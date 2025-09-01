Новини
България »
Корнелия Нинова: Планът на европейските лидери за превъоръжаване и отбрана е голяма грешка

Корнелия Нинова: Планът на европейските лидери за превъоръжаване и отбрана е голяма грешка

1 Септември, 2025 13:27 1 039 25

  • корнелия нинова-
  • военен завод-
  • икономика-
  • българия-
  • металургия

Вместо всичко това България ще взима нов заем от 1млрд. лв., за да строи военен завод

Корнелия Нинова: Планът на европейските лидери за превъоръжаване и отбрана е голяма грешка - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Планът на европейските лидери за превъоръжаване и отбрана е голяма грешка. Времето ще го докаже.

Ако 150 млрд. евро се инвестират в икономика, образование, демография, здравеопазване, земеделие, Европа и България ще станат райска градина.

Това прогнозира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Най-голямата икономика в ЕС - германската е в рецесия и вече повлича и други страни.

Ключови държави са с дългове, които надхвърлят брутния им вътрешен дълг: Франция 113% от БВП, Италия 135% от БВП, Испания 101% от БВП.

И в тази ситуация да вземаш нови заеми, за да се въоръжаваш, е тежко късогледство, липса на визионерство и обричане на #Европа на регрес.

Вместо план за отбрана, трябваше да направят нов мощен икономически план за развитие. Да се анализират природните дадености, човешките и технологични ресурси на всяка държава членка и да се инвестира в това, което носи най-голяма добавена стойност и взаимно допълване в рамките на съюза.

България може да развива металургия, машиностроене, химическа промишленост, изкуствен интелект, туризъм, земеделие и хранително вкусова промишленост. Една мощна финансова инжекция в тези сектори ще ни изправи на крака.

Цяла Европа страда от безводие. Трябва да се инвестира във водна инфраструктура.

Да се осигури вода за пиене и напояване. Да се разработят стотиците минерални извори, които имаме. Ние сме на второ място в Европа по минерални води. Да се развие балнеолечение и туризъм.

На трето място сме по културно-историческо наследство. Плодородната ни земя може да произвежда не само за България, но и да увеличи износа. Да се развие преработвателната промишленост. Така няма да изнасяме суров продукт, а ще правим добавена стойност у нас. Имаме достатъчно метали за добра металургия. Водещи сме в химическата промишленост и т.н. Имаме едни от най-добрите IT специалисти - млади и иновативни хора.

Вместо всичко това България ще взима нов заем от 1млрд. лв., за да строи военен завод. Президент, премиер, и просто депутата Борисов си счупиха краката кой пръв ще ни загроби с този нов заем.

Липса на лидерство, липса на стратегическо мислене, голяма грешка.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    24 10 Отговор
    Ахаха, а бе днес какво само за Непокорна България пишете, Корнела ли ви кешира?! Все по-жалки ставате...на нико не му пука за Нинова, тя отдавна е бита карта и не виждам защо ни занимавате с нея?!

    13:30 01.09.2025

  • 2 ТЦТЦ

    21 5 Отговор
    Тая овца за 20 години хигемония, освен да краде, друго не е правила. Да се изправи пред Мондьо за изпиране на имидж, патка заспала.

    13:30 01.09.2025

  • 3 Сталин

    9 4 Отговор
    Европа си пази оръжията за тях в предстоящата голяма война,не като нас които дадохме всички снаряди и танкове и бронестраспортьори, България няма и една единица модерно оръжие,Турция може да ни превземе само с 10 байрактари,отделно България е изтъргувана от посолството, всички които живеят на север от линията Бургас,Пловдиви Кърджали да се преместят в България,защото това ще бъдат турски земи, Ердоган отдавна е хвърлил око на златните ни мини в Родопите.

    To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”

    - Henry Kissinger

    "Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."

    - Хенри Кисинджър

    13:33 01.09.2025

  • 4 Дърт Барутник

    2 4 Отговор
    БЕЗ ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ЯДРЕНИ И АТОМНИ БОМБИ НИЩО НЯМА ДА СТАНЕ СЛАБ ПЛАН ПЛАШИМ ГАРГИТЕ СИС.БАРУТ И САЧМИ.

    13:35 01.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Баба Яга фон дер Лаен дойде в България за снаряди и месо.

    Коментиран от #9, #11

    13:37 01.09.2025

  • 6 Град Симитли

    9 5 Отговор
    "... И в тази ситуация да вземаш нови заеми, за да се въоръжаваш, е тежко късогледство, липса на визионерство и обричане на Европа на регрес... "
    ... Не, това е тежко малоумие!

    13:38 01.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да така е

    4 2 Отговор
    Но свърши ли се със Зеленску, ЕС фалира. С войната ще опитват още дългове да ни забършат.

    13:47 01.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Я проверете

    8 2 Отговор
    Вервайте й
    тя вика един патрон не сме изнесли
    вчера Урсулата каза на вас разчитаме от самото начало

    13:53 01.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Силиций

    6 1 Отговор
    В никъкъв случай не съм военолюбец , но уважаемата госпожа може би възприема ,че плана за "свалени гащи " в днешната геополитическа обстановка в Европа,в която уж и България била е по-полезен???! Или е по-важно за БСП да не се пречи на Русия да води война в Европа?

    13:59 01.09.2025

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 2 Отговор
    фАКТИ , ДОКОГА ЩЕ НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТАЗИ ВЛАШКА ЦИГАНКА ................

    Коментиран от #18

    14:01 01.09.2025

  • 14 Та нали Нинова

    5 0 Отговор
    изнасяше първите снаряди за Украйна?
    Ужас!

    14:01 01.09.2025

  • 15 Силиций

    5 0 Отговор
    или България не беше много повече въоръжена и не произвеждаше оръжие и за износ преди 40 години?
    ама беше на "правилната" страна според БСП(БКП) ?

    14:02 01.09.2025

  • 16 Завърнал се

    6 3 Отговор
    Хубаво Европа и България може да стане райска градина, ама тя трябва и да се пази от орките от изток щото при тях положението е далеч от рай.

    Коментиран от #19

    14:05 01.09.2025

  • 17 Не е голяма грешка

    3 1 Отговор
    Убийствена грешка е. Те работят за да вкарат народите си във война , а целта е да оцелеят те самите. Но няма да стане.

    14:05 01.09.2025

  • 18 12340

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Докато ни занимават с кютюк като теб!... ФАКТ!

    14:06 01.09.2025

  • 19 Ваня

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Завърнал се":

    Европа трябва да се пази от такива малоумни назначени управляващи ,те са ни най-големия враг ,а не Русия .

    14:13 01.09.2025

  • 20 Стария Бък

    2 0 Отговор
    Да помоли кумира си Путин,да спре войната и въоражаването.Тогава,няма да има 5процента от бюджета,за въопажаване и тези 150 милиарда за ,които говори,ще отидат при хората.

    14:15 01.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анджо

    2 0 Отговор
    Тая не е добре нещо, има ли мозък или има само цици и дебело дупе.

    14:16 01.09.2025

  • 23 Отивай да тъпкаш саряди

    0 0 Отговор
    Мааааа.
    Още нямаш стаж за пенсия.🤣

    14:17 01.09.2025

  • 24 Евала Трансимпексова

    0 0 Отговор
    По добре да се надупиш, но без заеми, на чисто ....

    14:20 01.09.2025

  • 25 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    И сега какво излезе,че най-бедната в ЕС държава е Орбанова Унгария!
    Всеки,който е с Русия го докарва до просия!
    На второ място е България, но упорито ще се опита да си възвърне първото, под ръководството на чорапа, тиквата и дебелян…!

    14:23 01.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове