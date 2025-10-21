Ангел Найденов: Повечето пари в армията решават проблема с некомплекта

Проектобюджетът в контекста на Министерството на отбраната предвижда 2.36% за отбрана, което би било пореден ръст в дела на парите спрямо БВП. Според бившия министър на отбраната Ангел Найденов увеличението на парите за заплати и обвързването им със средната работна заплата за страната решава проблема с некомплекта (бел. ред.: Недостатъчно служители спрямо обявения щат) в Българската армия. В предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS той подчерта, че в момента има увеличение на кандидатите, които достигат до трима души за една позиция. Общият недостиг на кадри в армията ни е достигнал 20%.
По отношение на бюджета Найденов припомни, че през миналата година е достигната целта за 2% от БВП, а за тази година числото е 2.09%. За следващата година се планира разходите за отбрана да бъдат вече 2.36% от Брутния вътрешен продукт. Бившият военен министър подчерта, че целта за 3.5% е разгъната за период от 10 години.
Според Ангел Найденов към момента има не просто техническо изоставане на Българската армия, дори в рамките на Балканите, но има и технологична пропаст. Той допълни, че България е получила исканата дерогация на военните разходи още през април и за тях няма да се прилагат правилата за бюджетен дефицит.
По отношение на горещата международна тема – евентуална среща между Тръмп и Путин в Будапеща бившият министър на отбраната изрази скептицизъм за нейното провеждане: „Облаците се сгъстяват и се дължат на поредица от изявления на официални лица от администрацията на Путин за „решаване на първопричините за войната”, каза Найденов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ценко
Срещу 2 прасета ,10 компота и 2 кокошки се сдобиваш с бренеке ловна пушка . Безконтрол КОС е равно на БОС
20:14 21.10.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #5
20:17 21.10.2025
3 Хорхе
20:20 21.10.2025
4 Ценко
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От КОС изнесен нелегално от иззетите оръжия или от някой Батальон краден по складовете?
Коментиран от #25
20:20 21.10.2025
5 Миладин
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Лъжеш! Такива пушки има вече само в Африка.
20:21 21.10.2025
6 Ценко
Коментиран от #17
20:22 21.10.2025
7 Войник по терлик
20:23 21.10.2025
8 Комплекта е
20:25 21.10.2025
9 Боруна Лом
20:26 21.10.2025
10 Няма кубинки
20:27 21.10.2025
11 000
20:28 21.10.2025
12 Българин
20:35 21.10.2025
13 НА ОВЕННИТЕ ГОВЕДА
20:42 21.10.2025
14 Механик
Нема да стане вашата, Аньооо!
20:42 21.10.2025
15 НЯКАКВА МОДА Е
20:44 21.10.2025
16 Търновец
20:46 21.10.2025
17 Механик
До коментар #6 от "Ценко":Тава къде си го снимал, лови декиш само пред такива безказарменици като тебе. Това са въздушни пушки които става само да си пробиеш дупки на розАвите ушаци и да си сложиш обеци.
20:46 21.10.2025
18 То ако
20:57 21.10.2025
19 Др.Тодор Живков 🇧🇬
А нашто подлоги за колко ще е пратят в Урка ...
21:00 21.10.2025
20 Ало, Прокопи
21:02 21.10.2025
21 Силиций
21:05 21.10.2025
22 И какво правят за тези пари НИЩО
21:06 21.10.2025
23 Гончар Романенко!
... каза бай Анчо, за когото на Дедо Дончо му е през дъртия......
21:10 21.10.2025
24 Т. КОЛЕВ
АКО СТАНЕ НАПЕЧЕНО СЪС СИГОРНОСТ ШЕ НАПУСНАТ НЯМА КАКВО ДА ГИ ЗАДЪРЖИ НА РАБОТА ЧЕ НАЙ ВЕРОЯТНО ЩЕ ИЗМРЪТ. НЯМА КАК ДА ЗАШИТЯТ БЪЛГАРИЯ НИТО ПЪК НАТО ЩЕ ПОМОГНЕ МНОГО ПРИ ВОЕНИ ДЕЙСТВИЯ ДА РЕЧЕМ С ПО БЛИЗКИТЕ ДЪРЖАВИ.МНОГО ЗДРАВИ И ПРАВИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ СТАНАХА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ И НЕШАТА НЕ ВЪРВЯТ НА ДОБРЕ.
21:11 21.10.2025
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Ценко":абе...прекупвач съм
21:13 21.10.2025
26 Ценко
21:14 21.10.2025
27 Жеро
проекти и раздаване! Как не разбра, че само 10%
стигат до народа, а 90% се крадат! На теб ли, на Бабата, на агент Буда или на Дръвника с глсвно
Д ли да вярвам? За затвора сте, но с главно З!!!
21:29 21.10.2025