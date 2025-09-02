Новини
България »
ИПБ: АТВ-то, с което пометоха петима, с нередовни документи и незаконно отдавано под наем

ИПБ: АТВ-то, с което пометоха петима, с нередовни документи и незаконно отдавано под наем

2 Септември, 2025 22:50 523 5

  • ипб-
  • атв-
  • катастрофа-
  • загинали-
  • слънчев бряг

Оказа се, че има още десетки сигнали за инциденти свързани със същото превозно средство, или пък с подобни АТВ-та

ИПБ: АТВ-то, с което пометоха петима, с нередовни документи и незаконно отдавано под наем - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Института за пътна безопасност излязоха с шокиращи нарушения за регистрацията на АТВ-то в Слънчев бряг. Според доклада на неправителствената организация превозното средство, което предизвика зверската катастрофа на 14-ти август е регистрирано с нередовни документи и незаконно се е отдавало под наем. Техническият преглед също бил фалшив.

Оказа се, че има още десетки сигнали за инциденти свързани със същото превозно средство, или пък с подобни АТВ-та. Проверката им показва, че представените документи са за съвсем различно електрическо превозно средство без валидно европейско типово одобрение. В регистрационен талон е посочено, че бъгито е с мощност 4 kW и маса до 580 кг. Реално обаче то е с почти двойно по-висока мощност – 7 kW и маса близо тон.

"ГДП е минал - незаконно, там можеше да видят това което ние видяхме, че е по-тежко и не отговаря на параметрите. Имаме срив, корупция и безхаберие. Незабавно премиерът трябва да извади червения картон, със жълти няма да стане", заяви Богдан Милчев от Института за пътна безопасност по БНТ.

Според автомобилния състезател Румен Дунев, който има и пункт за технически преглед трябва незабавна регулация. В пунктовете сравняват данните от рамата и от талона и не е тяхно задължение да проверяват параметрите на самия двигател.

Румен Дунев: "За конкретния случай, за който говорим това, което е на табелата и на талона е едно и също, има снимка на двигателя, който се намира под корите и там има разминаване. Затова казвам, че лицето упражнило контрола при регистрацията неволно или умишлено е допуснало грешка".

В интернет има много обяви за отдаване на АТВ под наем, повечето обаче предлагат екстремни преживявания, каране в група по офроуд терени. В някои обяви дори има изискване за възрастта - 23 години и шофьорски стаж - не по-малко от 3 години.

"Наистина тези машинки - АТВ, УТВ, бъгита те са офроуд в България има практика да се отдават в градска среда, защото няма регулация. И докато няма закон, който да регламентира тази дейност всеки си прави каквото иска".

В курортен район като Слънчев бряг, където се движат много пешеходци, е недопустимо движение на електрически превозни средства, развиващи толкова висока скорост , се казва още в становището на Института за пътна безопасност.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Бях в Слънчев бряг и гледах този младеж как лети надул чалга.А на всяка пресечка имаше патрулки които се правеха че не го виждат.Вината е на полицията.

    22:55 02.09.2025

  • 2 Мхъм

    1 2 Отговор
    А Дунев не каза ли, че иска, през неговите сервизи да минават прегледи?

    22:55 02.09.2025

  • 3 за това разбрахме

    3 0 Отговор
    а за жертвите , какво е състоянието им СЕГА???


    Тишина

    22:56 02.09.2025

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    Има ли нещо в тая кочина, което да е законно.

    23:01 02.09.2025

  • 5 Мдаа

    0 0 Отговор
    И сигурно пак осъдени и уволнени няма да има, най-много някоя глоба. Дали органите на реда не са знаели? Пропаднала държава!

    23:08 02.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове