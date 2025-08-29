Новини
Аса Хътчинсън: Американски компании търсят партньорство с Христо Ковачки в енергийни проекти

29 Август, 2025 15:04 457

Срещнах се и с Вашия министър на енергетиката г-н Станков. Той е впечатляваща личност и има визия за това какво може да бъде българското производство на енергия. Беше посочено, че преди десет години България е получавала 60% от газа си от Русия. Това вече се промени. И това е промяна, която България води. Мисля, че е от полза за цяла Европа, коментира още г-н Хътчинсън

Аса Хътчинсън е американски адвокат, бизнесмен и политик от Републиканската партия. Бил е 46-ият губернатор на Арканзас (2015–2023), прокурор на САЩ, конгресмен и заема две ключови позиции в администрацията на Джордж У. Буш – директор на DEA (2001) и заместник-министър на вътрешната сигурност (2003). През 2024 г. е кандидат за републиканската президентска номинация. По време на второто си посещение в България Аса Хътчинсън подчерта, че енергийният преход от въглища към по-чисти източници е стратегическа възможност за страната. Той изрази готовност американски компании да подкрепят проекти на Христо Ковачки в областта на алтернативните технологии и зелена енергия, като част от по-широкото икономическо сътрудничество между двете държави. "Мястото на България е критично важно за цяла Европа и Съединените щати. Искаме да сме партньор на г-н Ковачки по пътя към по-зелено енергийно бъдеще за България, казва в интервю за "Гласове" Аса Хътчинсън.

- Г-н Хътчинсън, Вие сте човек с големи постижения и огромен опит, който е видял, направил и променил много неща. Как изглежда светът във Вашите очи днес? Военни конфликти, търговски войни, поляризация на обществото по всички важни теми… Как стигнахме дотук и, по-важното, какво още ни предстои?

- Преди всичко, много е хубаво да се върна в България. Това е второто ми пътуване тук, в София. Обичам хората, обичам страната и обичам приятелството със Съединените щати. Права сте – светът днес е труден и предизвикателен. Мисля, че това, което научихме, е, че трябва да работим заедно и че западните демокрации трябва да се обединят. Трябва да се подкрепяме взаимно както по отношение на сигурността, така и по отношение на независимостта. Това е една от причините, поради които съм тук – да аплодирам енергийната независимост и желанието на България да произвежда енергия, да я търси от западните съюзници и приятели, и да не бъде зависима от Русия, като същевременно подобрява енергетиката си така, че да бъде по-зелена и по-щадяща за околната среда. Така че това е светът, който виждам аз – свят на приятелства и сътрудничество. И мисля, че трябва да засилим това приятелство с България.
Мястото на България е критично важно за цяла Европа и за Съединените щати. Както нашето военно партньорство, така и нашата съвместна дейност по отношение на сигурността са от решаващо значение, а България играе водеща роля и това може да бъде от полза за страната. Фактът, че България се стреми да премине от въглища към газ, е реална възможност. Разбира се, бих искал да видя американско оборудване конкурентоспособно и използвано тук, в България. Можем да погледнем на ползите икономически, но също така и от гледна точка на свободата на пътуване. Например, бих искал България да стане страна без визи за Съединените щати.
- Имам само още две години от моята виза, така че наистина се надявам нещо да се промени.

- Абсолютно. И България работи много усилено, за да гарантира, че може да отговори на условията за този вид пътуване до Съединените щати. Така че има много ползи – заради инвестициите, които се правят в документи, защитени с биометрични данни, както и в по-зелена енергия. Всичко това е добро за икономиката на България и за свободата на пътуване.

- България е била енергиен център на Балканите. Мислите ли, че все още е такъв, а ако не – може ли да стане отново? Какви според Вас са бъдещите перспективи на този сектор?
- Радвам се, че зададохте този въпрос, защото има още какво да се каже. Знаете, че работихме с г-н Христо Ковачки.

- Да, и той също – извинявайте, че прекъсвам – разработва алтернативни методи за използване на въглища за добив на ценни и редки метали.

- Точно така.

- Мислите ли, че подобни проекти имат бъдеще?

- Да, има много възможности България да бъде по-енергийно независима. Това би могло да дойде от слънчевата енергия, от преобразуването на въглища, от разработването на допълнителни енергийни източници, както и от биогоривата. Г-н Ковачки е ангажиран с всичко това и ние искаме да бъдем добър партньор по отношение на подпомагането на този вид преобразуване към по-зелено енергийно бъдеще за България.

- Напоследък се говори много за зелени енергийни източници и за затваряне на въглищни централи. Възможно ли е да се премине изцяло към зелена енергия и какъв е американският опит в тази посока?
- Опитът на Съединените щати при преминаването от въглища към газ, а след това към повече зелена енергия, показва, че трябва да се върви с разумно темпо. Това не е нещо, което може да се направи изведнъж. Смятам, че това е добър урок и за България – че искате да се движите в тази посока, но това трябва да стане по начин, който не намалява енергията, необходима за бизнеса, потребителите и вашия начин на живот. България е добър пример за лидерство – преминава бързо от въглища към газ, но и към алтернативни енергийни източници. Това трябва да бъде аплодирано и мисля, че ще помогне да преминете по-бързо и в съответствие с изискванията на Европейския съюз. От това произтичат и добри икономически възможности. Срещнах се и с Вашия министър на енергетиката г-н Станков. Той е впечатляваща личност и има визия за това какво може да бъде българското производство на енергия. Беше посочено, че преди десет години България е получавала 60% от газа си от Русия. Това вече се промени. И това е промяна, която България води. Мисля, че е от полза за цяла Европа.

- Има ли бъдеще за въглищата у нас и по света?

- Това е наистина добър въпрос. Хубавото на технологиите е, че с тяхното развитие може би ще открием начин, по който въглищата да се използват екологично. Все още не сме стигнали дотам и в момента се отдалечаваме от тях, но трябва да продължим да изследваме технологиите, за да разберем дали може да има полезна цел и приложение за въглищата.

- Срещнахте се и с ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“. Разкажете ни малко повече за срещата Ви с тях.

- Това беше обмен на идеи, на първо място, за предизвикателствата, които възникват, и за това как американското партньорство може да бъде полезно. Например, в момента имате нужда от отопление на домовете. В същото време трябва да произвеждате енергия за мрежата. Това е когенерация. Трябва да развием повече когенерация, чрез която да можете да задоволите нуждите на потребителите от топлина, като същевременно се произвежда енергия за мрежата. Добър пример за технология е желанието ви за слънчева енергия. Тя обаче не е надеждна за 24-часовите нужди на потребителите и на енергийната система на страната. Затова трябва да можете да съхранявате тази енергия. Тук идват американските компании – една от тях е Curtis Stout, енергийна компания, която може да улесни съхранението на енергия, за да се подава равномерно в мрежата. Това са част от разговорите, които водим. Финансирането е голяма част от тях – необходими са средства за тези инвестиции. Работим с Експортно-импортната банка на Съединените щати, за да помогнем в осигуряването на финансиране. Министър Станков също говори за връзката с тази банка, която може да подпомогне финансирането на някои от инвестициите в България.


