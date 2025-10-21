Новини
България »
Ангел Найденов: Повечето пари в армията решават проблема с некомплекта

Ангел Найденов: Повечето пари в армията решават проблема с некомплекта

21 Октомври, 2025 20:08 744 27

  • ангел найденов-
  • армия-
  • некомплект

Досега Българската армия изоставаше в техническо отношение дори в рамките на Балканския полуостров

Ангел Найденов: Повечето пари в армията решават проблема с некомплекта - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът в контекста на Министерството на отбраната предвижда 2.36% за отбрана, което би било пореден ръст в дела на парите спрямо БВП. Според бившия министър на отбраната Ангел Найденов увеличението на парите за заплати и обвързването им със средната работна заплата за страната решава проблема с некомплекта (бел. ред.: Недостатъчно служители спрямо обявения щат) в Българската армия. В предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS той подчерта, че в момента има увеличение на кандидатите, които достигат до трима души за една позиция. Общият недостиг на кадри в армията ни е достигнал 20%.

По отношение на бюджета Найденов припомни, че през миналата година е достигната целта за 2% от БВП, а за тази година числото е 2.09%. За следващата година се планира разходите за отбрана да бъдат вече 2.36% от Брутния вътрешен продукт. Бившият военен министър подчерта, че целта за 3.5% е разгъната за период от 10 години.

Според Ангел Найденов към момента има не просто техническо изоставане на Българската армия, дори в рамките на Балканите, но има и технологична пропаст. Той допълни, че България е получила исканата дерогация на военните разходи още през април и за тях няма да се прилагат правилата за бюджетен дефицит.

По отношение на горещата международна тема – евентуална среща между Тръмп и Путин в Будапеща бившият министър на отбраната изрази скептицизъм за нейното провеждане: „Облаците се сгъстяват и се дължат на поредица от изявления на официални лица от администрацията на Путин за „решаване на първопричините за войната”, каза Найденов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ценко

    14 2 Отговор
    За армията незнам ама пушки и оръжия се раздават на калпак . КОС са по корумпирани и от ДАИ.
    Срещу 2 прасета ,10 компота и 2 кокошки се сдобиваш с бренеке ловна пушка . Безконтрол КОС е равно на БОС

    20:14 21.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 3 Отговор
    продавам калашник с 4 пълнителя ,/ 5 ,45////// за 350 лв

    Коментиран от #4, #5

    20:17 21.10.2025

  • 3 Хорхе

    16 1 Отговор
    Този се оказа голям уестърн активист, нищо, че се гушкаше с Мая омбудсманката.

    20:20 21.10.2025

  • 4 Ценко

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От КОС изнесен нелегално от иззетите оръжия или от някой Батальон краден по складовете?

    Коментиран от #25

    20:20 21.10.2025

  • 5 Миладин

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Лъжеш! Такива пушки има вече само в Африка.

    20:21 21.10.2025

  • 6 Ценко

    3 5 Отговор
    Всеки Царвул с пушка ,всеки селянин освен коляч е и ловец

    Коментиран от #17

    20:22 21.10.2025

  • 7 Войник по терлик

    13 1 Отговор
    Тъй,тъй,тя парата прави фукарата.Като няма прокопсия,плюл съм на тая оресия и армията ще ми е майка и баща.То джепане ще имa ,ама кой ще го управлява и кога и как ще се използва?Това е Соломоновския въпрос.Не щеме ний войни,искаме справедливост и спокойни старини.

    20:23 21.10.2025

  • 8 Комплекта е

    13 0 Отговор
    Косач, събирач на БАЛИ, товарач, шофьор, метач с метла....

    20:25 21.10.2025

  • 9 Боруна Лом

    17 1 Отговор
    ПРОТИВЕН,ПО ПРОТИВЕН,... АНГЕЛ НАЙДЕНОВ! А ДО 2003 ГОДИНА ВИЕ УНИЩОЖИХТЕ ТОТАЛНО АРМИЯТА!

    20:26 21.10.2025

  • 10 Няма кубинки

    16 1 Отговор
    Във военния магазин... Всеки ходи с които намери.... клошар ска работа

    20:27 21.10.2025

  • 11 000

    10 0 Отговор
    Геле, при вас двамата Майчето е "перката"

    20:28 21.10.2025

  • 12 Българин

    9 1 Отговор
    И този активен борец срещу фашизма и капитализма ли стана любовник на евроатлантизма?

    20:35 21.10.2025

  • 13 НА ОВЕННИТЕ ГОВЕДА

    4 2 Отговор
    НИКОГА НЕ ИМ СТИГАТ ПАРИТЕ

    20:42 21.10.2025

  • 14 Механик

    8 2 Отговор
    Нема бе Аньо. Нищо не ви решава проблема. Отгледахте момченца с бръснати краченца и талибански брадички. Такива момченца сакат молове, третополова любов и не им пука за натовските мераци за война. Войната за тях е лишения от козметични салони, фитнеси и пр.
    Нема да стане вашата, Аньооо!

    20:42 21.10.2025

  • 15 НЯКАКВА МОДА Е

    9 1 Отговор
    БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ ДА СИ ИМАТ ДЕЖУРНИТЕ ОЛИГОФРЕНИ АНАЛОЗАТОРИ.

    20:44 21.10.2025

  • 16 Търновец

    6 1 Отговор
    Не е ясно каква роля каква полза има от института по отбрана защото чужди подлоги решават за милиардни поръчки за въоръжени особено за ефките и за Страйкърите и за противокорабните ракети + много скъпи поръчки за морално остаряващи оръжие които излизат от въоръжение в САЩ. А по горните етажи на властта в МО недокомплект няма - много полковници и генерали

    20:46 21.10.2025

  • 17 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ценко":

    Тава къде си го снимал, лови декиш само пред такива безказарменици като тебе. Това са въздушни пушки които става само да си пробиеш дупки на розАвите ушаци и да си сложиш обеци.

    20:46 21.10.2025

  • 18 То ако

    3 0 Отговор
    То , ако имаше наплив от младежи нямаше да вдигат възрастта за пенсиониране и да осигуряват пенсии на сегашните кадрови войници.

    20:57 21.10.2025

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    НедокомлекТ винаги ще има в армията ,защото никой не му се умира за глобалистките интереси на печатарите.
    А нашто подлоги за колко ще е пратят в Урка ...

    21:00 21.10.2025

  • 20 Ало, Прокопи

    0 0 Отговор
    Бягай!!! С 200 км/ч.

    21:02 21.10.2025

  • 21 Силиций

    1 0 Отговор
    От 40 години повече пари в БА решават проблема на свързаните с нея частни фирми и политици , но не и с "комплекта" от хора ,готови да загинат защитавайки България!!!!

    21:05 21.10.2025

  • 22 И какво правят за тези пари НИЩО

    3 0 Отговор
    Народа ги храни и издържа напразно тези хрантутници както и МВР

    21:06 21.10.2025

  • 23 Гончар Романенко!

    1 0 Отговор
    "... Облаците се сгъстяват и се дължат на поредица от изявления на официални лица от администрацията на Путин за „решаване на първопричините за войната”,
    ... каза бай Анчо, за когото на Дедо Дончо му е през дъртия......

    21:10 21.10.2025

  • 24 Т. КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ СЕГА ВОЙНИЦИТЕ СА НА ЗАПЛАТА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СКЪСВАТ СЕ ОТ ТРУД.
    АКО СТАНЕ НАПЕЧЕНО СЪС СИГОРНОСТ ШЕ НАПУСНАТ НЯМА КАКВО ДА ГИ ЗАДЪРЖИ НА РАБОТА ЧЕ НАЙ ВЕРОЯТНО ЩЕ ИЗМРЪТ. НЯМА КАК ДА ЗАШИТЯТ БЪЛГАРИЯ НИТО ПЪК НАТО ЩЕ ПОМОГНЕ МНОГО ПРИ ВОЕНИ ДЕЙСТВИЯ ДА РЕЧЕМ С ПО БЛИЗКИТЕ ДЪРЖАВИ.МНОГО ЗДРАВИ И ПРАВИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ СТАНАХА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ И НЕШАТА НЕ ВЪРВЯТ НА ДОБРЕ.

    21:11 21.10.2025

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ценко":

    абе...прекупвач съм

    21:13 21.10.2025

  • 26 Ценко

    1 0 Отговор
    Селянина е по въоражен от българската армия и пепели войни благодарение на безкруполността си.

    21:14 21.10.2025

  • 27 Жеро

    0 0 Отговор
    Ачо, Ачо, беше там, беше и шеф парите в армията се крадат по същия начин, както за пътищата, ремонти, ремонт на ремонта, саниране,
    проекти и раздаване! Как не разбра, че само 10%
    стигат до народа, а 90% се крадат! На теб ли, на Бабата, на агент Буда или на Дръвника с глсвно
    Д ли да вярвам? За затвора сте, но с главно З!!!

    21:29 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове