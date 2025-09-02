Новини
България
Почина изтъкнат детски кардиолог от "Пирогов"

2 Септември, 2025 14:26 1 028 3

  • д-р борислав ганев-
  • почина-
  • изтъкнат-
  • детски кардиолог-
  • пирогов

Д-р Борислав Ганев е специалист педиатър и детски кардиолог в София с над 30 години опит

Почина изтъкнат детски кардиолог от "Пирогов" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Починал е д-р Борислав Ганев, изтъкнат педиатър и детски кардиолог от "Пирогов". Тъжната вест дойде от най-голямата болница за спешни случаи у нас.

"С прискърбие Ви уведомяваме, че след продължително боледуване ни напусна д-р Борислав Ганев.

Д-р Ганев е специалист педиатър и детски кардиолог в София с над 30 години опит. Професионалният му път преминава в структурите на няколко големи университетски болници сред които и "Пирогов". Последните 6 от тях той се установява в Клиниката по педиатрия на университетската спешна болница, където активно участва в утвърждаването на детското звено.

Той е възпитаник на Медицински университет София, където се дипломира през 1984 г. Придобива специалност по Детски болести през 1991 г. и специалност по Детска кардиология през 1994 г. През 1997 г. специализира детска кардиология в клиниката по Детска кардиология на Детската болница Necker - Париж.

Ръководството на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" поднася съболезнования на семейството, близките и колегите му!", написаха от лечебницата.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 димитър дончев

    1 3 Отговор
    невероятно........винаги съм смятал ,че просиянците и лекарите от пирогов са безсмъртни,както и мед.сестрите от пирогов.........

    14:31 02.09.2025

  • 2 Най важна е възрастта на човека

    7 2 Отговор
    Но никога не я пишат. Ако съдим по годината на дипломиране става въпрос за 65 годишен човек още много е млад за съжаление. Бога да го прости.

    14:37 02.09.2025

  • 3 Факт

    2 1 Отговор
    Най-добрият детски доктор, който Пирогов е имал - д-р Мариновски ! Мир на праха му, че го споменавам ! Спасил хиляди българчета!

    14:59 02.09.2025

Новини по градове:
