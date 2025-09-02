Новини
България »
Всички градове »
Министерският съвет предлага линията на бедност догодина да е 764 лева

Министерският съвет предлага линията на бедност догодина да е 764 лева

2 Септември, 2025 12:27 707 23

  • министерски съвет-
  • линия на бедност-
  • 2026 година-
  • 764 лева

Синдикатите обаче настояват промяна в методиката на изчисление. Според КНСБ линията на бедност трябва да е 782 лева, за да отразява инфлацията на малката потребителска кошница.

Министерският съвет предлага линията на бедност догодина да е 764 лева - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Министерският съвет предложи от 1 януари 2026 година линията на бедност да бъде 764 лева, съобщават от Нова телевизия. Това е увеличение със 126 лева спрямо сегашните 638 лв., което прави 19.7%. Работодателските организации подкрепиха единодушно предложението.
"Предложената стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)", като националната линия на бедност нараства с 19,7% (126 лв.) спрямо размера ѝ от предходната година и разширява обхвата на социалните помощи”, каза в доклад по темата социалният министър Борислав Гуцанов.
Синдикатите обаче настояват промяна в методиката на изчисление. Според КНСБ линията на бедност трябва да е 782 лева, за да отразява инфлацията на малката потребителска кошница. Социалното министерство обаче определя размера според методика, основана на общата инфлация. От размера ѝ зависят множество социални плащания - към хората с трайни увреждания, социалните помощи, както и помощните средства по Закона за закрила на детето.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно, се посочва в проекта на постановление. Под прага на бедност попадат 1,402 милиона души или 21,7% от населението на страната.

Средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година е 2572 лева, което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 година. За периода април - юни 2025 година средната работна заплата е била най-висока в София 3489 лева, каза още Гуцанов.
Благоевград (20,3%), Търговище (18,3%) и Смолян (17,3%) са градовете, където е отчетен най-голям ръст в заплатите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 0 Отговор
    А тези със 765 са вече богати.

    Коментиран от #19

    12:30 02.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 1 Отговор
    За семейство с две деца и двама работещи родители -
    4 ×764= 3056 лв
    3056:2= 1528лв МИНИМАЛЕН ЧИСТ ДОХОД на родителите .... за да бъдат ... сем. БЕДНИ❗

    Коментиран от #4, #6

    12:31 02.09.2025

  • 3 честен ционист

    9 0 Отговор
    А колко EUR ще струват тия 764лв догодина?

    12:31 02.09.2025

  • 4 Сачевица

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Децата не се броят в линията на бедността.

    Коментиран от #11

    12:32 02.09.2025

  • 5 Мдааа

    9 0 Отговор
    А линията на богатство на Дебелите 764 милиона?

    12:32 02.09.2025

  • 6 Бойко

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ще трябва и децата да работят.

    12:32 02.09.2025

  • 7 значи едни оядени бръмбари калинки

    11 0 Отговор
    решават за 1 милион бедни под този минимум
    като абсолютно нищо не правят за тях

    но повечето от тез бедняци са си виновни
    гладни но преизбират едни същи дето ги крадат

    12:32 02.09.2025

  • 8 Царевица

    11 1 Отговор
    Догодина хляба 5 лева.Чушките 10.Месото 20.Слава на укр.

    12:33 02.09.2025

  • 9 Тази сбирщина

    13 0 Отговор
    гъбарка ли се пак с обществото ? Наглост безподобна , от мошеник нагоре .

    12:33 02.09.2025

  • 10 Мизерия , Шопар и Тиква на хоризонта

    7 0 Отговор
    Е линията . От скапаната и скъпа храна в оборот човек се разболява , а медицината в БГ е само за милионери като тия от МС.

    12:37 02.09.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сачевица":

    Скоро е 15 септември.
    Поне 500лв ще са нужни за изпращане дете на училище❗
    Те откъде ... от поли/тутките ни ли🤔❓

    12:37 02.09.2025

  • 12 Най - добре

    6 0 Отговор
    е изобщо да не влизат никога в Министерския съвет и кой от къде е !

    12:40 02.09.2025

  • 13 адаша

    7 0 Отговор
    Гуци! Средна заплата в София - 3489! Ама ти май - а! Нещо не си в час! Уж си комуняга, а улетя в зоната на здрача.

    Коментиран от #14

    12:40 02.09.2025

  • 14 Азззззззз

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "адаша":

    В София са депутатите, министерства, агенции и т.н. А и гуцко вероятно говори за брутни заплати...

    12:54 02.09.2025

  • 15 ФЕЙК

    4 1 Отговор
    ЗАЩО СЛЕД КАТО ИНФЛАЦИЯТА Е ПОД 3% ВДИГАТЕ ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ С 19 %? Сигурно защото искате бедните да станат по-богати от богатите?

    12:55 02.09.2025

  • 16 провинциалист

    4 0 Отговор
    Линията на бедност предлага министерският съвет да изкара една година със 764 лева на месец.

    13:16 02.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Интересна история

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Битието определя съзнанието":

    И после кво стана? Интересно ми е.

    13:28 02.09.2025

  • 19 Ем.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Значи в парламента не са бедни 😁

    След края на 33-дневната си ваканция депутатите ще се върнат в парламента с по-високи заплати – те се увеличават с 11% заради ръста на средните възнаграждения в обществения сектор. Така всеки народен представител вече ще получава поне 7935 лева основна заплата, а с всички добавки сумата стига около 12 хиляди. Заплатата на председателя на парламента надхвърля 16 хиляди, президентът взема близо 20 хиляди, а премиерът – около 17 хиляди.

    13:39 02.09.2025

  • 20 Пурко

    2 0 Отговор
    Преди 8 г.когато се пенсионирах, бях в графата на средните пенсии.Сега предлагат линия на бедност 764лв.Аз се пенсионирах с 43 г.трудов стаж(8 год. || категория) и сега съм с 810лв.Бавно,бавно ме смъкват към линията на бедност.Младите хора какъв стимул имат да се осигуряват на реална заплата,като ще се пенсионират с пенсии като чистачка.?????

    13:41 02.09.2025

  • 21 Догодина края на Декември месец!!

    1 0 Отговор
    Фейкове и Маниполации!! Пръдня!!

    13:51 02.09.2025

  • 22 Кажете за покупателната им способност

    1 0 Отговор
    Мафията крадлива и некадърна, а парите кухи като нея

    13:58 02.09.2025

  • 23 Един

    0 0 Отговор
    Да го приемем ли като признание за реала инфлация от 20%?!!

    13:58 02.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол