Радостин Василев: В държавата на калинките всичко може да се случи

Вотът на недоверие е на МЕЧ и е на тема вътрешен ред и сигурност, предстои да се уточни дали в него ще се включи темата за правосъдието. Това каза пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев преди началото на първото заседание от есенната сесия на Народното събрание.
Ние сме инициатори на този вот, а „Продължаваме промяната“ бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот, добави Василев.
По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран.
В сектор вътрешен ред и сигурност се оказа, че има много материали за несправянето на това правителство, допълни той. В темата завладяна държава част от нещата, които готвят „Продължаваме промяната – Демократична България“ са на тема правосъдие. Ще преценяваме дали ще е само вътрешен ред и сигурност или ще развием темата в сектор правосъдие, допълни Василев.
На въпрос как би коментирал, че Никола Николов - Паскал е на свобода, а кметът на Варна Благомир Коцев е в ареста, Радостин Василев каза, че „в държавата на калинките всичко може да се случи, така че как да го коментирам, нещо ще го използват този Паскал – измислен герой“, предава БТА.
1 Последния Софиянец
09:14 03.09.2025
2 Промяна
Коментиран от #4
09:17 03.09.2025
3 И Киев е Руски
Коментиран от #11
09:24 03.09.2025
4 Кво
До коментар #2 от "Промяна":Само лелечиш, като некоя селска тетка! Излез и оправи нещата в БГ. Интернет герои , като тебе си заслужават мизерията в , която живеят.
Коментиран от #6
09:25 03.09.2025
5 защо
09:27 03.09.2025
6 Промяна
До коментар #4 от "Кво":И какво да направя да направя Този Божков му подреди влизането в парламента НОВИ правила за влизане в парламента. 10 %праг и гласуване за личности НО тези никога не биха гласували
Коментиран от #19
09:28 03.09.2025
7 Само че
Коментиран от #12, #13
09:29 03.09.2025
8 Мдааа...
09:31 03.09.2025
9 Благой от СОФстрой
09:32 03.09.2025
10 Ко каза, ко?
09:32 03.09.2025
11 Те си мислят че ни гонят към Русия
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Но скоро и те може да поискат да се преместят там
09:33 03.09.2025
12 Боруна Лом
До коментар #7 от "Само че":ТОВА Е ПАВЛИНКА ОТ ГЕБ ВАРНА, КЪДЕТО ВКАРА КОЦЕВ В АРЕСТА
Коментиран от #14, #17
09:34 03.09.2025
13 Ами...
До коментар #7 от "Само че":Такова им е нивото на журналистите днес -ниско. Чул-недочул, разбрал-неразбрал, пише там нещо, ама дали е така, какво му пука! Паднах от смях. Държавата на павлинките! Голям бисер е това.
09:36 03.09.2025
14 А, не, не
До коментар #12 от "Боруна Лом":Не е Павлинка. Пламенка е тази, дето го вкара в кауша. Така че, ако е имал предвид това, щеше да каже държавата на пламенките, а не на павлинките. Калинките е нарицателното.
09:38 03.09.2025
15 Калинките
09:41 03.09.2025
16 мъкаааа
09:43 03.09.2025
17 тъпкано се връща
До коментар #12 от "Боруна Лом":зъб за зъб око за око
09:44 03.09.2025
18 дяавс
09:45 03.09.2025
19 Те фалшифицират всичко медиите го показа
До коментар #6 от "Промяна":Трябва промяна на системата.
09:47 03.09.2025
20 Нищо не започва от днес
10:00 03.09.2025
21 Казуар
10:30 03.09.2025