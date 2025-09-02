17-годишен се обеси в дома си в Монтана

Неописуема трагедия потресе Монтана. Дете от града е сложило край на живота си.

Ужасяващият случай е от нощта срещу неделя, пише Bulnews, но обществеността научава за него едва във вторник.

17-годишно момче е открито обесено в дома си в ж.к. „Пъстрина“.

Към момента не са ясни мотивите, довели момчето до фаталното решение да посегне на живота си. Цяла Монтана е потресена от трагедията.

Съучениците на младежа, както и семейството му, все още са в шок от новината.

Подробностите за трагедията все още не се дават.