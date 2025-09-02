Ангел Найденов: Всичко случило се със самолета на фон дер Лайен трябва да бъде изяснено

Трябва да има изясняване на ситуацията, за да се разбере дали става дума за технически проблем в апаратурата на самолета, за смущения в сателитния сигнал или става дума за зловредно въздействие върху сигнала и приемащата апаратура на борда на самолета. Това обясни в интервю за NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов по повод техническите проблеми с GPS-а в самолета на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в неделя у нас.

Той предупреди, че подобен род смущения представляват риск не само за гражданските полети, но също така и за военновъздушните бази и военните самолети.

Не е достатъчно обяснението, че сме близо до война и затова има смущения върху сателитните сигнали, отбеляза Найденов и добави, че е важно какво е записал пилотът в рапорта за инцидента.

За войната в Украйна бившият министър сподели, че на хоризонта не се задава нито прекратяване на конфликта, нито подписването на примирие.

„Дипломатическите усилия, полагани от американския президент, не дават резултати. Русия продължава с масираните си въздушни атаки с хиперзвукови ракети над Киев и други части на Украйна, в резултат на които непрекъснато умират цивилни граждани“, коментира Найденов.

Относно намерението на германския военен концерн „Райнметал“ да инвестира в производството на два или три завода у нас Ангел Найденов заяви, че това е добра възможност за модернизирането на българската отбранителна индустрия и е в полза за икономиката ни, тъй като това са инвестиции, които ще създадат нови работни места.