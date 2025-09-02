Мария Филипова: Омбудсманът трябва да дава препоръки, но и подкрепа на държавата

Институцията на омбудсмана трябва да обръща внимание, да дава препоръки, но и подкрепа на държавните органи, каза кандидатът за заместник-омбудсман Мария Филипова при изслушването си от Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание.

Тя посочи, че като председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) се е убедила, че институцията на омбудсмана е изключително популярна и търсена.

"С омбудсмана г-жа Делчева имаме обща визия, че пред тази институция стоят въпроси как да направим усещане за присъствието ѝ по места, без реално да се създават регионални звена на омбудсман и как да сортираме жалбите, които се подават", каза Филипова.

Според нея трябва да се работи заедно с кметските наместници, работодателски и синдикални организации по места, с неправителствените организации и потребителски асоциации, да се направят изнесени приемни за граждани.

"Доста голям е делът на засегнатите и нарушени потребителски права", отбеляза кандидатът за заместник-омбудсман.

Тя посочи, че се работи по нов законопроект, който да транспонира директивата за небанковите финансови институции и да препятства прилагането на недобри търговски практики.

Мария Филипова информира, че друга сфера, в която се подават много жалби, е за опасни, застрашаващи живота на гражданите и на децата продукти.

"Внесохме законопроект, който да ограничи достъпа на такива продукти, които вредят на здравето на нашите деца", допълни тя.

Освен това Филипова посочи, че теми, свързани с "Топлофикация", водоснабдяване и електричество също често се отнасят към КЗП.

Мария Филипова посочи, че от 10 септември стартира самостоятелната кампания на Комисията за защита на потребителите относно въвеждане на еврото в България, а кампанията на институцията на омбудсмана започва от 19 септември.

"За да не се покрива с тази на Министерството на финансите и БНБ, от КЗП избрахме кампанията да бъде в по-малките населени места", каза тя и добави, че ще бъдат посетени 165 общини.

"Като председател на КЗП смятам, че тази кампания трябва да стигне навсякъде", заяви още Филипова.

Тя отбеляза, че само в рамките на два календарни дни и един работен са получили над 200 запитвания от търговци по отношение на двойното обозначаване на цените в лева и евро и как да оповестяват цените на стоките на своите сайтове.