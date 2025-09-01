Корнелия Нинова: Планът на европейските лидери за превъоръжаване и отбрана е голяма грешка

Планът на европейските лидери за превъоръжаване и отбрана е голяма грешка. Времето ще го докаже.
Ако 150 млрд. евро се инвестират в икономика, образование, демография, здравеопазване, земеделие, Европа и България ще станат райска градина.
Това прогнозира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Най-голямата икономика в ЕС - германската е в рецесия и вече повлича и други страни.
Ключови държави са с дългове, които надхвърлят брутния им вътрешен дълг: Франция 113% от БВП, Италия 135% от БВП, Испания 101% от БВП.
И в тази ситуация да вземаш нови заеми, за да се въоръжаваш, е тежко късогледство, липса на визионерство и обричане на #Европа на регрес.
Вместо план за отбрана, трябваше да направят нов мощен икономически план за развитие. Да се анализират природните дадености, човешките и технологични ресурси на всяка държава членка и да се инвестира в това, което носи най-голяма добавена стойност и взаимно допълване в рамките на съюза.
България може да развива металургия, машиностроене, химическа промишленост, изкуствен интелект, туризъм, земеделие и хранително вкусова промишленост. Една мощна финансова инжекция в тези сектори ще ни изправи на крака.
Цяла Европа страда от безводие. Трябва да се инвестира във водна инфраструктура.
Да се осигури вода за пиене и напояване. Да се разработят стотиците минерални извори, които имаме. Ние сме на второ място в Европа по минерални води. Да се развие балнеолечение и туризъм.
На трето място сме по културно-историческо наследство. Плодородната ни земя може да произвежда не само за България, но и да увеличи износа. Да се развие преработвателната промишленост. Така няма да изнасяме суров продукт, а ще правим добавена стойност у нас. Имаме достатъчно метали за добра металургия. Водещи сме в химическата промишленост и т.н. Имаме едни от най-добрите IT специалисти - млади и иновативни хора.
Вместо всичко това България ще взима нов заем от 1млрд. лв., за да строи военен завод. Президент, премиер, и просто депутата Борисов си счупиха краката кой пръв ще ни загроби с този нов заем.
Липса на лидерство, липса на стратегическо мислене, голяма грешка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
13:30 01.09.2025
2 ТЦТЦ
13:30 01.09.2025
3 Сталин
To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”
- Henry Kissinger
"Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."
- Хенри Кисинджър
13:33 01.09.2025
4 Дърт Барутник
13:35 01.09.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #11
13:37 01.09.2025
6 Град Симитли
... Не, това е тежко малоумие!
13:38 01.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да така е
13:47 01.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Я проверете
тя вика един патрон не сме изнесли
вчера Урсулата каза на вас разчитаме от самото начало
13:53 01.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Силиций
13:59 01.09.2025
13 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #18
14:01 01.09.2025
14 Та нали Нинова
Ужас!
14:01 01.09.2025
15 Силиций
ама беше на "правилната" страна според БСП(БКП) ?
14:02 01.09.2025
16 Завърнал се
Коментиран от #19
14:05 01.09.2025
17 Не е голяма грешка
14:05 01.09.2025
18 12340
До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Докато ни занимават с кютюк като теб!... ФАКТ!
14:06 01.09.2025
19 Ваня
До коментар #16 от "Завърнал се":Европа трябва да се пази от такива малоумни назначени управляващи ,те са ни най-големия враг ,а не Русия .
14:13 01.09.2025
20 Стария Бък
14:15 01.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анджо
14:16 01.09.2025
23 Отивай да тъпкаш саряди
Още нямаш стаж за пенсия.🤣
14:17 01.09.2025
24 Евала Трансимпексова
14:20 01.09.2025
25 Възpожденец 🇧🇬
Всеки,който е с Русия го докарва до просия!
На второ място е България, но упорито ще се опита да си възвърне първото, под ръководството на чорапа, тиквата и дебелян…!
14:23 01.09.2025