Заместник-кмет на София отмени ремонт на ключов булевард в София

29 Август, 2025 20:01 585 2

29 Август, 2025 20:01 585 2

Кметът на "Люлин" не бил съгласен с действията на Столичната община

Заместник-кмет на София отмени ремонт на ключов булевард в София - 1
Снимка: Фейсбук/ СОС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-кметът по „Обществено строителство“ Никола Лютов отменя предвидения ремонт на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Адам Мицкевич“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“ в район „Люлин“. Повече за причините и последствията от отмяната на ремонта вижте в публикуваната официална позиция.

Това става ясно от публикация в страницата във "Фейсбук" на Столичната община.

ПОЗИЦИЯ на заместник-кмет на направление „Обществено строителство“ по повод текущ ремонт на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Адам Мицкевич“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“

Във връзка с неверни твърдения и несъгласие да се осъществи ремонт на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Адам Мицкевич“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“ на Георги Тодоров, районен кмет на район „Люлин“, изразени в писмо до Столична община и публикации в социалните мрежи, заявявам следното:

Възложих извършването на текущ ремонт на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Адам Мицкевич“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“, район „Люлин“ и район „Връбница“, защото то представлява ключова инфраструктура не само за район „Люлин“, но и за районите „Връбница“, „Сердика“, „Надежда“ и „Илинден“. Държа да подчертая, че:

Бул. „Сливница“ е основна входно-изходна артерия, която представлява връзка на северните и източните квартали и центъра на София с Околовръстния път и международните коридори;

Бул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Адам Мицкевич“ са част от бъдещия втори градски ринг (обслужващия ринг) за въпросните 4 района на северна София;

Чрез системата на Контактен център на Столична община има постъпили множество сигнали от граждани за въпросното кръстовище;

На кръстовището е констатирано наличие на образували се коловози и пропадания на пътната настилка, компрометирани участъци, мрежовидни пукнатини, единични надлъжни и напречни пукнатини и множество пропаднали ревизионни и дъждоприемни шахти (видно и от приложения снимков материал), които застрашават живота и здравето на гражданите, движещи се по него.

Поради ясно изразеното несъгласие и заявената от страна на районния кмет на район „Люлин“ позиция, че посоченото кръстовище не е сред приоритетите на местната администрация, отменям ремонтните дейности.

Макар Направление „Обществено строителство“ да няма ангажимент да съгласува дейностите по текущ ремонт на уличната мрежа с районните администрации, желанието ни винаги е било да работим там, където всички, включително районните кметове, виждаме смисъл и стойност.

Във връзка с позицията на г-н Георги Тодоров, кмет на район „Люлин“, публикувана на 28 август, бих искал, вместо да политиканстваме, да подкрепяме твърденията си с цифри и доказателства:

Г-н Тодоров, на практика, блокира инвестиционно намерение на Столична община с прогнозен размер от около 1,2 млн. лв. Макар че това безспорно е една много значима инвестиция в района, тя нямаше да е толкова критично важна, ако кметът на район „Люлин“ успяваше да се възползва от различните разработени механизми за финансиране и изпълнение на благоустройствени ремонтни дейности, които в съответствие с управленския приоритет на г-н Терзиев за децентрализация ежегодно са на разположение на всяка районна администрация.

Данните за район „Люлин“ изглеждат по следния начин:

За 2024 г. са разпределени целеви бюджетни средства в размер на 653 065 лв., от които от район „Люлин“ са усвоени 391 758 лв., и са останали неусвоени 261 307 лв. Наложи се не г-н Тодоров, а Направление „Обществено строителство“ да процедира инвестирането на неусвоените средства в района през други механизми, за да може „Люлин“ да става по-сигурен и по-привлекателен за софиянци.

За 2025 г. са разпределени целеви бюджетни средства в размер на 653 065 лв., от които до днес – 29 август – от страна на район „Люлин“ не е усвоена нито стотинка. Все още финансовата година не е завършила, затова апелирам гражданите да проследят изпълнението в следващите няколко месеца.

От компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ (или т. нар. заем за ремонт и изграждане на тротоари на Столична община) за периода от 2023 г. до септември 2026 г. са разпределени за реализиране от страна на район „Люлин“ 2 592 000 лв., от които до 29.08.2025 г. са усвоени 347 274 лв., а 2 244 726 лв. остават неусвоени.

По отношение на твърденията на г-н Тодоров, че многократно е пледирал за ремонт на много по-проблемни участъци от пътната инфраструктура в район „Люлин“ – предложенията за включване на обекти в капиталовата програма от страна на районните кметове следва да бъдат отражение на инфраструктурните приоритети на района. При направена справка в направление „Обществено строителство“ се установи, че от администрацията на район „Люлин“ не са постъпвали никакви предложения за ремонт на цитираните от г-н Тодоров кръстовища и пътни участъци.

Бих искал да изразя голямото си съжаление от това, че отмяната на ремонта на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Адам Мицкевич“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“ ще се отрази и на другите три района – „Илинден“, „Надежда“ и „Връбница“, чиито кметове оказаха пълно съдействие на Столична община в подготовката за ремонта. Колеги, благодарности за проявения професионализъм и волята да отстоявате важните за районите ви инфраструктурни проекти. Съдействието на районните администрации винаги е било ключово за реализирането на инвестиции от такъв мащаб.

Накрая бих искал да успокоя хората, че заделените 1,2 млн. лв. за ремонта на кръстовището, вместо в „Люлин“, ще бъдат вложени в „Надежда“, „Връбница“ и „Илинден“ – в северна София, в чието развитие инвестираме от началото на този мандат.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да добре

    1 0 Отговор
    Кръстовището си е добре, а вижте околовръсното на Люлин кварталите улици

    20:13 29.08.2025

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор
    Е тука почнаха вече лични нападки! Който подписва - той носи отговорност! Аз ако послушам баба Пена, полицайте ще стоят конфузно, чудейки се как да ме арестуват.

    20:15 29.08.2025

