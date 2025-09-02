17-годишен се обеси в дома си в Монтана

Неописуема трагедия потресе Монтана. Дете от града е сложило край на живота си.
Ужасяващият случай е от нощта срещу неделя, пише Bulnews, но обществеността научава за него едва във вторник.
17-годишно момче е открито обесено в дома си в ж.к. „Пъстрина“.
Към момента не са ясни мотивите, довели момчето до фаталното решение да посегне на живота си. Цяла Монтана е потресена от трагедията.
Съучениците на младежа, както и семейството му, все още са в шок от новината.
Подробностите за трагедията все още не се дават.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #14
20:23 02.09.2025
2 Няма начин
20:24 02.09.2025
3 Луд умора няма
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Имай малко уважение бе сдухан.
20:25 02.09.2025
4 Родителите дали са се познавали
20:27 02.09.2025
5 видял бг реалноста
20:27 02.09.2025
6 1488
ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95
20:33 02.09.2025
7 родител
20:36 02.09.2025
8 Данко Харсъзина
20:38 02.09.2025
9 Бедна африканска република/БАР/
20:39 02.09.2025
10 а хрантутниците
Коментиран от #12
20:41 02.09.2025
11 дрън дрън
20:45 02.09.2025
12 имат пари
До коментар #10 от "а хрантутниците":угаждат си
20:51 02.09.2025
13 Ту-Туу
20:53 02.09.2025
14 И тука ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...пак си ПЪРВИ в коментарите бе ТРОЛейчооо?!?!
Коментиран от #16
21:16 02.09.2025
15 Абе,
21:21 02.09.2025
16 Осведомен
До коментар #14 от "И тука ли":Това е редакцията на Факти
Пишат първи противоречив коментар за да провокират повече коментари и трафик
Няма как винаги да е първи този ник
Гадното е че не подбират ползват всякакви поводи ,дори и трагедии като тази не ги спират
Гнусно е
21:39 02.09.2025