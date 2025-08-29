Тежка катастрофа на АМ „Тракия“

Младежи са в тежко състояние след катастрофа на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията. Инцидентът станал на 28 август в района на 118 км в посока София. Ударили са се два автомобила с чуждестранна регистрация. 51-годишен шофьор блъснал кола, в която пътували петима души.
В болница с различни травми са настанени 60-годишен мъж и спътниците му - жена на 45 години, тийнейджърка на 12 години, 18-годишно момиче и 22-годишен младеж. Последните двама са с опасност за живота. Тестовете за алкохол и наркотици на 51-годишния водач са отрицателни.
Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, на когото е взета кръвна проба за химически анализ. По случая се води разследване.
