за наркоманчето вожд на Възраждането? Кога ще направи един протест срещу Тошковците и Пламенките? Срещу корумпираните, срещу укриващите пари, данъци, печалби, осигуровки? Срещу даващите ниски заплати? Срещу сивите пари? Срещу строителната мафия, фармацевтичнста мафия? Кога? Или те са от същите?

    12:57 29.08.2025

  • 13 Некой

    0 0 Отговор
    Е, сега ПеПейките в АПИ трябва да успеят да запълнят малко очертанията от пътища.

    13:09 29.08.2025

  • 14 Мисира

    4 1 Отговор
    В Румъния нямат тол а са на винетка и е много по евтино!Тука се плаща здраво път няма!!! Къде е парата се пита в задачата?

    13:12 29.08.2025

  • 15 бай чемодан: преизберете ме пак

    5 1 Отговор
    не се плашете
    обещаваме догодина таксата да бъде в
    същия размер
    в евро де

    13:13 29.08.2025

  • 16 менда

    1 0 Отговор
    Хазната е празна -нов 250 милиона заем да закърпят септември,шиши спря продажбата на 4400 имота с парите герб смятаха да закърпят годината в Плевен зрее бунт..... бойче се тресе от страх територийката я бройте фалирала

    13:22 29.08.2025

  • 17 Ко каза

    1 0 Отговор
    Еми чудесно.После се чудете защо се вдигат цените на всичко. Гарантирам, че никой в тази държава не може да отговори колко пари се събират от тол такси и винетки .

    13:25 29.08.2025

  • 18 НА ти

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДАЙ":

    Хич не си умен нали знаеш.

    13:28 29.08.2025

  • 19 зевзек

    1 0 Отговор
    вчера гледах един репортаж, от Босна и Херцеговина, страна която не е в ЕС, най бедната в Западните Балкани, пътищата между селата им са като нови, свети асфалта, боята е на мястото си, няма клони и храсталаци, европейски пътища, а какво имаме у нас, не е за казване

    13:35 29.08.2025

