Тома Белев: Експлоатационният срок на водопровода от Черни Осъм до Ловеч е изтекъл през 2019 година

2 Септември, 2025 10:51

Имам въпрос - как за една година 2020-2021 държавата построи 480 километровия газопровод "Турски поток" и не построи десет пъти по-късия магистрален водопровод?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Експлоатационният срок на водопровода от Черни Осъм до Ловеч е изтекъл през 2019 г, казват от ВиК Ловеч. Годишно те отстраняват 200 големи аварии по него. Малките не ги отстраняват, свидетелстват жителите на Черни Осъм и Орешак , чиито имоти и мазета и в момента се наводняват.

Това коментира във "Фейсбук" Тома Белев.

Имам въпрос - как за една година 2020-2021 държавата построи 480 километровия газопровод "Турски поток" и не построи десет пъти по-късия магистрален водопровод?

Имам и втори въпрос - защо държавата сега строи нов газопровод до Гърция и не строи нов магистрален водопровод от Черни Осъм?

Кое е по-важно на Министерски съвет - бизнесът и печалбите на няколко търговци на газ, част от тях руски, или питейната вода на 200 000 души в Ловеч и Плевен? Риторичен въпрос - естествено, че печалбите на търговците на газ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 1 Отговор
    А те тоА що борови гори съсипА ‼️😡😡😡‼️

    10:53 02.09.2025

  • 2 Той да каже

    5 2 Отговор
    Наборе, как не ти омръзна да се вреш и да се изявяваш толкова години?

    10:55 02.09.2025

  • 3 мръшляк зелев

    6 2 Отговор
    корумпе съм аз квичкам си на глас

    10:56 02.09.2025

  • 4 Един

    10 2 Отговор
    Този гнусар защо се обажда въобще като той и зелените му терористи стоят зад редица забрани и спрени проекти по изграждане на нови водохващания!!!

    11:02 02.09.2025

  • 5 Инж1

    4 4 Отговор
    И какво се оказа???? Че сме руска "колония"!!!! Заради Путлер@стки поток 200хил. българи нямат вода!!!

    Коментиран от #8

    11:04 02.09.2025

  • 6 боко

    6 1 Отговор
    Скривай се зеленясал б----- че изгоря държавата заради вашите тъпотии

    11:10 02.09.2025

  • 7 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    Всичко е въпрос на лични материални интереси....И в този случай са виновни всички други но не и ГРАБ,които са били на власт от 2012г.. Предполагам основен виновен е хаосът от последните 4 години.....Пълно некадърие и безхаберие на "можачите"...Нов затвор и по примера на Ел Салвадор всички организирани престъпници в него...... няма поименно да ги соменавам,че модераторът дебне.....

    11:16 02.09.2025

  • 8 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Инж1":

    Не вини другите в опит да отклониш вниманието и да насаждаш илюзиорни истини - ВИНОВНИ са управляващите по това време,колкото и да не ти се иска....

    11:18 02.09.2025

  • 9 гражданин

    0 0 Отговор
    Банкята е виновен, 15 години на власт, никой не му докладвал за тия години, че водната система е толкова зле, в един от десетте най големи града в държавата, дето се вика, то че по селата няма живот, няма, ми поне първите 15 или 20 града в държавата поддържайте, не ви ли е срам, строите спортни зали по селата, и мажете разпадналите се стари блокове на пенсионерите с изолации, а няма вода в чешмите, без пътища може, без старите блокове може, без вода и ток не може

    11:19 02.09.2025

  • 10 българина

    0 0 Отговор
    Въпросът е уместен, а отговора, защото българите си ги избраха. Щом гласуват за такива които не им пука за водата..... Да ходят вмирисани...

    11:20 02.09.2025

  • 11 Миризлив пор

    3 0 Отговор
    Тома колко години стопираш магистралата през Кресненското дефиле със измислени врътки само и само да стане по твоето? Приеми, че и във ВиК сектора има интереси. Просто на никой не му се захваща, защото разни тарикати има го влачат по съдилищата с измислени аргументи и само ще обжалват докато не постигнат своето.

    11:33 02.09.2025

