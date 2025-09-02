Тома Белев: Експлоатационният срок на водопровода от Черни Осъм до Ловеч е изтекъл през 2019 година

Експлоатационният срок на водопровода от Черни Осъм до Ловеч е изтекъл през 2019 г, казват от ВиК Ловеч. Годишно те отстраняват 200 големи аварии по него. Малките не ги отстраняват, свидетелстват жителите на Черни Осъм и Орешак , чиито имоти и мазета и в момента се наводняват.
Това коментира във "Фейсбук" Тома Белев.
Имам въпрос - как за една година 2020-2021 държавата построи 480 километровия газопровод "Турски поток" и не построи десет пъти по-късия магистрален водопровод?
Имам и втори въпрос - защо държавата сега строи нов газопровод до Гърция и не строи нов магистрален водопровод от Черни Осъм?
Кое е по-важно на Министерски съвет - бизнесът и печалбите на няколко търговци на газ, част от тях руски, или питейната вода на 200 000 души в Ловеч и Плевен? Риторичен въпрос - естествено, че печалбите на търговците на газ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:53 02.09.2025
2 Той да каже
10:55 02.09.2025
3 мръшляк зелев
10:56 02.09.2025
4 Един
11:02 02.09.2025
5 Инж1
Коментиран от #8
11:04 02.09.2025
6 боко
11:10 02.09.2025
7 Наивник на средна възраст
11:16 02.09.2025
8 Наивник на средна възраст
До коментар #5 от "Инж1":Не вини другите в опит да отклониш вниманието и да насаждаш илюзиорни истини - ВИНОВНИ са управляващите по това време,колкото и да не ти се иска....
11:18 02.09.2025
9 гражданин
11:19 02.09.2025
10 българина
11:20 02.09.2025
11 Миризлив пор
11:33 02.09.2025