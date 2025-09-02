Ангел Найденов: Всичко случило се със самолета на фон дер Лайен трябва да бъде изяснено

Трябва да има изясняване на ситуацията, за да се разбере дали става дума за технически проблем в апаратурата на самолета, за смущения в сателитния сигнал или става дума за зловредно въздействие върху сигнала и приемащата апаратура на борда на самолета. Това обясни в интервю за NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов по повод техническите проблеми с GPS-а в самолета на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в неделя у нас.
Той предупреди, че подобен род смущения представляват риск не само за гражданските полети, но също така и за военновъздушните бази и военните самолети.
Не е достатъчно обяснението, че сме близо до война и затова има смущения върху сателитните сигнали, отбеляза Найденов и добави, че е важно какво е записал пилотът в рапорта за инцидента.
За войната в Украйна бившият министър сподели, че на хоризонта не се задава нито прекратяване на конфликта, нито подписването на примирие.
„Дипломатическите усилия, полагани от американския президент, не дават резултати. Русия продължава с масираните си въздушни атаки с хиперзвукови ракети над Киев и други части на Украйна, в резултат на които непрекъснато умират цивилни граждани“, коментира Найденов.
Относно намерението на германския военен концерн „Райнметал“ да инвестира в производството на два или три завода у нас Ангел Найденов заяви, че това е добра възможност за модернизирането на българската отбранителна индустрия и е в полза за икономиката ни, тъй като това са инвестиции, които ще създадат нови работни места.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шпек
18:52 02.09.2025
2 Перо
Коментиран от #15
18:54 02.09.2025
3 хахавото
18:55 02.09.2025
4 Вашето Мнение
18:56 02.09.2025
5 Боруна Лом
18:56 02.09.2025
6 Питам:
Коментиран от #11
18:56 02.09.2025
7 Тюууу
18:57 02.09.2025
8 Вашето Мнение
18:57 02.09.2025
9 Както и престъпната деъност !
На Българската Държава !
Спрямо Българските Граждани !
18:59 02.09.2025
10 граф Монте Кристо
18:59 02.09.2025
11 Боруна Лом
До коментар #6 от "Питам:":КАРАТ ПО ИНЕРЦИЯ! ЗАЩОТО СА ХЛЪЗГАВИ ГОЛИ ОХЛЮВИ!
18:59 02.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами
Коментиран от #18
19:04 02.09.2025
15 Бай Араб
До коментар #2 от "Перо":Перо педала
19:06 02.09.2025
16 ДИМИТРОВГРАДЧАНИН
П€Д€ рад€Ф(нато-БКП)!
ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЯСНИ КАК з€тят на "ан г€л"-п€тката(набор 79г.) Б€Ш€ НАЗНАЧ€Н В ДАН$ $ КУП€НАТА диплома ПР€ДИ ГОДИНИ, И КАК р€зид€нтът НАЗНАЧИ пл€м€ницата $и- дъщ€рята на "ан г€л", ЗА по$ланик в АВСТРИЯ?!
ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П € Д . Р А $ . И!
19:07 02.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 БОКО
До коментар #14 от "Ами":Кюстендилската слива е общодостъпна.
19:10 02.09.2025
19 матрос
Коментиран от #27
19:10 02.09.2025
20 И кво да изяснява бре... све е ясно
19:12 02.09.2025
21 Последния Софиянец
19:14 02.09.2025
22 Един
Всичкия отпадък е впрегнат да ни обяснява глупостите на евролибералния фашистки режим!
ИЗЯСНИ СЕ - хората излязоха с официално становище - радара е работел!
Чисто технически, как руснаците са заглушили само Урсулица, а нито един друг самолет не е имал затруднения в навигационните системи?!
ПРЕСТЪПНИЦИ ЗАЩИТАВАТ ПРЕСТЪПНИЦИ!
19:14 02.09.2025
23 аман бе
19:16 02.09.2025
24 И Кво ще разследват?
19:17 02.09.2025
25 хахаха
19:19 02.09.2025
26 Урсулица фондеЛайнер
19:22 02.09.2025
27 Той и
До коментар #19 от "матрос":моряк е толкова!
19:24 02.09.2025
28 Хахаха
19:28 02.09.2025
29 цяоик
Коментиран от #33
19:36 02.09.2025
30 тттеее
19:43 02.09.2025
31 Чунчо
19:47 02.09.2025
32 Точен
19:49 02.09.2025
33 на картата
До коментар #29 от "цяоик":никъде няма да се е въртял самолета един час. Не ли?
20:06 02.09.2025