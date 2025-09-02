Новини
Кабинетът предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

2 Септември, 2025 13:48 436 6

  • деньо денев-
  • данс-
  • директор

Деньо Денев е изпълняващ функциите председател на ДАНС от началото на юни тази година

Кабинетът предлага Деньо Денев за председател на ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството е изпратило на президента Румен Радевсъгласувателно писмо за назначение на изпълняващия функциите председател на ДАНСДеньо Денев. Това съобщи премиерът Росен Желязков от Бургас, цитиран от NOVA.

"Изпратили сме на президента Румен Радевсъгласувателно писмо за назначение на изпълняващия функциите председател на ДАНСДеньо Денев. Очакваме официалната позиция на Радев с писмено искане до Министерския съвет," заяви Желязков.

Премиерът подчерта, че в момента са в етап на съгласувателна процедура и очакват официалната позиция на президента, която трябва да пристигне в едномесечен срок.

Желязков отрече твърденията на президента Радев, че в агенцията в момента върви брутална чистка. "Това е доста литературно, метафорично изказване. Нямам данни за подобни сталинистки методи," допълни премиерът.

Президентът Румен Радев неведнъж е заявявал, че няма да подпише указ за назначаването на нов председател на ДАНС. "В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Това обаче няма да стане," каза държавният глава.

Деньо Денев е изпълняващ функциите председател на ДАНС от началото на юни тази година. Преди това той беше заместник на Пламен Тончев в контраразузнаването от август 2023 година.

Вече бившият председателПламен Тончев оглави Комисията по досиетата. Той беше избран с гласовете на управляващото мнозинство – ГЕРБ-СДС, "БСП – Обединена левица" и ИТН, и подкрепата на "ДПС – Ново начало".

"Сигналът на обществото е за взаимодействие, не за разединение," посочи още премиерът Росен Желязков по темата.

Източник: www.dunavmost.com


България
