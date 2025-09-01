Новини
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, но най-вече разходите

1 Септември, 2025 13:48 561 16

Нямам големи критики към приходите – те се развиват над очакванията

Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, но най-вече разходите - 1
Снимка: Архив/бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз бях най-големият критик на бюджетните политики от 2021 г. досега. Надявах се новото правителство, при това - редовно, с реформаторски десни партии, да губи по-малко време в оправдания с миналото и да полага повече усилия. За съжаление то избра друг подход – колата се беше засилила надолу отпреди и вместо да ударят спирачки, те я засилват още повече. Не знам кой ще оправя нещата после. Това каза бившият министър на икономиката Николай Василев в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„На този бюджет всичко му е лошо. Нямам големи критики към приходите – те се развиват над очакванията. От друга страна беше предвидено да растат още по-добре – с близо 30% годишно. Няма нормален икономист, който да смята, че това е възможно. Направиха го, за да вържат козметично дефицита на 3%, а всъщност се очертава той да бъде много повече. Но моите критики са само към разходите. Това е поредното правителство, което не полага никакво усилие за намаляването им – няма съкращения, оптимизации”, каза той.

Василев коментира, че България върви към румънския вариант.

„Добре, че влизаме в еврозоната”, каза той и обясни, че ако догодина е трябвало да се решава това, България нямаше да приеме единната валута заради дефицита.

Василев подчерта, че няма никакви икономически причини да има дефицит в момента. Трябвало е да имаме излишък. Той запита какво е лошото, което се е случило през годината – не се харчат пари за военни разходи, за мигранти, пандемии, природни бедствия, няма рецесия и безработица.

„За какво харчим в момента? Ние харчим по принцип, защото сме прахосници”, заяви Василев.

Той каза още, че Европа ще изисква от нас финансова дисциплина, тъй като 3% дефицит важи за държавите в и извън еврозоната.

Бившият икономически министър обясни, че ако има инфлация, тя ще се държи на големите бюджетни разходи, големите дългове и големият ръст на заплатите.

„В икономиката няма измислен модел, в който заплатите да растат с двуцифрен процент толкова години наред, а в същото време да има отрицателна инфлация”, допълни той.

♦ Василев каза, че е против регулирането на цени, надценки, както и създаването на държавни магазини. И допълни, че правителствата трябва да осигуряват по-добре конкуренция, комуникация и информация.

По отношение на държавните магазини той каза, че те ще бъдат на загуба, ще има политика в назначенията, доставчиците, ще има корупция и ще се предлагат нискокачествени стоки.

Проблемът с демографията

Василев коментира и демографската криза. Той посочи, че нищо не прави в тази посока. Бившият икономически министър очерта няколко казуса:

1. Няма министерство, което да се занимава с демографията.
2. Демографията трябва да бъде приоритет номер 1. Това на този етап не се случва.
3. Демографията трябва да бъде бюджетен приоритет.

„Бих искал да дадем 1 млрд.лв. за демографски мерки, а не 4 млрд.лв. за ББР, които ще бъдат прахосани”, допълни той.

- Да се отпускат до 25 хил. лв. за новородено дете – това да се случва при определени критерии;
- Да се правят повече инвитро процедури;
- Да се прилагат повече здравни мерки и профилактика;
- Изграждане на повече детски градини;
- Подкрепа за частните детски градини;
- Увеличаване четири пъти на месечните надбавки за деца.

Има ли риск от дългова криза

„Дългът беше доста нисък като процент от БВП допреди няколко години. Водените политики влошават ситуацията още повече", заяви Николай Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Най големия спад на промишленото производство тази година е в България и Хърватия.

    Коментиран от #6

    13:49 01.09.2025

  • 2 дедо

    5 0 Отговор
    На такива като теб, ексминистър Василев, сутрин, обед и вечер трябва да им се припомня поговорката: "Ситият на гладния не вярва".

    13:51 01.09.2025

  • 3 Неескпертно мнение

    6 0 Отговор
    Ей такива изцълени и пъклени очички видите ли
    на зле е
    ако не помните какаво работеше и тоя

    13:51 01.09.2025

  • 4 Предложил

    3 0 Отговор
    е ддс-то да стане 22%.
    Тези два процента отгоре ще ги плащат отново българските граждани а не наялите се ще имат повече за да правят гушка. Пеликан чака рака в чекмеджето щрака.

    13:52 01.09.2025

  • 5 пешо

    2 0 Отговор
    ама ти си един мишок със постната пица за нищо не ставате

    13:53 01.09.2025

  • 6 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Затова и трябва да възродим Кремиковци.

    13:53 01.09.2025

  • 7 Ама

    3 0 Отговор
    И ти си един шушон

    13:56 01.09.2025

  • 8 Лост

    3 0 Отговор
    Малкият Мук с големите ръчички Сега очаквам и другите царедворци Велчев и Севлиевски да се изкажат.

    13:58 01.09.2025

  • 9 Много калинки

    1 0 Отговор
    много секретарици!

    14:03 01.09.2025

  • 10 той бил най...

    0 0 Отговор
    Въобще не си голям.....нито критик , нито.....

    14:03 01.09.2025

  • 11 Кольо не си прав бе!

    2 0 Отговор
    Лошо е за тези, които го пълним, а на тези които го изпразват им идва дюшеш. За това не сили се сетил? Пък уж се бараш за финансист. Винаги една монета има две страни. Ограбеният е на пълна загуба , но грабителят след определена доза страх при поемане на риска, след това е пълна печлаба от упражнението.

    14:04 01.09.2025

  • 12 Силиций

    1 0 Отговор
    То на всеки бюджет най-лошата част са му разходите.Най хубав е бюджета само с приходи

    14:05 01.09.2025

  • 13 УРА,, УРА

    3 0 Отговор
    Хайде сега да видим как ЕЦБ ще позволи пенсиониран човек, намиращ се в еврозоната как може да живее с 300 евро на месец? И как ще го коментира. Да ги видим тия мошеници и финансисти какво ще направят за този гениоцид наложен от мафията в България.

    14:08 01.09.2025

  • 14 Бандера

    2 0 Отговор
    Съкращаване с 60% на администрацията, с приоритетно освобождаване на всички пенсионери, тестове за интегритет, професионална годност и плащане на осигуровките на всички, които ще останат на работа. Премахване на позицията Вицепрезидент и администрацията му. Премахване на всички агенции, дублиращи функциите на министерствата, Съкращаване на броя на министерствата до максимум 8(по аржентински модел). Ревизия на всички пенсии за инвалидност. Майчински - само 10 месеца(никаде в Европа няма 2 год. майчинство) Строга ревизия на соц.помощи и Бюрата по труда! Може и още, но ..........трябва да се гласува! А и е необходима задължителна ЛУСТРАЦИЯ, за да се освободят правосъдната, здравната, образователната и политическа системи от зависимостите, създадени от съвеЦките милиционери от ДС!

    14:18 01.09.2025

  • 15 провинциалист

    0 0 Отговор
    „В икономиката няма измислен модел, в който заплатите да растат с двуцифрен процент толкова години наред, а в същото време да има отрицателна инфлация” - е как да няма? Тия пари да не си ги варим на компот? Нали отиват пак в икономиката и въртят машината?!? Такива като тебе се скъсваха да обясняват колко е лошо за икономиката човек да не си похарчи и последната стотинка.

    14:19 01.09.2025

  • 16 Някой

    0 0 Отговор
    Непоискани съвети не се дават Обърни се назад-и виж како ти си натворил

    14:20 01.09.2025

