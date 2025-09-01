Новини
Симеон Дянков предлага ДДС-то да се покачи на 22%

1 Септември, 2025 13:09 1 097 52

Бившият финансов министър даде рецепта за решаване на проблема с бюджетния дефицит

Симеон Дянков предлага ДДС-то да се покачи на 22% - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спекулата в периода преди и след влизането на България в еврозоната, размерът на бюджетния дефицит през 2025 г. и съставянето на Бюджет 2026 г. са трите горещи финансови теми на новия политически сезон, който стартира през септември.

Това коментира председателят на Фискалния съвет и бивш министър на финансите Симеон Дянков в интервю пред БГНЕС.

Спекулата по време на влизането ни в еврозоната

„Правителството и парламентът приеха няколко закона и редица мерки за прозрачност в ценообразуването на търговските вериги. Там се фокусира доста политическа енергия и този процес ще продължи в следващите месеци и началото на 2026 г.“, посочи Дянков, който не изключи появата на спекула в някои сектори и при някои отделни продукти, но се надява, че правителството на премиера Росен Желязков ще се справи с това.

„Основната тема не е спекулата, а общото увеличение на инфлацията или така наречената пълзяща инфлация, която се получава в последните няколко месеци в България. Тази пълзяща инфлация няма нищо общо със спекулата и влизането в еврозоната, а с рязкото увеличаване на административните разходи в отделни министерства, като Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. Като цяло административните разходи ще отидат към 46% през 2025 г., а нормалното в България за последните 10 години са 36-37%“, обясни Дянков и добави, че е много важно гражданите да правят разлика между спекула и инфлация.

С какъв бюджетен дефицит ще приключим през 2025 г.?

Финансовата статистика от последните 10-15 години показва, че до август бюджетът винаги е на излишък, а не в дефицит.

„Това е така, защото данъците на физическите лица влизат в бюджета, а преди това влиза и ДДС. Лятото също е силно откъм данъчни постъпления заради туризма и селското стопанство“, посочи Дянков.

Тази година обаче ние вече имаме сериозен дефицит през юни, а предстоят зимните месеци, когато се правят по-големи разходи заради инфраструктурата и социалните плащания.

„Очаквам през септември опозицията и анализаторите да повдигнат въпроса за бюджетния дефицит. Колко е реалният и дали правителството ще вземе мерки за неговото обуздаване“, каза Дянков.

В тази посока той е скептично настроен, защото става дума за широка коалиция, а тя по принцип трудно прави съкращения на разходите. Той е категоричен, че този въпрос трябва да се повдигне още през септември, защото през октомври, когато ще се приема бюджетът за следващата година ще е късно. „Няма как за два месеца да се вземат кой знае какви строги решения“.

Бюджетът за 2026 г.

„Това че сме с по-висок дефицит през 2025 г., че бяхме на ръба през 2024 г. и реално президентът Доналд Тръмп ни помогна да влезем в еврозоната и някои от дефицитните ни разходи да се броят за извънредни, е всъщност част от фискалната политика, която се води вече 5 години. Реално още от 2021 г., по времето на първото гостуване на Асен Василев в Министерството на финансите се започна с това, че 3% дефицит е нормално, а не балансиран бюджет, към който трябва да се стреми държавата. Когато си на 3% дефицит ти лесно можеш да го минеш с някои извънредни разходи за отбрана“, обясни Дянков.

Той се опасява, че съставянето на бюджета за 2026 г. от една страна ще бъде „един огромен цирк“ заради поведението на някои опозиционни партии, които ще го използват за всякакви други неща, но и много „сериозна тема за България, защото вече 5 години ние трупаме сериозен дефицит“. Неговото съкращаване за една година е невъзможно дори и от такъв сериозен финансов министър, какъвто е Теменужка Петкова.

Така на дневен ред излиза въпросът откъде да се намерят допълнителните приходи. В тази връзка Симеон Дянков смята, че увеличаването на някои данъци в Бюджет 2026 е неминуемо. „Разбира се правителството веднага ще каже, че в никакъв случай не иска да вдига данъците. Само че на тях им предстои първо да излезе истината за дефицита, която оставаше на заден план заради влизането в еврозоната. И другото са разходите за отбрана. През следващото десетилетие трябва да ги увеличим от днешните 2% до 5%, което прави 10 милиарда лева всяка година допълнително за отбрана“, каза той и добави, че тези разходи трябва да се покрият от някакви допълнителни приходи.

Откъде ще дойдат приходите?

Според Дянков правителството ще се опита да не увеличава данъците, а да вдигне събираемостта, както направи в Бюджет 2025. Той обаче посочи, че в него бяха заложени „абсолютно нереалистични прогнози за събираемост“. Например, ДДС да се увеличи с 32%.

„Данните, с които разполагаме към юни, показват, че ДДС наистина се увеличава. Това е добре, но се увеличава с 14% средно до средата на годината. Идеята, че той ще се удвои като събираемост, няма как това да стане“, категоричен е председателят на Фискалния съвет.

Той обърна внимание и на факта, че другите данъци, като корпоративния данък се събират тази година доста зле. „Розовата прогноза за 2025 – със сигурност няма да се покрият приходите, а за следващата година ще ни трябват още повече пари“, предупреди Дянков.

Той е категоричен, че предлаганото увеличаване на социалните осигуровки на бизнеса и работещите през 2026 и 2027 г. с общо 3% е „най-лошата идея“, с която може да се излезе. „Тя пряко удря бизнеса и работещите българи и има най-изкривяващо отношение спрямо икономиката. През последните месеци Фискалният съвет излезе с няколко анализа, в които подчерта колко лоша е тази идея и че ако на правителството му трябват повече пари, то трябва да ги намери някъде на друго място“, каза Дянков.

Най-лесният вариант за излизане от ситуацията е вдигането на ДДС на 22%, защото този данък се събира най-лесно.

„Той идва от консумацията, не от производството, така че е доста по-малко изкривяващ данък, отколкото социалните осигуровки, за които говорихме. При него събираемостта е над 90% и се събира по-лесно“, уточни бившият финансов министър. Дянков е скептик, че правителството ще го направи, защото подобно круто решение трудно би намерило подкрепа в широката коалиция, управляваща страната.

По тази причина трябва да се прегледат местните данъци и такси. Подобно нещо е правено няколко пъти, за последен път по време на кризата през 2011 г.

Бившият финансов министър опроверга твърденията, че еврото е виновно за високата инфлация. Той даде пример с влизането на Хърватия през 2023 г. Там повишаването на цените не е било заради въвеждането на единната валута, а заради войната в Украйна и рязкото повишаване на енергийните цени.

Последните официални данни за юли показват, че инфлацията в България е над 5%. Според Дянков това е лоша новина, която ще се използва от критиците, които веднага ще хвърлят цялата вина на еврото.

„Реално най-важната причина за тази висока инфлация са големите допълнителни разходи за държавната администрация, МВР, МО. С тези допълнителни пари хората харчат повече и съответно общата инфлация се вдига. Т.е. причината не е във влизането ни в еврозоната, а заради фискалната политика в Бюджет 2025“, обясни председателят на Фискалния съвет.

Симеон Дянков е категоричен, че въпреки всички проблеми, за които споменава, България стои много добре на икономическата карта на Югоизточна Европа. Страната ни е отбелязала сериозен напредък през последните 20 години и е избегнала много от кризите, с които се сблъскаха съседите ни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    54 4 Отговор
    Пари за урковермахта няма, вдигайте ДДС раята да плаща, вашата...

    Коментиран от #35

    13:11 01.09.2025

  • 2 пешо

    34 1 Отговор
    в гърция за лекарства и хранителни стоки 13% ЗА ОСТАНАЛИТЕ 24%

    13:11 01.09.2025

  • 3 Трол

    37 2 Отговор
    Даже можем да го закръглим на 25%.

    13:12 01.09.2025

  • 4 пешо

    48 1 Отговор
    долен платен боклук

    13:12 01.09.2025

  • 5 БОЗА

    24 1 Отговор
    Цункай Джиджи па превъртя...или шляпа руснаци и после бачка там...или е главен пицар...или седи,седи и вика на магарето чуш...кажи,че сте фалирали и няма пари бе... ;-)

    13:12 01.09.2025

  • 6 Направо 50 !

    33 1 Отговор
    Направо 50 !

    Или 100 1

    Какво ще си Играем !

    Калъчка за Този !

    Лаком !

    Изверг !

    Освен Да Краде !

    Друго !

    Направи ли ?

    13:12 01.09.2025

  • 7 А аз предлагам

    41 1 Отговор
    на Дянков да се фърли от някой поне 8-етажен блок.
    Няма да липсва на болшинството

    Коментиран от #30

    13:13 01.09.2025

  • 8 Боги

    29 1 Отговор
    Що не вземе да се гръмне!

    13:13 01.09.2025

  • 9 Е как

    29 1 Отговор
    Защо да не скубеме още народа
    Мижитаци и предатели народен съд за вас

    Коментиран от #22, #27

    13:15 01.09.2025

  • 10 Хайде бе

    30 1 Отговор
    А ще не съкратим примерно половината администрация, която и тя не знае къде се намира и да станат най-накрая някои услуги дигитални - едни 50 години след нормалните държави

    13:15 01.09.2025

  • 11 Евроренде

    26 1 Отговор
    На тоя 22 цирки на г..@ !

    13:16 01.09.2025

  • 12 Бойко Българоубиец

    27 2 Отговор
    Окрадах цялата държава и сега вече не остана за крадене, тъй че ще окрада вас 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    13:16 01.09.2025

  • 13 Ура,,Ура

    30 1 Отговор
    Стригането на стадото върви с пълна сила. Това е ГЕРБ. Няма шега. Хак да е на всички, които не гласуват и на заблудените гербаджии.

    13:16 01.09.2025

  • 14 Въпрос

    30 1 Отговор
    Този "умник" какво точно иска да ни каже, че КОЙ краднал, краднал. Дойде време хората да плащат огромните кражби на гербаджийската пасмина, на Дебелян феномена и на всичките им бандити, окопали се около тях. Е, сега вече ще има бой по крадливите им, празни кратуни. Няма да им се получи. Ще си върнат всичко, което откраднаха през последните 36 години. Този път народът ще избърше жълтите павета с тези крадливи гадове.

    Коментиран от #46

    13:17 01.09.2025

  • 15 Инж1

    23 1 Отговор
    Е не се накрадоха ББ, ДП и ГРОБ-НН!!!!

    13:17 01.09.2025

  • 16 Държавните чиновници

    19 1 Отговор
    трябва да кльопат.

    13:17 01.09.2025

  • 17 Трън

    20 2 Отговор
    Заради украинската авантюра на 2 ката.

    13:18 01.09.2025

  • 18 Тома

    19 1 Отговор
    Дянков да яде на всички сигани л......та

    13:18 01.09.2025

  • 19 Василеску

    21 1 Отговор
    Това може да го измисли и най-тъпия счетоводител, за да засмуче мафията повече от обикновения човечец..

    13:18 01.09.2025

  • 21 на тиквените преизбиратели честито

    17 1 Отговор
    ви влизането в еврозоната
    увеличено ддс дод и осигуровки и такси

    заслужавате само вие да ги плащате
    броейки центовете зяпайки цените

    13:21 01.09.2025

  • 22 Ами

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Е как":

    Ако отидем и гласуваме като един и ги свалим, след това ще има и Народен съд. От нас зависи.

    13:22 01.09.2025

  • 23 Неескпертно мнение

    12 0 Отговор
    Наближава времето да се оглеждате за дървета
    че ще ви въздигат май вас

    13:22 01.09.2025

  • 24 Счети

    5 1 Отговор
    Малоумникът е прав - 22 се дели на 11 без остатък! А 11 е просто число!

    13:22 01.09.2025

  • 25 Постната

    12 1 Отговор
    пица да се маха от България. Некадърник!!! Нови избори, и да си изберем кадърния финансист Асен Василев!!!

    13:22 01.09.2025

  • 26 Рангел

    14 0 Отговор
    Това некадърно и крадливо герберастко правителство трябва да бъде незабавно изгонено с камъни и тояги.За няколко месеца изтеглиха нови кредити за повече от 16 милиарда.Докараха външния дълг до невиждани нива и само и единствено за да крадат

    13:23 01.09.2025

  • 27 Козметиката се развива

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Е как":

    С бързи темпове. Народа вече е с 3 пъти по-гъста коса и знае как да се точи. Видяхте ли новите шнолички kuromi. Само чакам някой да посегне да ме скубе 😁

    13:23 01.09.2025

  • 28 Стеф

    14 0 Отговор
    Какво ни го натрупвате този галфон, упропастил ценни години, от безкрайният ни преход!

    13:24 01.09.2025

  • 29 Един друг

    14 0 Отговор
    Тоя пишман икономист, на леля си Сталинка момчето пак се изказа неподготвен. Всички помним постните му пици и как 3 години пенсионерите не получиха нито стотинка увеличение.

    13:27 01.09.2025

  • 30 пешо

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "А аз предлагам":

    ако не може сам да му помогнем

    13:27 01.09.2025

  • 31 Ами

    10 0 Отговор
    От постната пица само опаковката е останала

    13:29 01.09.2025

  • 32 Гост

    15 1 Отговор
    Кръвопиец. Бирник. Малко ли ни щавите с тва 20٪ на всичко де се сетиш? Ако има чалъм и кожата от гърба ще ни свалите. Колкото и да го направите, колкото и да съберете ще потъне някъде. Няма смисъл. И началник на НАП дорде е човек който в национален ефир го попитаха дали продадените от него фирми с милиони задължения, плащат , а той не знаел, нама смисъл от нищо. Омразни бирници и разбойници.

    13:30 01.09.2025

  • 33 Чочо

    12 0 Отговор
    Едни крадат,а други да плащат .....ДДС-то!!!!!!
    Когато осъдят тиквите и прасетата,ковачетата и сарафчетата,тогава ми предлагайте повишаване на туй ДДС!

    13:32 01.09.2025

  • 34 Изпостелял

    8 0 Отговор
    Аз "постна пица"заради мръсници,цял живот няма да ям!!!!

    Коментиран от #40, #42

    13:34 01.09.2025

  • 35 сектант

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    А примерно да спрете да крадете това пробвахте ли го?

    13:36 01.09.2025

  • 36 Направо 100 -200 !

    3 0 Отговор
    Направо 100 -200 !

    Какво си играе !

    Изедник !

    Мръсен !

    13:37 01.09.2025

  • 37 СТАР ТЪРТЕЙ

    1 0 Отговор
    ТАКА ЦЕНАТА НА ВСИЧКИ СТОКИ И ХРАНИТЕЛНИ ЩЕ СКОЧИ ЗА ЧИДТИТО ЕВРО И ВЪВ ЕВРОООО. ЛЕНИЦА ОТ 2,50 ЩЕ СТАНЕ 3 ЛЕВ.

    13:41 01.09.2025

  • 38 Унбитх

    1 0 Отговор
    Така ,така, браво Дянков, след постната пица, следва да откраднем още 2% от парите на хората за да ги дадем на мафията ГЕРБ-ДПС. ГЕРБ-ДПС с Теменужка изтеглих на наш гръб 16 млд лева от които хората в България които ще ги плащата не видяха нищо. ГЕРБ-ДПС унищожава България

    13:41 01.09.2025

  • 39 ПО ТУРСКО ВРЕМЕ ДЕСЯТЪКА

    3 0 Отговор
    ТОЕСТ ДДС10 ПРОЦЕНТА А ПО БЪЛГАРСКО ДВОЙНО ПО ГОЛЯМО ДРАНЕ..

    Коментиран от #44

    13:41 01.09.2025

  • 40 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Изпостелял":

    И кво ша ядеш? Голата опашка?

    13:42 01.09.2025

  • 41 Деций

    2 0 Отговор
    А мпже ли да ме хванете отпред и да ме разходите! Румъния дето изоставаха и ни дърпайа назад ,колко е ддс при тях,и що така е на половина ма нашето,а минималната им заплата защо е с 1/3 пп висока пт тук,да ви лажа ли защо,защото трябва да ви намъкмат всичките в затвора,само защото не може да получите смъртни присъди,но и рова може да се поправи,а и да бъде осъществено по заобиколен начин.Не съм длъжен да издържам държавни институции и удобно настанилите се паразити в тях.

    13:42 01.09.2025

  • 42 Аааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Изпостелял":

    Стани Гербер - всичките са тежка категория, а и там русо гладно няма.

    13:43 01.09.2025

  • 43 Някой

    1 0 Отговор
    Към инфлацията да се добави още което да плащат хората.
    Аз предлагам таван на държавните заплати. И да се обвържат с човека по средата в частния сектор. Един вид частният сектор да определя заплатите в държавния. Сумата на всички държавни заплати делено на броя, да е равна на тази заплата. На вътрешни коефициенти да се разпределя. На този 1.2, а на другият 0.8. Всъщност няма значение и 120 на 80, накрая да се приравни, а да е само отношение.
    Както и да се наложи максимален брой държавни служители като процент от работещото население.

    13:50 01.09.2025

  • 44 Аааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "ПО ТУРСКО ВРЕМЕ ДЕСЯТЪКА":

    Какво българско време бре амсалак - ББългароубиец и Шишкалан бей говорят на един език - турски.

    13:51 01.09.2025

  • 45 Сократ

    1 0 Отговор
    И този крадец изпълзя. Защо направо на 50% не го направят? А да го питам тоя, какво стана с пенсионния фонд, който удобно отмъкна от българските пенсионери?

    13:53 01.09.2025

  • 46 Даа!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос":

    Ти самият , вярваш ли си,за онова..Народа ще мете с тях паветата ? Кой,ще тръгне ,това слънчасло стадо.Ще го доят и дерат до кокал,а то само ще преживя,и чат-пат ще проблейва..Мееее,бееее!

    13:55 01.09.2025

  • 47 За ДДС- то разбрахме

    1 0 Отговор
    Ами СДС -то и ДПС -то с колко да се покачи?

    14:05 01.09.2025

  • 48 Истината:

    2 0 Отговор
    Бившият Крадец на Мутрата борисоФ, Симеон Дянков,
    предлага ДДС-то да се покачи на 100%
    Защото касите на Групировката ГЕРБ с поли-празни!

    14:07 01.09.2025

  • 49 Гого Мого

    1 0 Отговор
    -Спрете помощите на трайно безработните (знаете кои са),
    -Намалете държавната администрация (технологиите го позволяват да се намали с поне 50%)
    - Военни и полицаи да им се удържат осигуровките, както на всички други.
    - Спрете служебните коли на депутатите
    - Спрете източването на здравната каса с супер завишени цени от доставчици и вносители
    Абе има как да стане така, че пари да има,че да остават, ама желание няма.

    14:08 01.09.2025

  • 50 Абе

    2 0 Отговор
    постната пица да не се обажда !

    14:09 01.09.2025

  • 51 Леонсио

    0 0 Отговор
    Аз пък искам да се "покача" на неговата, щото е най-лесна.

    14:22 01.09.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Няма пари Хазната празнак. Матрияла постоянно иска това и онова. А то струва пари. Ще дойде време да плаща.

    14:25 01.09.2025

