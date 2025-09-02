Министерският съвет предлага линията на бедност догодина да е 764 лева

Днес се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Министерският съвет предложи от 1 януари 2026 година линията на бедност да бъде 764 лева, съобщават от Нова телевизия. Това е увеличение със 126 лева спрямо сегашните 638 лв., което прави 19.7%. Работодателските организации подкрепиха единодушно предложението.
"Предложената стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)", като националната линия на бедност нараства с 19,7% (126 лв.) спрямо размера ѝ от предходната година и разширява обхвата на социалните помощи”, каза в доклад по темата социалният министър Борислав Гуцанов.
Синдикатите обаче настояват промяна в методиката на изчисление. Според КНСБ линията на бедност трябва да е 782 лева, за да отразява инфлацията на малката потребителска кошница. Социалното министерство обаче определя размера според методика, основана на общата инфлация. От размера ѝ зависят множество социални плащания - към хората с трайни увреждания, социалните помощи, както и помощните средства по Закона за закрила на детето.
Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно, се посочва в проекта на постановление. Под прага на бедност попадат 1,402 милиона души или 21,7% от населението на страната.
Средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година е 2572 лева, което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 година. За периода април - юни 2025 година средната работна заплата е била най-висока в София 3489 лева, каза още Гуцанов.
Благоевград (20,3%), Търговище (18,3%) и Смолян (17,3%) са градовете, където е отчетен най-голям ръст в заплатите.
1 Гост
Коментиран от #19
12:30 02.09.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
4 ×764= 3056 лв
3056:2= 1528лв МИНИМАЛЕН ЧИСТ ДОХОД на родителите .... за да бъдат ... сем. БЕДНИ❗
Коментиран от #4, #6
12:31 02.09.2025
3 честен ционист
12:31 02.09.2025
4 Сачевица
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Децата не се броят в линията на бедността.
Коментиран от #11
12:32 02.09.2025
5 Мдааа
12:32 02.09.2025
6 Бойко
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ще трябва и децата да работят.
12:32 02.09.2025
7 значи едни оядени бръмбари калинки
като абсолютно нищо не правят за тях
но повечето от тез бедняци са си виновни
гладни но преизбират едни същи дето ги крадат
12:32 02.09.2025
8 Царевица
12:33 02.09.2025
9 Тази сбирщина
12:33 02.09.2025
10 Мизерия , Шопар и Тиква на хоризонта
12:37 02.09.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Сачевица":Скоро е 15 септември.
Поне 500лв ще са нужни за изпращане дете на училище❗
Те откъде ... от поли/тутките ни ли🤔❓
12:37 02.09.2025
12 Най - добре
12:40 02.09.2025
13 адаша
Коментиран от #14
12:40 02.09.2025
14 Азззззззз
До коментар #13 от "адаша":В София са депутатите, министерства, агенции и т.н. А и гуцко вероятно говори за брутни заплати...
12:54 02.09.2025
15 ФЕЙК
12:55 02.09.2025
16 провинциалист
13:16 02.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Интересна история
До коментар #17 от "Битието определя съзнанието":И после кво стана? Интересно ми е.
13:28 02.09.2025
19 Ем.
До коментар #1 от "Гост":Значи в парламента не са бедни 😁
След края на 33-дневната си ваканция депутатите ще се върнат в парламента с по-високи заплати – те се увеличават с 11% заради ръста на средните възнаграждения в обществения сектор. Така всеки народен представител вече ще получава поне 7935 лева основна заплата, а с всички добавки сумата стига около 12 хиляди. Заплатата на председателя на парламента надхвърля 16 хиляди, президентът взема близо 20 хиляди, а премиерът – около 17 хиляди.
13:39 02.09.2025
20 Пурко
13:41 02.09.2025
21 Догодина края на Декември месец!!
13:51 02.09.2025
22 Кажете за покупателната им способност
13:58 02.09.2025
23 Един
13:58 02.09.2025