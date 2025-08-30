Новини
България »
След сбиването заради поставена скоба: Съдът остави в ареста служителя от ЦГМ

30 Август, 2025 18:43 614 9

  • съд-
  • бияч-
  • градска мобилност

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок

След сбиването заради поставена скоба: Съдът остави в ареста служителя от ЦГМ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служителят на Център за градска мобилност (ЦГМ), обвинен за побой в центъра на София, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок, уточни бТВ.

Сред мотивите на съда е наличието на реална опасност от извършване на престъпление, независимо от чистото му съдебно минало и преценката, че няма опасност от укриване.

Съдът не прие твърденията на защитата, че действията на служителя на ЦГМ са били при неизбежна самозащита поради липса на доказателства за това. И посочи, че преди физическото нападение е имало само словесна разправа.

Софийска районна прокуратура поиска най-тежката мярка - задържане под стража. Защитата от своя страна поиска най-леката - подписка.

Служителят на Градска мобилност е обвинен за нанасяне на леко телесни повреди на две лица.

Припомняме, че инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вероятно

    8 0 Отговор
    пиян и нашмъркан ! Служителят !

    18:47 30.08.2025

  • 2 Сила

    7 6 Отговор
    А малкия потен , гол баксиор ....работник бил , бачкатор ...МВР да види какво" работи " в това магазинче там , какви точно хора влизат и излизат и какво коли спират !!!

    18:52 30.08.2025

  • 3 Тоя трябва

    6 1 Отговор
    да работи доживот охрана на килията на бай Ставри

    19:04 30.08.2025

  • 4 Както винаги, съда е неадекватен!

    7 3 Отговор
    От кадрите ясно се вижда, че голият селяк първи прояви агресия!
    Темида наистина е сляпа!

    Коментиран от #9

    19:09 30.08.2025

  • 5 гмц

    3 3 Отговор
    Тази мутра да си стои в ареста,да го уволнят дисциплинарно,но и този , който го е назначил и до момента не е наказал. Срещу този бияч имало преди това две жалби ,за такива " хубави" действия!

    19:10 30.08.2025

  • 6 Селяндурите не искат да плащат!

    6 3 Отговор
    На село каручката я паркира без пари!

    Коментиран от #7

    19:11 30.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 433

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "По коментарите се вижда":

    Друга песен ще запееш като друг селяк ти подаде апарата в главата да платиш безконтактно ;)

    19:17 30.08.2025

  • 9 А представяш ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Както винаги, съда е неадекватен!":

    какви решения взимат при по заплетени случай?

    19:22 30.08.2025

