Симеон Дянков предлага ДДС-то да се покачи на 22%

Спекулата в периода преди и след влизането на България в еврозоната, размерът на бюджетния дефицит през 2025 г. и съставянето на Бюджет 2026 г. са трите горещи финансови теми на новия политически сезон, който стартира през септември.
Това коментира председателят на Фискалния съвет и бивш министър на финансите Симеон Дянков в интервю пред БГНЕС.
Спекулата по време на влизането ни в еврозоната
„Правителството и парламентът приеха няколко закона и редица мерки за прозрачност в ценообразуването на търговските вериги. Там се фокусира доста политическа енергия и този процес ще продължи в следващите месеци и началото на 2026 г.“, посочи Дянков, който не изключи появата на спекула в някои сектори и при някои отделни продукти, но се надява, че правителството на премиера Росен Желязков ще се справи с това.
„Основната тема не е спекулата, а общото увеличение на инфлацията или така наречената пълзяща инфлация, която се получава в последните няколко месеци в България. Тази пълзяща инфлация няма нищо общо със спекулата и влизането в еврозоната, а с рязкото увеличаване на административните разходи в отделни министерства, като Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. Като цяло административните разходи ще отидат към 46% през 2025 г., а нормалното в България за последните 10 години са 36-37%“, обясни Дянков и добави, че е много важно гражданите да правят разлика между спекула и инфлация.
С какъв бюджетен дефицит ще приключим през 2025 г.?
Финансовата статистика от последните 10-15 години показва, че до август бюджетът винаги е на излишък, а не в дефицит.
„Това е така, защото данъците на физическите лица влизат в бюджета, а преди това влиза и ДДС. Лятото също е силно откъм данъчни постъпления заради туризма и селското стопанство“, посочи Дянков.
Тази година обаче ние вече имаме сериозен дефицит през юни, а предстоят зимните месеци, когато се правят по-големи разходи заради инфраструктурата и социалните плащания.
„Очаквам през септември опозицията и анализаторите да повдигнат въпроса за бюджетния дефицит. Колко е реалният и дали правителството ще вземе мерки за неговото обуздаване“, каза Дянков.
В тази посока той е скептично настроен, защото става дума за широка коалиция, а тя по принцип трудно прави съкращения на разходите. Той е категоричен, че този въпрос трябва да се повдигне още през септември, защото през октомври, когато ще се приема бюджетът за следващата година ще е късно. „Няма как за два месеца да се вземат кой знае какви строги решения“.
Бюджетът за 2026 г.
„Това че сме с по-висок дефицит през 2025 г., че бяхме на ръба през 2024 г. и реално президентът Доналд Тръмп ни помогна да влезем в еврозоната и някои от дефицитните ни разходи да се броят за извънредни, е всъщност част от фискалната политика, която се води вече 5 години. Реално още от 2021 г., по времето на първото гостуване на Асен Василев в Министерството на финансите се започна с това, че 3% дефицит е нормално, а не балансиран бюджет, към който трябва да се стреми държавата. Когато си на 3% дефицит ти лесно можеш да го минеш с някои извънредни разходи за отбрана“, обясни Дянков.
Той се опасява, че съставянето на бюджета за 2026 г. от една страна ще бъде „един огромен цирк“ заради поведението на някои опозиционни партии, които ще го използват за всякакви други неща, но и много „сериозна тема за България, защото вече 5 години ние трупаме сериозен дефицит“. Неговото съкращаване за една година е невъзможно дори и от такъв сериозен финансов министър, какъвто е Теменужка Петкова.
Така на дневен ред излиза въпросът откъде да се намерят допълнителните приходи. В тази връзка Симеон Дянков смята, че увеличаването на някои данъци в Бюджет 2026 е неминуемо. „Разбира се правителството веднага ще каже, че в никакъв случай не иска да вдига данъците. Само че на тях им предстои първо да излезе истината за дефицита, която оставаше на заден план заради влизането в еврозоната. И другото са разходите за отбрана. През следващото десетилетие трябва да ги увеличим от днешните 2% до 5%, което прави 10 милиарда лева всяка година допълнително за отбрана“, каза той и добави, че тези разходи трябва да се покрият от някакви допълнителни приходи.
Откъде ще дойдат приходите?
Според Дянков правителството ще се опита да не увеличава данъците, а да вдигне събираемостта, както направи в Бюджет 2025. Той обаче посочи, че в него бяха заложени „абсолютно нереалистични прогнози за събираемост“. Например, ДДС да се увеличи с 32%.
„Данните, с които разполагаме към юни, показват, че ДДС наистина се увеличава. Това е добре, но се увеличава с 14% средно до средата на годината. Идеята, че той ще се удвои като събираемост, няма как това да стане“, категоричен е председателят на Фискалния съвет.
Той обърна внимание и на факта, че другите данъци, като корпоративния данък се събират тази година доста зле. „Розовата прогноза за 2025 – със сигурност няма да се покрият приходите, а за следващата година ще ни трябват още повече пари“, предупреди Дянков.
Той е категоричен, че предлаганото увеличаване на социалните осигуровки на бизнеса и работещите през 2026 и 2027 г. с общо 3% е „най-лошата идея“, с която може да се излезе. „Тя пряко удря бизнеса и работещите българи и има най-изкривяващо отношение спрямо икономиката. През последните месеци Фискалният съвет излезе с няколко анализа, в които подчерта колко лоша е тази идея и че ако на правителството му трябват повече пари, то трябва да ги намери някъде на друго място“, каза Дянков.
Най-лесният вариант за излизане от ситуацията е вдигането на ДДС на 22%, защото този данък се събира най-лесно.
„Той идва от консумацията, не от производството, така че е доста по-малко изкривяващ данък, отколкото социалните осигуровки, за които говорихме. При него събираемостта е над 90% и се събира по-лесно“, уточни бившият финансов министър. Дянков е скептик, че правителството ще го направи, защото подобно круто решение трудно би намерило подкрепа в широката коалиция, управляваща страната.
По тази причина трябва да се прегледат местните данъци и такси. Подобно нещо е правено няколко пъти, за последен път по време на кризата през 2011 г.
Бившият финансов министър опроверга твърденията, че еврото е виновно за високата инфлация. Той даде пример с влизането на Хърватия през 2023 г. Там повишаването на цените не е било заради въвеждането на единната валута, а заради войната в Украйна и рязкото повишаване на енергийните цени.
Последните официални данни за юли показват, че инфлацията в България е над 5%. Според Дянков това е лоша новина, която ще се използва от критиците, които веднага ще хвърлят цялата вина на еврото.
„Реално най-важната причина за тази висока инфлация са големите допълнителни разходи за държавната администрация, МВР, МО. С тези допълнителни пари хората харчат повече и съответно общата инфлация се вдига. Т.е. причината не е във влизането ни в еврозоната, а заради фискалната политика в Бюджет 2025“, обясни председателят на Фискалния съвет.
Симеон Дянков е категоричен, че въпреки всички проблеми, за които споменава, България стои много добре на икономическата карта на Югоизточна Европа. Страната ни е отбелязала сериозен напредък през последните 20 години и е избегнала много от кризите, с които се сблъскаха съседите ни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #35
13:11 01.09.2025
2 пешо
13:11 01.09.2025
3 Трол
13:12 01.09.2025
4 пешо
13:12 01.09.2025
5 БОЗА
13:12 01.09.2025
6 Направо 50 !
Или 100 1
Какво ще си Играем !
Калъчка за Този !
Лаком !
Изверг !
Освен Да Краде !
Друго !
Направи ли ?
13:12 01.09.2025
7 А аз предлагам
Няма да липсва на болшинството
Коментиран от #30
13:13 01.09.2025
8 Боги
13:13 01.09.2025
9 Е как
Мижитаци и предатели народен съд за вас
Коментиран от #22, #27
13:15 01.09.2025
10 Хайде бе
13:15 01.09.2025
11 Евроренде
13:16 01.09.2025
12 Бойко Българоубиец
13:16 01.09.2025
13 Ура,,Ура
13:16 01.09.2025
14 Въпрос
Коментиран от #46
13:17 01.09.2025
15 Инж1
13:17 01.09.2025
16 Държавните чиновници
13:17 01.09.2025
17 Трън
13:18 01.09.2025
18 Тома
13:18 01.09.2025
19 Василеску
13:18 01.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 на тиквените преизбиратели честито
увеличено ддс дод и осигуровки и такси
заслужавате само вие да ги плащате
броейки центовете зяпайки цените
13:21 01.09.2025
22 Ами
До коментар #9 от "Е как":Ако отидем и гласуваме като един и ги свалим, след това ще има и Народен съд. От нас зависи.
13:22 01.09.2025
23 Неескпертно мнение
че ще ви въздигат май вас
13:22 01.09.2025
24 Счети
13:22 01.09.2025
25 Постната
13:22 01.09.2025
26 Рангел
13:23 01.09.2025
27 Козметиката се развива
До коментар #9 от "Е как":С бързи темпове. Народа вече е с 3 пъти по-гъста коса и знае как да се точи. Видяхте ли новите шнолички kuromi. Само чакам някой да посегне да ме скубе 😁
13:23 01.09.2025
28 Стеф
13:24 01.09.2025
29 Един друг
13:27 01.09.2025
30 пешо
До коментар #7 от "А аз предлагам":ако не може сам да му помогнем
13:27 01.09.2025
31 Ами
13:29 01.09.2025
32 Гост
13:30 01.09.2025
33 Чочо
Когато осъдят тиквите и прасетата,ковачетата и сарафчетата,тогава ми предлагайте повишаване на туй ДДС!
13:32 01.09.2025
34 Изпостелял
Коментиран от #40, #42
13:34 01.09.2025
35 сектант
До коментар #1 от "Зевс":А примерно да спрете да крадете това пробвахте ли го?
13:36 01.09.2025
36 Направо 100 -200 !
Какво си играе !
Изедник !
Мръсен !
13:37 01.09.2025
37 СТАР ТЪРТЕЙ
13:41 01.09.2025
38 Унбитх
13:41 01.09.2025
39 ПО ТУРСКО ВРЕМЕ ДЕСЯТЪКА
Коментиран от #44
13:41 01.09.2025
40 Гост
До коментар #34 от "Изпостелял":И кво ша ядеш? Голата опашка?
13:42 01.09.2025
41 Деций
13:42 01.09.2025
42 Аааааа
До коментар #34 от "Изпостелял":Стани Гербер - всичките са тежка категория, а и там русо гладно няма.
13:43 01.09.2025
43 Някой
Аз предлагам таван на държавните заплати. И да се обвържат с човека по средата в частния сектор. Един вид частният сектор да определя заплатите в държавния. Сумата на всички държавни заплати делено на броя, да е равна на тази заплата. На вътрешни коефициенти да се разпределя. На този 1.2, а на другият 0.8. Всъщност няма значение и 120 на 80, накрая да се приравни, а да е само отношение.
Както и да се наложи максимален брой държавни служители като процент от работещото население.
13:50 01.09.2025
44 Аааааа
До коментар #39 от "ПО ТУРСКО ВРЕМЕ ДЕСЯТЪКА":Какво българско време бре амсалак - ББългароубиец и Шишкалан бей говорят на един език - турски.
13:51 01.09.2025
45 Сократ
13:53 01.09.2025
46 Даа!
До коментар #14 от "Въпрос":Ти самият , вярваш ли си,за онова..Народа ще мете с тях паветата ? Кой,ще тръгне ,това слънчасло стадо.Ще го доят и дерат до кокал,а то само ще преживя,и чат-пат ще проблейва..Мееее,бееее!
13:55 01.09.2025
47 За ДДС- то разбрахме
14:05 01.09.2025
48 Истината:
предлага ДДС-то да се покачи на 100%
Защото касите на Групировката ГЕРБ с поли-празни!
14:07 01.09.2025
49 Гого Мого
-Намалете държавната администрация (технологиите го позволяват да се намали с поне 50%)
- Военни и полицаи да им се удържат осигуровките, както на всички други.
- Спрете служебните коли на депутатите
- Спрете източването на здравната каса с супер завишени цени от доставчици и вносители
Абе има как да стане така, че пари да има,че да остават, ама желание няма.
14:08 01.09.2025
50 Абе
14:09 01.09.2025
51 Леонсио
14:22 01.09.2025
52 Данко Харсъзина
14:25 01.09.2025