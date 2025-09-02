Министерският съвет предлага линията на бедност догодина да е 764 лева

Днес се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Министерският съвет предложи от 1 януари 2026 година линията на бедност да бъде 764 лева, съобщават от Нова телевизия. Това е увеличение със 126 лева спрямо сегашните 638 лв., което прави 19.7%. Работодателските организации подкрепиха единодушно предложението.

"Предложената стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)", като националната линия на бедност нараства с 19,7% (126 лв.) спрямо размера ѝ от предходната година и разширява обхвата на социалните помощи”, каза в доклад по темата социалният министър Борислав Гуцанов.

Синдикатите обаче настояват промяна в методиката на изчисление. Според КНСБ линията на бедност трябва да е 782 лева, за да отразява инфлацията на малката потребителска кошница. Социалното министерство обаче определя размера според методика, основана на общата инфлация. От размера ѝ зависят множество социални плащания - към хората с трайни увреждания, социалните помощи, както и помощните средства по Закона за закрила на детето.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно, се посочва в проекта на постановление. Под прага на бедност попадат 1,402 милиона души или 21,7% от населението на страната.

Средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година е 2572 лева, което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 година. За периода април - юни 2025 година средната работна заплата е била най-висока в София 3489 лева, каза още Гуцанов.

Благоевград (20,3%), Търговище (18,3%) и Смолян (17,3%) са градовете, където е отчетен най-голям ръст в заплатите.