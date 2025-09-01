Тир помете "баничарка" в Монтанско, четирима са ранени

Тежка катастрофа е станала снощи на път Е-79 в Монтанско, предаде БНТ. Пътят е бил затворен и в двете посоки.
Тир и лек автомобил тип "баничарка" са се сблъскали в района на село Смоляновци между Монтана и Видин.
По непотвърдена информация при инцидента са пострадали четирима души, които пътували в леката кола.
Единият пострадалите е в много тежко състояние, заяви пътният експерт Диана Русинова, цитирана от ФОКУС.
От "Пътна полиция" призоваха пътуващите да използват обходни маршрути.
Тежка катастрофа с четири автомобила стана късно снощи на бул. "Тодор Каблешков" в София, споделиха очевидци в социалните мрежи.
На място има екипи на полицията и линейка.
Към момента няма официална информация за пострадали хора.
1 Лудгидия
04:14 01.09.2025