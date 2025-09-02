Новини
Ангел Найденов: Всичко случило се със самолета на фон дер Лайен трябва да бъде изяснено

2 Септември, 2025 18:48 658 33

Той предупреди, че подобен род смущения представляват риск не само за гражданските полети, но също така и за военновъздушните бази и военните самолети

Ангел Найденов: Всичко случило се със самолета на фон дер Лайен трябва да бъде изяснено - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва да има изясняване на ситуацията, за да се разбере дали става дума за технически проблем в апаратурата на самолета, за смущения в сателитния сигнал или става дума за зловредно въздействие върху сигнала и приемащата апаратура на борда на самолета. Това обясни в интервю за NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов по повод техническите проблеми с GPS-а в самолета на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в неделя у нас.

Той предупреди, че подобен род смущения представляват риск не само за гражданските полети, но също така и за военновъздушните бази и военните самолети.

Не е достатъчно обяснението, че сме близо до война и затова има смущения върху сателитните сигнали, отбеляза Найденов и добави, че е важно какво е записал пилотът в рапорта за инцидента.

За войната в Украйна бившият министър сподели, че на хоризонта не се задава нито прекратяване на конфликта, нито подписването на примирие.

„Дипломатическите усилия, полагани от американския президент, не дават резултати. Русия продължава с масираните си въздушни атаки с хиперзвукови ракети над Киев и други части на Украйна, в резултат на които непрекъснато умират цивилни граждани“, коментира Найденов.

Относно намерението на германския военен концерн „Райнметал“ да инвестира в производството на два или три завода у нас Ангел Найденов заяви, че това е добра възможност за модернизирането на българската отбранителна индустрия и е в полза за икономиката ни, тъй като това са инвестиции, които ще създадат нови работни места.


България
Подобни новини


  • 1 Шпек

    15 0 Отговор
    Баджанак.Къде се загуби?

    18:52 02.09.2025

  • 2 Перо

    26 0 Отговор
    Още един куфар дава мнение! Мая Манолова защо го пуска тоя папуняк до ТВ?

    Коментиран от #15

    18:54 02.09.2025

  • 3 хахавото

    19 0 Отговор
    ситуацията е ясна.пак се наакахме с лъжите си

    18:55 02.09.2025

  • 4 Вашето Мнение

    22 0 Отговор
    Случи се евтина манипулация за гладкомозъчните евроатлантици. Мърцула ни готви за война и да видим колко жълтопаветни колоездача ще отидат да умират за сухият и г..

    18:56 02.09.2025

  • 5 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    И ТИ ЛИ БЕ,РАЗВАЛЕНО МЕСО!

    18:56 02.09.2025

  • 6 Питам:

    17 0 Отговор
    Що за идиоти трябва да са нашите "експерти" като тенерала с акъл колкото ръста му, Ал. Йо. дето акъла му е в долната част на гърба и тоци морски дето Маята пак го е изтървала след като от ЕК, шефа на Летище Пловдив дори премиера Желязков казват, ЧЕ ИНЦИДЕНТ НЯМА, НЯМА И ПАК НЯМА и ти да продължаваш да твърдиш, че трябва да има разследване!

    Коментиран от #11

    18:56 02.09.2025

  • 7 Тюууу

    9 0 Отговор
    Па неможе ли спецовете да прояват по професионализъм! Европейците при успех чея да им направат паметник по голем от тоя на Салвадор в Рио!

    18:57 02.09.2025

  • 8 Вашето Мнение

    13 0 Отговор
    Когато след всяка случка се появят експертини като този да мажат е пределно ясно, че всичко е лъжа.

    18:57 02.09.2025

  • 9 Както и престъпната деъност !

    8 0 Отговор
    Както и престъпната дейност !

    На Българската Държава !

    Спрямо Българските Граждани !

    18:59 02.09.2025

  • 10 граф Монте Кристо

    13 0 Отговор
    Може и нищо да не е имало,просто са измислили да направят поредната провокация срещу Русия,шило в торба не стои.Руснаците обърнаха внимание на тая шетня на урсулата,порицаха намерението да бъдат построени два военни завода в България,които да обслужват всу,ПОСОЧИХА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ,ако има някакви мижави ползи ,в един момент може да се обърнат в трагедия.

    18:59 02.09.2025

  • 11 Боруна Лом

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Питам:":

    КАРАТ ПО ИНЕРЦИЯ! ЗАЩОТО СА ХЛЪЗГАВИ ГОЛИ ОХЛЮВИ!

    18:59 02.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    8 0 Отговор
    Някой трябва на каже на мис Кюстендилска слива, да престане да го бие тоя по главата :)

    Коментиран от #18

    19:04 02.09.2025

  • 15 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    Перо педала

    19:06 02.09.2025

  • 16 ДИМИТРОВГРАДЧАНИН

    3 3 Отговор
    СРАМУВАМ СЕ ОТ моите КОМУНИ$ТИЧ€$КИ съграждани "ан г€л" най д€нOFF И н€говото прот€ж€ -ру м€н
    П€Д€ рад€Ф(нато-БКП)!
    ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЯСНИ КАК з€тят на "ан г€л"-п€тката(набор 79г.) Б€Ш€ НАЗНАЧ€Н В ДАН$ $ КУП€НАТА диплома ПР€ДИ ГОДИНИ, И КАК р€зид€нтът НАЗНАЧИ пл€м€ницата $и- дъщ€рята на "ан г€л", ЗА по$ланик в АВСТРИЯ?!

    ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П € Д . Р А $ . И!

    19:07 02.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БОКО

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Кюстендилската слива е общодостъпна.

    19:10 02.09.2025

  • 19 матрос

    7 0 Отговор
    Този помак защо го каните когато е моряк,че и без стаж.Какво разбира от самолети?

    Коментиран от #27

    19:10 02.09.2025

  • 20 И кво да изяснява бре... све е ясно

    5 0 Отговор
    Фейк... диска и пушилка да се затъмнение посрещането на ороспула в Сопот

    19:12 02.09.2025

  • 21 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Смущенията са от завода на САЩ за военни платки и сензори край Пловдив.

    19:14 02.09.2025

  • 22 Един

    7 1 Отговор
    И този го изкопаха последните дни и обикаля като нестинарка от медия в медия!
    Всичкия отпадък е впрегнат да ни обяснява глупостите на евролибералния фашистки режим!

    ИЗЯСНИ СЕ - хората излязоха с официално становище - радара е работел!
    Чисто технически, как руснаците са заглушили само Урсулица, а нито един друг самолет не е имал затруднения в навигационните системи?!

    ПРЕСТЪПНИЦИ ЗАЩИТАВАТ ПРЕСТЪПНИЦИ!

    19:14 02.09.2025

  • 23 аман бе

    6 0 Отговор
    командира на самолета каза че не е станало нищо необичайно, а целия тролетариат се изниза да дава лаишки акъл по медиите.

    19:16 02.09.2025

  • 24 И Кво ще разследват?

    6 0 Отговор
    GPS системата работи с 27 Спътника обикалящи Земята, Наземни станции на Всеки един от 7 Континента на Земята и Системи на Самолета! България 1/ за Кой от 27 Спътника отговаря; 2/ Къде в България има Наземна станция за проследяване 3/ Самолета на Урсула е бил Български с наши Пилоти или Кво? Ех Найденов а си бил и Министър на отбраната! А за шофьорите Един въпрос Ако не ви работи GPS на колата Кво Правите?

    19:17 02.09.2025

  • 25 хахаха

    5 0 Отговор
    Ангелчо, кой да го изясни. Айде ти да свършиш тая работа. Изясняваш и оправяш нещата . Ех баджо , абсолютно не знаеш къде си. Ама нищо де, карай каруцата, как дойде. Един ден пътя свършва. А за Марцуца дето ни готви за война кой да умира , а Ангеле, кой - обясни въпроса ?

    19:19 02.09.2025

  • 26 Урсулица фондеЛайнер

    4 1 Отговор
    Путин ми счупи жипиеса и ми изтръпна урсулката от страх

    19:22 02.09.2025

  • 27 Той и

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "матрос":

    моряк е толкова!

    19:24 02.09.2025

  • 28 Хахаха

    6 0 Отговор
    Да не се окаже, че от НСО не са си изключили GPS заглушите.

    19:28 02.09.2025

  • 29 цяоик

    5 1 Отговор
    БСП пребоядисан глупак, кое искаш да ти се изясни бре, мишок??? За да не види народната лИбов, немската фашистка маймуна я въртяха 1 час във въздуха докато лъжливите и краливи цигани ГЕРБ измислят начин как да я прекарат без да ядат бой. Кое не ти е ясно??? Извикаха хеликоптер за да може да избегнат тоягите на българите дето ги чакаха с камъни и тояги. Банкянския циганин, вече е въпрос на време кога ще го бият с тояги. Слава на Господ Иисус Христос, взе да им писва на българите от крадливи и лъжливи цигани ГЕРБ. Наближава времето дето ще ви ремонтират муцуните и ще се чудите къде да бягате.

    Коментиран от #33

    19:36 02.09.2025

  • 30 тттеее

    2 1 Отговор
    Лудите пак са ги пуснали. Пийте си хапчетата ненормалници. Малоумният ви министър каза, че няма руска намеса.

    19:43 02.09.2025

  • 31 Чунчо

    2 0 Отговор
    няма по-лош фашист от бившия комунист !

    19:47 02.09.2025

  • 32 Точен

    2 0 Отговор
    Еничарин и предател!

    19:49 02.09.2025

  • 33 на картата

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "цяоик":

    никъде няма да се е въртял самолета един час. Не ли?

    20:06 02.09.2025

