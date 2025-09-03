Новини
Драгомир Стойнев: Алтернатива на това управление няма

3 Септември, 2025

  • драгомир стойнев-
  • управление-
  • правителство

Демократите можеха спокойно да бъдат част от това управление. Те сами пожелаха да не поемат политическата отговорност, за да решават проблемите на българските граждани

Драгомир Стойнев: Алтернатива на това управление няма
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виждаме нещо общо между демократите и популистите - те не предлагат конкретни мерки за решаване на проблемите на българските граждани, не предлагат конкретни политики, а единственото, което предлагат е политическо напрежение и протести. Може би целта на демократите и популистите да съществуват в политиката е именно това - каза в ефира на БНТ председателят на ПГ на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев.

"Алтернатива на това управление няма, българските граждани го виждат. Демократите можеха спокойно да бъдат част от това управление. Те сами пожелаха да не поемат политическата отговорност, за да решават проблемите на българските граждани. Не приеха кандидатурата на Росен Желязков за министър-председател. Тръгнаха си от масата на преговорите при положение, че всички техни искания бяха удовлетворени и бяха записани в споразумението за партньорство", посочи Стойнев.

По думите му, правителството е стабилно и върши своята работа и имахме 4 години политическо безвремие.

"Няма напрежение между трите партии, тъй като има само три партии, които са подписали споразумението за управление. Спомняте си, че ние не се съгласихме АПС да подпишат това споразумение, който желае да подкрепя правителството е добре дошъл. Най-вече десните трябва да отговорят на своите избиратели какво управление виждат, ако това правителство падне - ПП-ДБ с меч, "Величие" и "Възраждане". Защото, ако те искат да управляват с няколко други политически сили в бъдеще, те трябва сега да дойдат на масата и да пожелаят да управляват заедно.", смята той.

Според Стойнев, високите цени са голям проблем и БСП държи да има по-силна политика, по-адекватна политика от страна на правителството. Засега сме доволни от действията на Комисията за защита на конкуренцията, която вече започна да налага глоби на големите търговски вериги, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези

    4 0 Отговор
    приказки на пазара , другарИНО ! Прозрачен си тотално , както и колективното ви "управление" на греха и срама !

    10:15 03.09.2025

  • 2 гост

    4 0 Отговор
    ДДДДраго, алтернатива няма за вас защото ако има избори, вие които се наричате БСП ще получите от избирателите само едно ТУ-ТУУУУУУУУУУУУУУ

    10:17 03.09.2025

  • 3 Карлос Друсар

    4 0 Отговор
    Алтернативата е следната - всички вие отивате в затвора. И след това формиране на нови партии с нови лица. Но трябва и военните да се вдигнат от топлите си кресла и да се размърдат.

    10:17 03.09.2025

  • 4 Да да да

    2 0 Отговор
    35 г.червени боклуци и сие ни управляват под различни формаций.сега се показаха и вече нямало алтернатива.
    Ще има като дойде евро глада

    10:17 03.09.2025

  • 5 Дориана

    4 0 Отговор
    Този човек лъже и сам си вярва. Това е най- предателската партия , която е готова на всичко за да се задържи на власт . Дори са готови да посегнат на пенсиите като искат да премахнат Швейцарското правило та да се намалят пенсиите за да има повече пари за крадене , които да отидат при ГЕРБ/ СДС при некадърния бюджет на Теменужка Петкова.

    10:18 03.09.2025

  • 6 Пловдив

    2 0 Отговор
    Встъпването на народното събрание ми напомня Х десетия конгрес на БКП отчети и поглед към светлото бъдеще......акъла им е още комунистически никаква еволюция към демократично мислене ,само обещания.....

    10:18 03.09.2025

  • 7 Смешник

    3 0 Отговор
    Алтернатива на това управление няма но на вашата партия има Следващия парламент ще го гледате през крив макарон

    10:18 03.09.2025

  • 8 Трол

    0 0 Отговор
    Това управление трябва да се запише в Конституцията.

    10:19 03.09.2025

  • 9 Зализана и корумпирана буба

    0 0 Отговор
    Има, има алтернатива!

    10:19 03.09.2025

  • 10 Поредното

    1 0 Отговор
    Жалко нищожество вкопчило се във власта знае че ще им е за последно

    10:19 03.09.2025

  • 11 Не и с корумпираната власт

    0 0 Отговор
    ГЕРБ постъпиха много глупаво. Пропуснаха исторически шанс за промяна, но не е късно. Бойко Борисов можеше да се откаже и оттегли на спокойствие и да даде шанс на ГЕРБ да оцелее. Можеше да се изчисти партията от корумпираните и заедно с ПП да дръпнат държавата напред. И двете партии имат европейски свързаности и подкрепа! Особено сега когато се прие държавата и в Шенген, и в еврозоната! Това са големи събития. Но с Пеевски няма да стане. По-скоро ще ги завлече към дъното. Както се забелязва немските издания са се задействали с материали срещу случващото се и ще се вдигне шум. И е възможно през тези медии и съответните европейски партии да подават знак към ГЕРБ ще с Пеевски няма да го бъде. Със случващото се и окупирана от корупция съдебна система няма да има примирение. Можеше, ако бяха проявили смелост и самоинициатива, и по този начин да изхвърлят Пеевски и да се откъснат от зависимостите му. Но изглежда Борисов има много тежки зависимости и дългове които да изплаща.

    10:20 03.09.2025

  • 12 Един

    0 0 Отговор
    Пореден самозабравил се наглец!

    10:20 03.09.2025

  • 13 тц, тц, тц

    1 0 Отговор
    Докъде се докараха! БСП да казват, че алтернатива на управлението на ГЕРБ няма?! Сега да обясня на този мизерник - алтернатива винаги има. Абсолютно винаги. Природата не търпи празни пространства. В България има много умни, компетентни, почтени и отговорни хора и когато един такъв нагаждащ излезе и ми заобяснява как бивши и настоящи мутри с измислени образования и специализации по разни отворени общества, направо побеснявам. Такъв позор са тези наши "политици", че и с болни от Даун да ги заместим, пак държавата ще бъде управлявана по-добре. Те поне няма да крадат и ще са добронамерени.

    10:21 03.09.2025

  • 14 бг родина

    0 0 Отговор
    ЗАИЧАЩИЯТ МА НАФ ИЗЧЕЗВАЙ

    10:23 03.09.2025

  • 15 бг родина

    0 0 Отговор
    БСП ПРОДАЖНА СГАН

    10:24 03.09.2025

  • 16 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Този , яко е" зализал козината " , и се подул като за" Коледа"!
    "Чужда кесия- няма сайбия"!!!
    Тегли и кради!!!

    "Чекмеджето" гарантира фалита на Държавата"!

    10:25 03.09.2025

  • 17 Българин

    1 0 Отговор
    Тука Драго е напълно прав! Защото още 1984-та година е определено, че властта се изземва от БКП и за напред България ще се управлява от ДС. ЗА това, който служи на ДПС, той има шанс да е във властта. А който работи против ДПС, той е срещу самата България!
    Това са фактите!

    10:26 03.09.2025

  • 18 Маските паднаха

    1 0 Отговор
    Доказателство, че ГЕРБ ДПС БСП управляваха заедно през целия преход! Ме се доверявайте на никоя партия произлязла от техните среди, защото те са същите. Непокорна България, Възраждане, Величие, ИТН, Радев, същите са.

    10:27 03.09.2025

  • 19 жжжжжж

    0 0 Отговор
    алтернативата е нов договор със шос. затова и зафиров е там. хахаха.

    10:28 03.09.2025

  • 20 Един

    0 0 Отговор
    Без закон за лустрация и без ограничаване на до 2 мандата право за кандидатиране на държавна длъжност няма да се оправим и едни и същи некадърници и лъжци като този и господарите му МутроБорисов и Прасевски ще ни съсипват живота

    10:28 03.09.2025

