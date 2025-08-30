След сбиването заради поставена скоба: Съдът остави в ареста служителя от ЦГМ

Служителят на Център за градска мобилност (ЦГМ), обвинен за побой в центъра на София, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд.
Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок, уточни бТВ.
Сред мотивите на съда е наличието на реална опасност от извършване на престъпление, независимо от чистото му съдебно минало и преценката, че няма опасност от укриване.
Съдът не прие твърденията на защитата, че действията на служителя на ЦГМ са били при неизбежна самозащита поради липса на доказателства за това. И посочи, че преди физическото нападение е имало само словесна разправа.
Софийска районна прокуратура поиска най-тежката мярка - задържане под стража. Защитата от своя страна поиска най-леката - подписка.
Служителят на Градска мобилност е обвинен за нанасяне на леко телесни повреди на две лица.
Припомняме, че инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.
1 Вероятно
18:47 30.08.2025
2 Сила
18:52 30.08.2025
3 Тоя трябва
19:04 30.08.2025
4 Както винаги, съда е неадекватен!
Темида наистина е сляпа!
Коментиран от #9
19:09 30.08.2025
5 гмц
19:10 30.08.2025
6 Селяндурите не искат да плащат!
Коментиран от #7
19:11 30.08.2025
8 433
До коментар #7 от "По коментарите се вижда":Друга песен ще запееш като друг селяк ти подаде апарата в главата да платиш безконтактно ;)
19:17 30.08.2025
9 А представяш ли си
До коментар #4 от "Както винаги, съда е неадекватен!":какви решения взимат при по заплетени случай?
19:22 30.08.2025