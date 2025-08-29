Новини
Тежка катастрофа на АМ „Тракия“

29 Август, 2025

Двама младежи се борят за живота си

Младежи са в тежко състояние след катастрофа на АМ „Тракия“, съобщиха от полицията. Инцидентът станал на 28 август в района на 118 км в посока София. Ударили са се два автомобила с чуждестранна регистрация. 51-годишен шофьор блъснал кола, в която пътували петима души.

В болница с различни травми са настанени 60-годишен мъж и спътниците му - жена на 45 години, тийнейджърка на 12 години, 18-годишно момиче и 22-годишен младеж. Последните двама са с опасност за живота. Тестовете за алкохол и наркотици на 51-годишния водач са отрицателни.

Няма данни за употреба на алкохол от страна на другия участник, на когото е взета кръвна проба за химически анализ. По случая се води разследване.


  • 1 ФЕЙК

    7 0 Отговор
    Свидетелствата за управление на МПС трябва да се разделят вече на нови три категории: 1- АБДАЛ; 2- КЕЛЕШ; 3 - ГЪЗАР!

    13:12 29.08.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    На нас ни дайте МИЛИЦИОНЕРСКИ РЕКЕТ!
    На нас пътища и магистрали не ни трябват!

    Докато искате да ви обират с по 200-300 милиона годишно за глоби и подкрепяте МИЛИЦИОНЕРСКИЯ ПРОИЗВОЛ не се оплаквайте, че сте мрели по пътищата! Пътна безопасност с висене в храсталаците не се прави!

    13:25 29.08.2025

  • 3 Отзад са трима човека

    2 0 Отговор
    Жалко за пострадалите. Имали ли ли са колани. Дано оцелеят.

    13:26 29.08.2025

  • 4 транзитните башибозуци

    4 0 Отговор
    Станали германци, а местните - гасконски мускетари

    13:27 29.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Вдигнаха брутално глобите, и катастрофите намаляха.

    13:27 29.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор
    Старец, бабичка, две мистрии и некъв 22 годишен михлюзин, ходили на бесовица на морето. Защо ли не се учудвам... Дъртия е платил всичко... Обичайното.

    13:30 29.08.2025

  • 7 адаша

    2 0 Отговор
    И двата автомобила, с чужда регистрация. Оригиналдъ ...

    13:47 29.08.2025

  • 8 германци

    0 0 Отговор
    от новите

    13:51 29.08.2025

