Тир помете "баничарка" в Монтанско, четирима са ранени
  Тема: Войната на пътя

Тир помете "баничарка" в Монтанско, четирима са ранени

1 Септември, 2025 03:56, обновена 1 Септември, 2025 04:14 468 1

Зверска верижна катастрофа в София

Тир помете "баничарка" в Монтанско, четирима са ранени - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежка катастрофа е станала снощи на път Е-79 в Монтанско, предаде БНТ. Пътят е бил затворен и в двете посоки.

Тир и лек автомобил тип "баничарка" са се сблъскали в района на село Смоляновци между Монтана и Видин.

По непотвърдена информация при инцидента са пострадали четирима души, които пътували в леката кола.

Единият пострадалите е в много тежко състояние, заяви пътният експерт Диана Русинова, цитирана от ФОКУС.

От "Пътна полиция" призоваха пътуващите да използват обходни маршрути.

Тежка катастрофа с четири автомобила стана късно снощи на бул. "Тодор Каблешков" в София, споделиха очевидци в социалните мрежи.

На място има екипи на полицията и линейка.

Към момента няма официална информация за пострадали хора.


Монтана / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лудгидия

    3 0 Отговор
    Простото племе не може да научи елементарни правила...

    04:14 01.09.2025

