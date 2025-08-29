От понеделник отново вдигат тол таксите за камиони и тирове

Важна промяна за шофьорите на камиони и тирове. От понеделник държавата отново вдига тол таксите, съобщава бТВ.
Така от 1 септември - превозните средства над 3,5 тона ще трябва да плащат 10 % по-висока такса.
Това е второ увеличение на цените от началото на годината. През април държавата отново вдигна таксите с 10 %.
Така например, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, от 1 септември ще бъде 12 лева.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ето кой прави инфлация.
12:25 29.08.2025
2 ООрана държава
12:29 29.08.2025
3 Гост
12:34 29.08.2025
4 бгполитик
12:42 29.08.2025
5 ЗА КОКОШКА НЯМА
12:42 29.08.2025
6 ДАЙ
Коментиран от #10, #18
12:43 29.08.2025
7 Сзо
12:51 29.08.2025
8 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Пак не гласувайте или гласувайте за тях или някоя от патериците им.
12:52 29.08.2025
9 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
То е ясно, че го активираха дебелаците да прави циркове, докато окрадоха 16,5 млрд. заеми.
12:52 29.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Шофьор на ТИР
12:53 29.08.2025
12 Абе
12:57 29.08.2025
13 Некой
13:09 29.08.2025
14 Мисира
13:12 29.08.2025
15 бай чемодан: преизберете ме пак
обещаваме догодина таксата да бъде в
същия размер
в евро де
13:13 29.08.2025
16 менда
13:22 29.08.2025
17 Ко каза
13:25 29.08.2025
18 НА ти
До коментар #6 от "ДАЙ":Хич не си умен нали знаеш.
13:28 29.08.2025
19 зевзек
13:35 29.08.2025