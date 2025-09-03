Новини
Цончо Ганев: Политиките, които води правителството, са пагубни, задлъжняваме с колосални темпове

3 Септември, 2025 08:52 1 007 44

Ние сме пълен прецедент на държава, на която предстои влизане в еврозоната, а цените на най-необходимите ни стоки се вдигат всеки ден, коментира депутатът от "Възраждане"

Цончо Ганев: Политиките, които води правителството, са пагубни, задлъжняваме с колосални темпове - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние сме опозиция и се борим по всякакъв начин това пагубно правителство да си отиде. Това заяви пред БНТ Цончо Ганев от "Възраждане".

"Народът ни обеднява с всеки изминал ден, ние сме пълен прецедент на държава, на която предстои влизане в еврозоната, а цените на най-необходимите ни стоки се вдигат всеки ден. Политиките, които води правителството, са пагубни, задлъжняваме с колосални темпове - 16 милиарда за 9 месеца".

Втората причина, поради която правителството трябва да падне, е безводието, заяви Ганев над 300 000 души в страната са на режим на водата.

"Правителството взима заеми, не за да ги инвестира, а за да се поемат текущи разговори. Освен 16-те милиарда, принуди най-големите данъкоплатци в държавата - банки и телекоми - да си плащат данъците предварително. НАП - Сливен вече изпраща писма до фирми да си платят авансово данъците за следващата година. Няма пари, искат да влезем в еврозоната, разчитат да усвоят тези пари, които ще им останат като разход от падането на валутния борд и които ще могат да изразходват за текущи разходи".

Според Цончо Ганев правителството се управлява от Пеевски, Борисов и БСП. За вота на недоверие на ПП-ДБ коментира, че нито е внесен, нито е определена дата, а "на ДПС може да се вярва колкото на ПП-ДБ".

Депутатът смята, че посещението на министрите Атанас Зафиров и Иван Иванов в Китай е съгласувано с "шерифа на правителството Пеевски".

"Той е водещият на това правителство, Борисов включително го подчертава и директно казва, че правителството зависи от гласовете на ДПС - Ново начало. Опозицията в лицето на "Възраждане" прави всичко възможно, за да бъде свалено правителството".


  • 1 Селянин

    26 2 Отговор
    Ще си отиде когато издухат милиардите заеми и ги трансферират в кюлчета. После ще си отидат и ще загубят изборите и опозицията ще се нашие на практически фалирала и задлъжняла държава която няма оправия.
    На маТряла му харесва.

    Коментиран от #8, #15

    08:56 03.09.2025

  • 2 Промяна

    10 28 Отговор
    ТЕЗИ ПРОПУТИНИСТИ ЗАЩО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ВЪН ПРИ ПУТИН НО ЛЕЖИТЕ ТУК ИЭПОЛУЧАВАТЕ 20 К И ЛЪЖЕТЕ МАЛОУМНИЦИТЕ

    Коментиран от #11

    08:59 03.09.2025

  • 3 гръндж

    23 2 Отговор
    ...задлъжняваме с колосални темпове,защото постоянно кривителството тегли заеми.

    08:59 03.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    8 10 Отговор
    Цончо се появи. Беше се изгубил някъде.

    09:00 03.09.2025

  • 5 Ами ! Като !

    13 3 Отговор
    Ами ! Като !

    В Хазната Няма !

    Тези Трябва да си Вземат Парите !

    От Някъде !

    09:00 03.09.2025

  • 6 пешо

    12 7 Отговор
    цончо дека са парите от продажбата на оръжията за украйна или там ги подаряваме

    09:02 03.09.2025

  • 8 Няма разлика

    12 12 Отговор

    До коментар #1 от "Селянин":

    Няма разлика между герберските крадци на Тиквата и възрожденските пиленца на Костя. Взаимно си получават космическите заплати, взаимно гласуват и се разбират много добре.

    Коментиран от #12

    09:03 03.09.2025

  • 9 Оракула от Делфи

    13 2 Отговор
    "Ху кеарс ",
    "Чекмеджето" и "Феномена", си раделиха 16 милиарда лева за 6 месеца,

    09:04 03.09.2025

  • 10 Лермонтов

    11 18 Отговор
    Това ли ти поръчаха да кажеш господарите ти от Москва, предател

    Коментиран от #19

    09:04 03.09.2025

  • 11 Да те светна по въпроса:

    4 17 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Простата Тиква Борисов не дава и косъм да падне от главата на копейките. В трудни моменти крадливата Тиква Борисов винаги е прегърнат с Коцето.

    09:05 03.09.2025

  • 12 пиле

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Няма разлика":

    Много евтина пропаганда.

    09:06 03.09.2025

  • 13 Големите новини от срещата

    16 3 Отговор
    в Тиензиен:
    1. Сключени Сделки за Трилиони

    2. Всички Сделки се сключват на основа на местна Валута, Юани, Рубли, Драхми и так далее...

    3. Силен тласък на Де$доларизацията или началото на краят на Долара като Световна Валута

    4. Сближаване на Индия и Китай

    5. Иран е в Шос

    6. Азербайджан и Армения са вън с отказани молби за прием в ШОС.

    7. Европа е в периферията на Азиатско Европейската земна маса или така нареченият Азиатско Европейски Континент

    8. Газовите мощности обслужвали Син Поток 1 и 2 се пренасочват към Китай през Монголия, "Силата на Сибир 1 и 2

    Коментиран от #24, #27, #30

    09:08 03.09.2025

  • 14 МАЙКОПРОДАВЦИТЕ излъгаха света

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Цонка Копейкина":

    МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ШАЙКАДЖИИ И ПАТЕРИЦИТЕ НАПРАВИХА АКТИВНО ЛЪЖЛИВО МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОПЛЮВАНЕ НА РУСИЯ ПРЕД СВЕТА С ИЗМИСЛЕНИЯ ДЖИ ПИ ЕС СИГНАЛ. С ТОВА ПРИКРИХА ЛОШОТО ПОСРЕЩАНЕ НА ПАПЕСА МЪРСУЛА ФОН ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ЛЪЖАТА ИЗКОЧИ НА ЯВЕ.

    Коментиран от #21, #26

    09:09 03.09.2025

  • 15 нннн

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Селянин":

    Те заемите ще ги издухат, а после ще се освободят милиардите от резерва. Чак като издухат и тях, правителството ще си отиде. Кокала трябва да се огризе до блясък.

    Коментиран от #20

    09:10 03.09.2025

  • 16 Българите както винаги заложиха

    13 1 Отговор
    на ЕС - Куцият Германски Кон и загубиха.

    Коментиран от #18

    09:10 03.09.2025

  • 17 Българин

    3 7 Отговор
    Това е наследството на кокорчи. Той трябва да е в затвора, а пенсиите и заоплатите които той вдигна, трябва да се намалят!

    09:11 03.09.2025

  • 18 Добре но

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българите както винаги заложиха":

    Защо не си сложиш един плюс поне. Че да ти сложим и ние.сКакво се изслушваш.

    09:12 03.09.2025

  • 19 Печорин

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лермонтов":

    Ама много си т@п

    09:12 03.09.2025

  • 20 На есен си отива

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "нннн":

    Мога да се обзаложа

    09:13 03.09.2025

  • 21 Цонка Копейкина

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "МАЙКОПРОДАВЦИТЕ излъгаха света":

    Аз съм Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс. Аз съм тайно зо еврото.

    Коментиран от #25

    09:14 03.09.2025

  • 22 зле

    2 5 Отговор
    да не забравяме че цончо го избраха 30 000 празни-кратуни

    09:14 03.09.2025

  • 23 Връщай

    3 3 Отговор
    Парите бе!

    09:15 03.09.2025

  • 24 зле

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Големите новини от срещата":

    отлично да се оправят само и само да не идват тук

    Коментиран от #29, #38

    09:15 03.09.2025

  • 25 Педро Волгата

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Цонка Копейкина":

    Аз отдавна съм на евраци!

    Коментиран от #34

    09:16 03.09.2025

  • 26 Нека да пиша

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "МАЙКОПРОДАВЦИТЕ излъгаха света":

    Еврото идва, колкото и да плачеш. Да на ЕС, да на НАТО.

    09:16 03.09.2025

  • 27 Нека да пиша

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Големите новини от срещата":

    Как лъжеш, като сиганин.

    Коментиран от #28

    09:16 03.09.2025

  • 28 Копанар

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Нека да пиша":

    Копейките лъжата"като" сигани от Максуда.

    Коментиран от #31

    09:25 03.09.2025

  • 31 Костадинка фон Максуда

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Копанар":

    Аз съм принцеса на Максуда, херцогиня Копанарска, графиня фон Каменар, баронеса Калдарашка фон Игнатиево във моргатически брак съм с лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс...

    09:29 03.09.2025

  • 32 Стратега

    5 3 Отговор
    Когато фактите говорят и боговете мълчат, но… Цончо е по велик от Бог!
    България е страната в ЕС с най-нисък външен дълг. Той е в размер на 23.9% от БВП. Това сочат данните на Евростат.

    09:30 03.09.2025

  • 33 Перо

    4 4 Отговор
    До момента БГ има €53 млрд. външен дълг! Предстои допълнително натоварване с включването в изплащането на многомилиардния кредит на ЕС за Украйна и заем от €500 млн. за двата завода в Сопот! Как няма да скачат цените, таксите и данъците! Всичко се пише на наш гръб!

    Коментиран от #36, #37

    09:30 03.09.2025

  • 34 Кака ви Цонка тясната

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Педро Волгата":

    И аз с евраци работя, и с долари и паунди.

    09:32 03.09.2025

  • 35 БКП

    7 1 Отговор
    Конфискувайте всичко накрадено от комунистите и няма да имаме дългове.

    09:34 03.09.2025

  • 36 Перко...

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Перо":

    Нали имаш здрав копейкаджийски гръб, ще понесеш товара в името на демокрацията, единството в ЕС и братската помощ за Украйна🤣🤣, уверявам те ще се почувстваш много горд😜.

    Коментиран от #39

    09:35 03.09.2025

  • 37 4000ник

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Перо":

    Не пиши глупости, лъжи и пропаганда.

    09:36 03.09.2025

  • 39 Надежден

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Перко...":

    Не знам, какво реват. Да заминават за Русия, нали Русия искат, а в ЕС живеят. Путин ги покани. Щял да им даде вдовица рускиня на герой от СВО и контракт с МО със заплата 200000 рубли и 5000000 компенсация при смърт да си я харчат в Руский рай.

    09:38 03.09.2025

  • 41 Митра Фанова

    1 0 Отговор
    Аз дала приказ на фатьмак, костя, тиква и шопарь, карате Болгария при великая Русь, ШОС, БРИКС, Китай, Северна Корея, Иран и Индия, и там пукате от голод, кой позволил вас живеете охольно?, Гърция, мърция, сиртаки, миртаки, узо, музо.... 😡....

    09:44 03.09.2025

  • 42 Връщай

    0 0 Отговор
    Парите бе!

    09:48 03.09.2025

  • 43 В Китай е направен Документален

    1 0 Отговор
    Филм за Корупцията в който Филм България е дадена за Пример какво може да се случи на една Държава ако не се пребори с Корупцията!

    В Китай за Държавна Корупция в големи размери Наказанието е Разстрел и изземване на откраднатите средства и собственост?

    Докато в България не се промени Законът за Държавна Корупция най тежкото наказание да е Разстрел промяна няма да има!
    Аз ще гласувам за Възраждане ако променят Закона За Държавна Корупция най тежкото наказание е да е Разстрел, може на Стадиона, може да е Тунел но Разстрел за Държавна Корупция в особено големи размери трябва да има.

    Коментиран от #44

    09:55 03.09.2025

  • 44 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "В Китай е направен Документален":

    Те от 6 милиона, трябва да разтрелят 4 милиона.

    10:28 03.09.2025

