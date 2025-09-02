Новини
Мария Филипова: Омбудсманът трябва да дава препоръки, но и подкрепа на държавата

Мария Филипова: Омбудсманът трябва да дава препоръки, но и подкрепа на държавата

2 Септември, 2025 19:17 517 18

  • мария филипова-
  • омбудсман

Кандидатът за заместник-омбудсман заяви, че делът на засегнатите и нарушени потребителски права е голям

Мария Филипова: Омбудсманът трябва да дава препоръки, но и подкрепа на държавата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институцията на омбудсмана трябва да обръща внимание, да дава препоръки, но и подкрепа на държавните органи, каза кандидатът за заместник-омбудсман Мария Филипова при изслушването си от Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание.

Тя посочи, че като председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) се е убедила, че институцията на омбудсмана е изключително популярна и търсена.

"С омбудсмана г-жа Делчева имаме обща визия, че пред тази институция стоят въпроси как да направим усещане за присъствието ѝ по места, без реално да се създават регионални звена на омбудсман и как да сортираме жалбите, които се подават", каза Филипова.

Според нея трябва да се работи заедно с кметските наместници, работодателски и синдикални организации по места, с неправителствените организации и потребителски асоциации, да се направят изнесени приемни за граждани.

"Доста голям е делът на засегнатите и нарушени потребителски права", отбеляза кандидатът за заместник-омбудсман.

Тя посочи, че се работи по нов законопроект, който да транспонира директивата за небанковите финансови институции и да препятства прилагането на недобри търговски практики.

Мария Филипова информира, че друга сфера, в която се подават много жалби, е за опасни, застрашаващи живота на гражданите и на децата продукти.

"Внесохме законопроект, който да ограничи достъпа на такива продукти, които вредят на здравето на нашите деца", допълни тя.

Освен това Филипова посочи, че теми, свързани с "Топлофикация", водоснабдяване и електричество също често се отнасят към КЗП.

Мария Филипова посочи, че от 10 септември стартира самостоятелната кампания на Комисията за защита на потребителите относно въвеждане на еврото в България, а кампанията на институцията на омбудсмана започва от 19 септември.

"За да не се покрива с тази на Министерството на финансите и БНБ, от КЗП избрахме кампанията да бъде в по-малките населени места", каза тя и добави, че ще бъдат посетени 165 общини.

"Като председател на КЗП смятам, че тази кампания трябва да стигне навсякъде", заяви още Филипова.

Тя отбеляза, че само в рамките на два календарни дни и един работен са получили над 200 запитвания от търговци по отношение на двойното обозначаване на цените в лева и евро и как да оповестяват цените на стоките на своите сайтове.


  • 1 Човек

    12 0 Отговор
    да онемее от избора и от тези слова ! В кой свят е България ?

    19:22 02.09.2025

  • 2 Точна статия

    14 0 Отговор
    Тази дама е същата която е получавала по 10 бона на седмица и която Божков искал да изнасили в кабинета си според показанията к. Лично консе на шиши пеевски която гласи за служебен премиер...

    Коментиран от #3

    19:22 02.09.2025

  • 3 Тя и

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Точна статия":

    "дама" ? Хайде , моля ! Срам !

    19:24 02.09.2025

  • 4 Николай Бареков бивш евродепутат

    7 0 Отговор
    И чест гост и автор във факти с кошмарни разкрития

    19:25 02.09.2025

  • 5 Един

    5 0 Отговор
    Момето с орални способности се издигна до тука... и това и казва, че трябва да продължи със същите, за да не създава проблеми на тъпкачите!

    19:25 02.09.2025

  • 6 колю надървения

    6 0 Отговор
    ще стане ,ще стане ,що спирки е извъртяла ,що тояги е натрошила....ще стане ,ако трябва ще повтори но ще стане

    Коментиран от #7

    19:25 02.09.2025

  • 7 Друго

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "колю надървения":

    ѝ е мястото с тези ѝ качества !

    19:27 02.09.2025

  • 8 Николай Бареков бивш евродепутат

    5 0 Отговор
    Започваше сутрешния блок в БТВ като водещ с "имаме новина" и сега така и разкрил че "дамата" ползвала фотошоп-

    Имаме новина, уважаеми потребители!
    Бъдещата зам.омбудсманКА и бъдещ служебен премиер на Шишкото, освен хиалурон и силикон, ползва и фотошоп.

    Това показва официална снимка от профила на държавната комисия КЗП в социалните мрежи. Нито фото Шопът, нито силиконът, нито рисуваните устни могат да прикрият липсата на умствени възможности и морален интегритет, когато трима санкционирани за гранде корупция по Магнитски са бутали блондинката по професионалната стълба към върха на изпадналата ни в амок държава. На такава премиерка ще и трябват не съветници по почтеност, а заглушител за дистанционното, с което ще си я командва Пеевски от кабинета на Тодор Живков и от бункера в Берлин. Прозрачно, Шиши, прозрачно 👄💄👠, освен, ако целта не е Радев пак да опре до Главчев есента👇👀

    (И не сме сексисти, харсваме хубавите жени и ги поощряваме, но за премиер, освен хубост, трябва и акъл, самостоятелно и отговорно поведение и мислене, опит, морал и по възможност РЕАЛНА диплома.)

    Ето ви един факт отвътре, като само той стига, за да светне не червена лампа, а цял фар:

    Бивши служители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) изпратиха отворено писмо до президента Румен Радев, премиера Росен Желязков, Бойко Борисов, министъра на икономиката Петър Дилов и др. политици, с което изразиха дълбоко възмущение от сегашната председателка Мария Филипова. В пи

    19:28 02.09.2025

  • 9 Мис Гащи

    7 0 Отговор
    Таа па зе се ного на сериозно

    19:31 02.09.2025

  • 10 ЗАИНТЕРЕСОВАН

    6 0 Отговор
    Минала ли е устния или да?

    19:40 02.09.2025

  • 11 жалка картинка

    3 0 Отговор
    докъде стигна България...

    Коментиран от #17

    19:42 02.09.2025

  • 12 Грим и екстеншъни

    5 0 Отговор
    Мария може да ни даде препоръки само и единствено за това как да се гримираме , как да си сложим фондъотен на лицето ,за да загладим бръчките, как да си сложим гланц на устните или спирала на миглите. В интерес на истината е твърде млада, за да използва толкова силен грим, порите на кожата на лицето не могат да дишат и ще се сбръчка много рано. Но любовникът й явно не харесва естествени жени ,а по-накипрени и накурвени.

    19:43 02.09.2025

  • 13 Силиций

    0 0 Отговор
    А подкрепа на хората при вземане-даване с държавата?Щото в сегашната,че и в предишната България "Държавата" нещо не е като хората.
    Ако хората бяха държавата тук,нямаше да има нужда от отбутсман( боже, каква изчанчена чужда дума)
    Та хората ли имат отбутседикаквоси или държавата?

    19:43 02.09.2025

  • 14 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Уаооо , каква умна мисъл. Такива хора ни трябват!🤣

    19:44 02.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ха ха

    0 0 Отговор
    държавен интерес вече няма , има лични интереси на политици скрити зад "държавата" , така че подкрепата в интерес на КОЙ и Кой е осигурена

    19:54 02.09.2025

  • 17 тотално

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "жалка картинка":

    падение...

    19:58 02.09.2025

  • 18 Това

    1 0 Отговор
    Не може да продължава повече......никаква европейска страна не сме,ими африканската страна....МАГ..НИ.тистан.

    20:06 02.09.2025

