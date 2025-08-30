Акад. Петър Иванов: Етническите българи намаляват с 21 души на час, а ромите се увеличават с четирима

Населението на България в края на 2024 г. е 6 437 360 души, като спрямо предходната година страната е загубила 8 121 души или 0,13%. Това показват последните данни от текущата демографска статистика. Особено притеснителна е тенденцията при раждаемостта – регистрирани са 53 727 родени деца, което е с 3 769 (6,6%) по-малко в сравнение с 2023 г.

Академик Петър Иванов, директор на Демографския институт към Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), анализира демографската ситуация в страната, представяйки по-малко известни аспекти на проблема, изброи dunavmost.com.

Според експерта, броят на умрелите през 2024 г. е 100 736 души, което съответства на коефициент на обща смъртност от 15,6‰. Въпреки че това е по-ниска стойност спрямо предходни години, той посочва, че намаляването на броя починали всъщност се дължи на факта, че „вече няма кой да умре у нас".

Академик Иванов подчертава, че етническите българи намаляват с 21 души на час, докато ромското население се увеличава с 4 души на час. Това води до общ спад от 17 души на час, 420 души на ден или около 150 000 души годишно.

Особено притеснителни са данните за абортите. Според експерта, за 65 години в България са направени 6 милиона аборта. През 1980 г. са регистрирани 156 000 аборта годишно, а през последните години броят им е около 23 000. Според последните данни от Националния център по обществено здраве и анализи, през 2024 г. в България са извършени около 17 000 аборта – с близо 1000 по-малко спрямо 2023 г.

"Докато в католическите страни по света абортите в някаква степен или напълно са забранени, у нас от 1956 г., когато са разрешени, всяка година изкуствено са прекъсвали бременността си средно по 100 000 български жени", посочва академикът.

Академик Иванов отбелязва тревожни данни и за здравето на нацията. България е на първо място в ЕС по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. По данни на НСИ, над 60% от всички смъртни случаи в страната през 2024 г. (61 100 случая) се дължат на болести на органите на кръвообращението.

Особено тревожна е статистиката за онкоболните. По думите на експерта, в България от рак страдат 410 000 души, което представлява 6% от населението.

Регионалните различия в смъртността са драстични. Докато средният коефициент за страната е 15,5‰, в София той е 11,6‰, а в селата на Видинския край достига 37,1‰, в Габрово – 34,1‰, в Перник – 31,1‰, а в Ямбол – 28,6‰.

Експертът критикува сегашния подход към демографските проблеми, като посочва, че въпреки многобройните стратегии и програми, България продължава да заема първо място в света по намаляване и изчезване на населението.

"Борбата с демографската катастрофа у нас е трогателно тъпа и смешна, особено като се има предвид, че за демографията все отговарят хора, които не са и чували за нея", критичен е академик Иванов.

По думите му, стотици учени и милиони левове за финансиране не са довели до положителни резултати. Въпреки разработените национални стратегии за демографско развитие, демографските показатели на България продължават да се влошават.

Според експерта, ситуацията изисква радикални промени в подхода към демографската политика. Той призовава за създаване на министерство на демографията и етническите проблеми, като посочва примери на страни като Полша, Унгария и Русия, които са предприели сериозни мерки за справяне с подобни предизвикателства.

Експертът подчертава, че без решителни действия, демографската криза ще продължи да се задълбочава, поставяйки под въпрос бъдещето на нацията.