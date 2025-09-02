Тома Белев: Експлоатационният срок на водопровода от Черни Осъм до Ловеч е изтекъл през 2019 година

Експлоатационният срок на водопровода от Черни Осъм до Ловеч е изтекъл през 2019 г, казват от ВиК Ловеч. Годишно те отстраняват 200 големи аварии по него. Малките не ги отстраняват, свидетелстват жителите на Черни Осъм и Орешак , чиито имоти и мазета и в момента се наводняват.

Това коментира във "Фейсбук" Тома Белев.

Имам въпрос - как за една година 2020-2021 държавата построи 480 километровия газопровод "Турски поток" и не построи десет пъти по-късия магистрален водопровод?

Имам и втори въпрос - защо държавата сега строи нов газопровод до Гърция и не строи нов магистрален водопровод от Черни Осъм?

Кое е по-важно на Министерски съвет - бизнесът и печалбите на няколко търговци на газ, част от тях руски, или питейната вода на 200 000 души в Ловеч и Плевен? Риторичен въпрос - естествено, че печалбите на търговците на газ.