17-годишен се обеси в дома си в Монтана

2 Септември, 2025 20:21 1 297 16

Към момента не са ясни мотивите, довели момчето до фаталното решение да посегне на живота си

Неописуема трагедия потресе Монтана. Дете от града е сложило край на живота си.

Ужасяващият случай е от нощта срещу неделя, пише Bulnews, но обществеността научава за него едва във вторник.

17-годишно момче е открито обесено в дома си в ж.к. „Пъстрина“.

Към момента не са ясни мотивите, довели момчето до фаталното решение да посегне на живота си. Цяла Монтана е потресена от трагедията.

Съучениците на младежа, както и семейството му, все още са в шок от новината.

Подробностите за трагедията все още не се дават.


